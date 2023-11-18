Сегодня «черная пятница» — какие магазины проводят распродажи?

Поправка к закону обязывает продавцов вычислять размер скидки из самой низкой цены, по которой они продавали товар за последние 30 дней. Если товар предлагался менее 30 дней, то необходимо указать самую низкую цену за этот период. Продавцы также обязаны указывать первоначальную цену на товар.



Как сообщил агентству ČTK пресс-секретарь Чешской торговой инспекции (ČOI) Франтишек Котрба, во время «черной пятницы» будет осуществляться интенсивный контроль за соблюдением закона. По его словам, в первом полугодии этого года ČOI провела 1 142 проверки, из которых почти 40% выявили недостатки. Общая сумма штрафов, выписанных ČOI, составила около 560 000 крон. За нарушение закона торговцы могут быть оштрафованы на сумму до 5 млн чешских крон.



Магазин игрушек Bambule начал свою акцию в понедельник, и покупатели могут совершать покупки со средней скидкой около 40%. В магазинах Datart «черная пятница» длится почти весь ноябрь, скидки на мелкую электронику и бытовую технику составляют 15–20%. Для компании Zoot, торгующей одеждой, «черная пятница» — важный период, на который приходится 15% продаж за весь год. В «черную пятницу» чехи также смогут дешевле купить косметику или спортивные товары. В магазинах Sportisimo лыжное снаряжение для детей и взрослых будет продаваться с 20-процентной скидкой.



В связи с поправкой к закону о защите прав потребителей скидки в этом году могут оказаться меньше, чем в прошлом, сказал ранее ČTK Ян Ратай, директор компании Upgates, предоставляющей решения для создания и аренды электронных магазинов. По мнению аналитика XTB Томаша Чверны, снижение складских запасов компаний по сравнению с прошлым годом может отразиться и на размере скидок. «В этом году давление, связанное с распродажей складских запасов, меньше, поэтому не следует ожидать, что скидки будут очень высокими», — сказал он.



Ратай также отметил, что оборот чешских электронных магазинов снижается. В третьем квартале этого года, по данным сайта онлайновых сравнений Heureka.cz, он снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом. «Ритейлеры надеются переломить нынешнюю неблагоприятную тенденцию в продажах», — добавил он. В целом розничные продажи в сентябре снизились на 4% по сравнению с предыдущим годом. По данным Чешского статистического управления, продажи в розничной торговле снижаются уже 17-й месяц подряд.



Опрос, проведенный ранее розничной банковской компанией Klarna, показал, что 67% чехов в этом году планируют совершить покупки во время «черной пятницы». Половина из них ждет этого события, чтобы купить более дорогие товары, такие как электроника или мебель. В опросе, проведенном в октябре, приняли участие более 1 000 респондентов.