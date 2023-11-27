Cредняя скидка на «черную пятницу» в электронных магазинах в этом году не впечатлила покупателей

«Большинство интернет-магазинов, за которыми мы наблюдали, подстроились под новые правила, и указанные скидки вполне реалистичны», — заявили в Hlídač shopů. Поправка к Закону о защите прав потребителей требует, чтобы ритейлеры рассчитывали размер скидки исходя из самой низкой цены, по которой они продавали товар за 30 дней до начала акции. Если товар продавался менее 30 дней, они должны указать самую низкую цену за этот период. Торговцы также обязаны указывать первоначальную цену на товар.



В анализе Hlídač shopů отмечается, что некоторые продавцы пытаются обойти правило, предлагая купоны на скидку. «Еще одна проблема с купонами — это их учет при расчете самой низкой цены до акции. Большинство электронных магазинов используют купоны в течение года, но не учитывают купоны из прошлой акции, которая закончилась в течение 30 дней до текущей акции, при расчете минимальной цены», — говорится в анализе.



Продажи в магазине одежды и аксессуаров Zoot в этом году были похожи на прошлогодние. По словам директора по маркетингу Ярослава Кауки, покупатели тратили в среднем 1 550 крон на один заказ без учета налога на добавленную стоимость, в основном на обувь, куртки, пальто, платья и сумки. Datart зарегистрировал на 10% больше продаж, чем в прошлом году. Однако, по словам пресс-секретаря Петры Псотковой, предпочтения покупателей не изменились по сравнению с прошлым годом: лидируют мобильные телефоны, более дорогая бытовая техника и телевизоры.



На Alza самыми популярными товарами были лего на тему Гарри Поттера и кошачий корм. В магазинах игрушек Bambule покупатели обычно тратили от 800 до 1 200 крон. «В сравнении с прошлым годом продажи в этом году были немного ниже. Однако, учитывая общую ситуацию на рынке розничной торговли, мы все равно считаем дни „черной пятницы“ успешными», — сказала директор по маркетингу Яна Крчкова.



Во время распродаж «черной пятницы» с 20 по 26 ноября количество заказов, сделанных через сайт сравнения модных товаров Glami.cz, увеличилось на треть по сравнению с предыдущей неделей. Самой продаваемой категорией стали платья, особенно торжественные и выпускные, говорит бренд-менеджер Элишка Хинкова. В интернет-магазине Trenýrkárna.cz «черная пятница» прошла так же, как и в прошлом году. Однако, по словам директора Руслана Скопала, интерес к большим упаковкам нижнего белья стал выше.



Данные компании Salesforce, занимающейся разработкой программного обеспечения, показывают, что во всем мире в «черную пятницу» люди потратили в электронных магазинах 70,9 млрд долларов (около 1,58 трлн чешских крон), что примерно на 8% больше, чем в прошлом году. Вырос интерес, например, к обуви и косметике.



Hlídač shopů — это проект стартапов Apify, TopMonks и Keboola. Он отслеживает динамику цен на товары в крупнейших чешских интернет-магазинах.