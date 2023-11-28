Самые маленькие скидки в этом году предоставили Kaufland и Pilulka

Прошедшая в этом году «Черная пятница» стала первой такой акцией, на которой действовали новые правила. Причина в том, что с января вступила в силу поправка к Закону о защите прав потребителей, которая предписывает, как ритейлеры должны рассчитывать свои скидки — главное, они должны указывать самую низкую цену, по которой товар продавался за последние 30 дней, и основывать скидку на ней.



Такое правило также посчитал справедливым сервис по надзору за магазинами — этот инструмент начал отслеживать обманные действия крупнейших электронных магазинов во время «черной пятницы» в 2017 году и с тех пор расширил сферу своей деятельности, включив в нее отслеживание всех цен в течение года, а также других электронных магазинов.



За некоммерческим инструментом стоит трио чешских стартапов Apify, Topmonks и Keboola. Приложение по следованию цен работает в Интернете, а также в качестве расширения для шести самых популярных интернет-браузеров. «Нечестная практика, на которую мы указывали в течение многих лет, наконец-то стала незаконной», — говорит Якуб Балада, соучредитель Apify, который традиционно представил анализ работы отдельных продавцов во время «черной пятницы», самого большого «праздника шопинга» в году, который выпал на прошлую неделю.



По словам Балады, большинство из наблюдаемых интернет-магазинов, которых насчитывается более тридцати, все же подчинились новым правилам, а их скидки были вполне реалистичны. «Средние скидки составляют около двадцати процентов, а те, кто сообщает о скидках более двадцати пяти процентов, делают это только из-за недобросовестной практики и в нарушение нового закона», — говорит он.





Согласно выводам анализа, три крупнейших чешских интернет-магазина Alza. cz, Mall. cz и CZC. cz в подавляющем большинстве случаев соответствуют новым правилам. Megapixel. cz и, по сравнению с прошлым годом, Lidl. cz и KnihyDobrovsky. cz также хорошо себя показали.



«В этом году Kaufland. cz, который запустил свой онлайн-маркет в этом году, или, скорее, ритейлеры, предлагающие там свои товары, были явно худшими», — говорит Балада, добавляя, что средние заявленные скидки, предлагаемые в Черную пятницу, составляли 31 процент, но если бы они были рассчитаны в соответствии с новыми правилами, то реальная цифра составила бы пять процентов.

Pilulka. cz также показала плохие результаты — 30 процентов против 22 процентов, что стало для нас сюрпризом, поскольку в прошлом году она рассчитывала скидки правильно. Для других проблемных интернет-магазинов, таких как Okay. cz, Notino. cz или TetaDrogerie. cz, мы, к сожалению, не смогли рассчитать средние скидки по разным причинам«, — добавляет Балада. Конкретные примеры сомнительной практики приведены на сайте.



Каковы основные правила предоставления скидок?



Все объявления, создающие впечатление о снижении цены, должны содержать информацию о самой низкой цене, по которой продавец предлагал и продавал товар в течение тридцати дней до предоставления скидки (или с момента начала предложения и продажи товара, если товар находился в продаже менее тридцати дней). Таким образом, ценовая скидка всегда должна быть представлена вместе с предыдущей ценой в качестве справочной цены.



Нарушение этих обязательств является правонарушением, за которое Чешское управление торговой инспекции может наложить на розничную торговлю штраф в размере до 5 миллионов чешских крон. Действия, которые дополнительно соответствуют признакам недобросовестной коммерческой практики, могут быть подвергнуты значительно более высоким штрафам, вплоть до четырех процентов от общего годового оборота продавца (или до 50 миллионов чешских крон, если информация о годовом обороте отсутствует).



Минимальная цена до акции должна быть указана в любом сообщении, которое создает у потребителя впечатление о снижении цены, т. е. не только в тех случаях, когда продавцы указывают конкретную измеримую скидку в сообщении о снижении цены, но и в тех случаях, когда они используют только общие сообщения, такие как «скидка», «специальное предложение» или «предложение „черной пятницы“».