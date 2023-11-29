Смирились? Жители Чехии привыкли закупаться по скидкам и ездить за границу за продуктами

Более 38% семей ежемесячно тратят на еду от 5 000 до 10 000 чешских крон. Менее трети довольствуются суммой от 3 000 до 5 000. Только 19% чешских семей тратят более 10 000 чешских крон. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного компанией KRUK Czech and Slovak Republic.



Согласно исследованию, расходы на продукты питания растут с повышением уровня образования покупателей, что может быть связано не только с ростом доходов, но и с большей ориентацией на более качественные продукты питания. «Однако четверть респондентов также говорят, что стали покупать только основные продукты питания, а 16% утверждают, что рост цен заставил их покупать продукты более низкого качества, чем раньше», — говорит директор компании Ярослава Палендалова.



По сравнению с прошлогодним исследованием, среди чешских домохозяйств, которые могут купить только основные продукты питания, наблюдается некоторое улучшение. В прошлом году таких было 28%.



В то же время число домохозяйств, которые из-за повышения цен скорректировали свой рацион питания в сторону меньшего количества и разнообразия продуктов, сократилось с 15 до 10%.



Продукты питания стали немного дешевле

Некоторые улучшения для малообеспеченных домохозяйств могут быть связаны не с ростом их доходов. Напротив, после огромного повышения цен весной этого года некоторые продукты питания стали чуть дешевле. Это касается, например, масла, молока и сахара. По данным Чешского статистического управления, с января по октябрь этого года продукты питания и безалкогольные напитки подешевели в совокупности примерно на 2%.



Свою роль в удешевлении продуктов питания играет и тот факт, что люди чаще, чем раньше, ищут скидки, пользуясь сайтами сравнения или обычными рекламными буклетами.



Это подтверждает и опрос. Более половины чехов рассматривают скидочные акции как способ сэкономить на продуктах. Женщины пользуются ими чаще, чем мужчины, также чаще экономят родители, находящиеся в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком.



Больше покупок за границей

Число чехов, совершающих покупки за границей в поисках более дешевых продуктов питания, увеличивается из года в год. В прошлом году так поступали 10% чехов, в этом году — уже 14%.



Более пятой части опрошенных не ограничивают себя и делают покупки по мере необходимости. «В основном это люди в возрасте от 45 до 54 лет и респонденты, работающие в сфере финансовых и страховых услуг», — добавила Палендалова.