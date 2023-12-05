Большое разочарование: люди не тратят деньги даже перед рождественскими праздниками

Октябрь ослабил надежды на то, что домохозяйства активизируют потребление по крайней мере до конца года. Оборот розничной торговли ухудшился на 1,4% по сравнению с октябрем прошлого года, в то время как в сфере услуг было зафиксировано падение на 4,7%.

«Все ассортиментные группы магазинов зафиксировали падение продаж, за исключением магазинов косметики и туалетных принадлежностей», — резюмировала ситуацию Яна Готвалдова из Чешского статистического управления.

В годовом исчислении снижение было несколько меньше, чем в сентябре, но относительно лучшие показатели были обусловлены более низкой базой сравнения в предыдущем году. По сравнению с докризисным периодом оборот в октябре упал на 5,6%, а в сентябре — на 6%. Это подтвердило, что Чешская Республика стабильно занимает худшее место в Европейском союзе. В других проблемных странах, а именно в Австрии, Италии и Бельгии, падение составило около 3%.

Сравнение с 2019 годом показывает, что чехи значительно изменили свои потребительские привычки. Они тратят на четверть меньше в реальном выражении на обувь, одежду и проживание в гостиницах и пансионатах. О возвращении к докризисному уровню почти не может быть и речи для ресторанов, оборот которых сократился почти на 20%. С другой стороны, привычка совершать больше покупок в интернете сохранилась с периода пандемии. В октябре этого года люди платили за товары, заказанные удаленно, на 25% больше, чем до кризиса.

С точки зрения ритейлеров решающим вопросом становится, будут ли люди и дальше сокращать расходы на товары первой необходимости. В прошлом году, например, они купили на 7,5% меньше продуктов питания в реальном выражении, чем до пандемии и инфляции; в этом году этот показатель сократился уже на 10%.

Статистическое управление подсчитало, что в прошлом году средний чех потребил 793 кг продуктов питания, что на 32 кг меньше, чем в последние докризисные годы. Снижение потребления молока и молочных продуктов составило 16 кг, а мяса средний чех употребил на 3 кг меньше. Высокие цены отбили у чехов охоту покупать овощи, которых в среднем потреблялось на 9 кг меньше. Напротив, потребление доступного риса выросло в два раза.

По мнению статистиков, нет никаких причин для того, чтобы новые привычки быстро изменились. «Положительный аспект всей ситуации — более аккуратные покупки, то есть сокращение ненужных пищевых отходов», — прокомментировала Рената Водичкова, автор исследования. Производители продуктов питания могут отреагировать на экономию домохозяйств дальнейшим повышением цен в следующем году.