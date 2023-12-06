Почему Billa и Lidl не разрешат продажу карпов перед своими магазинами в этом году

По словам Billa, прекращение продажи карпов в кадках у магазинов является частью более широкой стратегии, в рамках которой компания стремится защитить животных и окружающую среду. Именно поэтому компания прекратила продажу фейерверков в прошлом году, сообщила Чешскому агентству новостей пресс-секретарь Дана Братанкова. Как и в прошлом году, сеть Lidl решила не разрешать продажу карпов перед своими магазинами. Пресс-секретарь Ивета Барабашова сообщила, что покупатели смогут приобрести упакованное филе карпа в магазинах Lidl с четверга, 14 декабря.



Посетители сети Tesco смогут купить карпов в кадках у некоторых магазинов со вторника, 19 декабря, сообщила Чешскому агентству новостей пресс-секретарь Ива Павлускова. Охлажденный цельный и разделанный карп будет продаваться в магазинах за две недели до кануна Рождества, добавила она. По словам пресс-секретаря Йиржи Маречека, с 19 декабря в некоторых магазинах Albert появятся кадки с карпом, а продажи закончатся в субботу, 23 декабря.



«В большинстве случаев Albert не является владельцем площадей перед магазинами и не влияет на предложение по продаже карпов в кадках», — сказал Маречек. В тот же день, что и в случае с Tesco и Albert, владельцы киосков начнут продавать карпов перед большинством гипермаркетов Globus. Исключением станет филиал в Карловых Варах, где покупатели смогут приобрести карпов со среды, 20 декабря.



В течение трех-четырех дней до Рождества живых карпов можно будет купить и перед магазинами Penny Market. «Мы хотим, чтобы у покупателей был выбор: придерживаться ли традиций или предпочесть широкий ассортимент охлажденной или замороженной рыбы в наших магазинах», — сказал пресс-секретарь Томаш Кубик. В воскресенье, 17 декабря, перед 133 из 143 магазинов Kaufland начнется продажа карпов в кадках.



Представители организации Compassion in World Farming передали петицию заместителю председателя парламентского комитета по окружающей среде Кларе Коцмановой. На данный момент петицию подписали более 10 000 человек. Организаторы указывают, например, что карп не получает достаточно кислорода в пластиковом пакете или в ванне. Они добавляют, что зачастую убийство производится непрофессионально, и рыба страдает еще больше.



По данным Государственной ветеринарной администрации (SVS), владельцы ларьков должны заявить о своих местах через онлайн-форму не менее чем за семь дней до начала продажи. Кроме того, они обязаны указать, с какого по какое время будет проходить продажа. Затем SVS предлагает список киосков с карпами на своем сайте.



«На основе полученной информации о торговых точках SVS проводит ежегодные проверки. В первую очередь проверяются те продавцы, у которых в предыдущем году были обнаружены недостатки, а также новые продавцы», — говорит директор SVS Збынек Семерад. По его словам, в конце прошлого года SVS проверила около 760 продавцов и обнаружила недостатки в 2,2% случаев. По сравнению с 2021 годом это число снизилось. Чаще всего нарушались санитарные нормы.