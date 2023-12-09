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«Носки и гель для душа под елкой». У большинства чехов Рождество будет менее радостным
10 декабря 2023
18:00
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Высокие цены на товары и услуги ограничивают две трети чехов в рождественских покупках по сравнению с прошлым годом. Кроме того, почти половина респондентов, принявших участие в опросе платежной компании Klarna, составили предварительный бюджет, которого будут придерживаться.
Розничные продажи в Чехии снижаются уже 18 месяцев подряд. В октябре они упали на 1,4% в годовом исчислении после падения на 4,3% в сентябре. Однако в электронных магазинах было отмечено небольшое оживление. Продавцы ждут, какое влияние окажет предрождественский шопинг на ноябрь и декабрь.
«Несомненно, влияние оказывает неуверенность домохозяйств в стоимости энергоносителей, которая усилилась с наступлением зимы. Покрытие расходов на жилье — приоритет в семейных бюджетах», — сказал Петр Кимличка из консалтинговой группы Moore Czech Republic.
Другой опрос, проведенный инвестиционной компанией Portu, показал, что почти 40% респондентов хотят потратить на подарки менее 5 000 крон, а три четверти — до 10 000 крон.
Мелочи под елкой
По данным Portu, только 9% людей планируют потратить больше, чем в прошлом году, в то время как треть семей будут больше экономить. Некоторые дополнят свои рождественские расходы увеличением доходов. Около 37% получат премию от своего работодателя в конце года.
Худшие подарки: пена для ванн и забавные вещицы
В прошлом году чехи потратили полмиллиарда крон на рождественские подарки, которые не порадовали получателей. Такие данные приводит издание Slevomat на основании опроса потребителей, проведенного компанией Behavio Labs. Но только 6% тех, кто получал подарки дома, признались в этом.
Каждый третий чех в прошлом году нашел под елкой хотя бы один подарок, который ему не понравился или который он не хотел. Больше всего недовольны были люди в возрасте от 25 до 34 лет.
Более трети получивших подарки сказали, что их разочаровали подарки стоимостью до 500 чешских крон. Чаще всего это были «мягкие» подарки, такие как носки и свитера, а также книги и электроника.
На вопрос о конкретных худших подарках люди чаще всего упоминали банные принадлежности и забавные предметы.
«Несомненно, влияние оказывает неуверенность домохозяйств в стоимости энергоносителей, которая усилилась с наступлением зимы. Покрытие расходов на жилье — приоритет в семейных бюджетах», — сказал Петр Кимличка из консалтинговой группы Moore Czech Republic.
Другой опрос, проведенный инвестиционной компанией Portu, показал, что почти 40% респондентов хотят потратить на подарки менее 5 000 крон, а три четверти — до 10 000 крон.
Мелочи под елкой
По данным Portu, только 9% людей планируют потратить больше, чем в прошлом году, в то время как треть семей будут больше экономить. Некоторые дополнят свои рождественские расходы увеличением доходов. Около 37% получат премию от своего работодателя в конце года.
Худшие подарки: пена для ванн и забавные вещицы
В прошлом году чехи потратили полмиллиарда крон на рождественские подарки, которые не порадовали получателей. Такие данные приводит издание Slevomat на основании опроса потребителей, проведенного компанией Behavio Labs. Но только 6% тех, кто получал подарки дома, признались в этом.
Каждый третий чех в прошлом году нашел под елкой хотя бы один подарок, который ему не понравился или который он не хотел. Больше всего недовольны были люди в возрасте от 25 до 34 лет.
Более трети получивших подарки сказали, что их разочаровали подарки стоимостью до 500 чешских крон. Чаще всего это были «мягкие» подарки, такие как носки и свитера, а также книги и электроника.
На вопрос о конкретных худших подарках люди чаще всего упоминали банные принадлежности и забавные предметы.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM