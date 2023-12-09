ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > ШОППИНГ

«Носки и гель для душа под елкой». У большинства чехов Рождество будет менее радостным

Анастасия Князева
10 декабря 2023
18:00
258
Высокие цены на товары и услуги ограничивают две трети чехов в рождественских покупках по сравнению с прошлым годом. Кроме того, почти половина респондентов, принявших участие в опросе платежной компании Klarna, составили предварительный бюджет, которого будут придерживаться.
Розничные продажи в Чехии снижаются уже 18 месяцев подряд. В октябре они упали на 1,4% в годовом исчислении после падения на 4,3% в сентябре. Однако в электронных магазинах было отмечено небольшое оживление. Продавцы ждут, какое влияние окажет предрождественский шопинг на ноябрь и декабрь.
 
«Несомненно, влияние оказывает неуверенность домохозяйств в стоимости энергоносителей, которая усилилась с наступлением зимы. Покрытие расходов на жилье — приоритет в семейных бюджетах», — сказал Петр Кимличка из консалтинговой группы Moore Czech Republic.
 
Другой опрос, проведенный инвестиционной компанией Portu, показал, что почти 40% респондентов хотят потратить на подарки менее 5 000 крон, а три четверти — до 10 000 крон.
 
Мелочи под елкой

По данным Portu, только 9% людей планируют потратить больше, чем в прошлом году, в то время как треть семей будут больше экономить. Некоторые дополнят свои рождественские расходы увеличением доходов. Около 37% получат премию от своего работодателя в конце года.
 
Худшие подарки: пена для ванн и забавные вещицы
В прошлом году чехи потратили полмиллиарда крон на рождественские подарки, которые не порадовали получателей. Такие данные приводит издание Slevomat на основании опроса потребителей, проведенного компанией Behavio Labs. Но только 6% тех, кто получал подарки дома, признались в этом.
 
Каждый третий чех в прошлом году нашел под елкой хотя бы один подарок, который ему не понравился или который он не хотел. Больше всего недовольны были люди в возрасте от 25 до 34 лет.
 
Более трети получивших подарки сказали, что их разочаровали подарки стоимостью до 500 чешских крон. Чаще всего это были «мягкие» подарки, такие как носки и свитера, а также книги и электроника.
 
На вопрос о конкретных худших подарках люди чаще всего упоминали банные принадлежности и забавные предметы.
подарки Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10 ДЕКАБРЯ 2023
16:03
21437
О ПРАГЕ
МИСТИЧЕСКИЙ ВЫШЕГРАД: ТЕМНАЯ СТОРОНА ПРАГИ
10 ДЕКАБРЯ 2023
12:00
968
О ПРАГЕ
ЛУЧШИЕ КАТКИ В ПРАГЕ: С ПРОКАТОМ КАТКОВ, ГЛИНТВЕЙНОМ И НЕПОВТОРИМОЙ АТМОСФЕРОЙ ЗИМЫ
10 ДЕКАБРЯ 2023
09:00
814
ШОППИНГ
ЧИСЛО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В ЧЕХИИ РАСТЕТ С КАЖДЫМ ДНЕМ
9 ДЕКАБРЯ 2023
14:00
18871
О ПРАГЕ
ЗНАМЕНИТЫЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЧАСЫ В ПРАГЕ. ЧТО ТАИТ В СЕБЕ ЗАГАДОЧНАЯ СИМВОЛИКА?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
19:00
Политической ситуацией в Чехии довольны 16% людей, что является самым низким показателем с 2021 года
17:00
Чешские магазины коллективно объявили о повышении цен. Возможно, закон был нарушен, сказал министр
16:03
Мистический Вышеград: темная сторона Праги
14:00
7 малоизвестных фактов о страховке для иностранцев в Чехии
12:00
Лучшие катки в Праге: с прокатом катков, глинтвейном и неповторимой атмосферой зимы
10:30
На чешских железных дорогах действует новое расписание, повышены цены и добавлены новые поезда
09:00
Число подозрительных интернет-магазинов в Чехии растет с каждым днем
20:00
Размер оплаты питания в командировках будет пересмотрен
18:00
Пражский застройщик: скоро и автомагистраль признают памятником архитектуры
16:00
Бездомным тяжело в декабрьскую погоду: как помочь, чтобы никто не замерз на улице?