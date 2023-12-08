Число подозрительных интернет-магазинов в Чехии растет с каждым днем

Чешское управление торговой инспекции регистрирует сотни рискованных интернет-магазинов. По мнению экспертов, люди могут распознать их по нескольким общим признакам — при нажатии на контактные данные компании имя, адрес или другая информация о ней отсутствуют, а появляется только анкета. Условия возврата товара часто содержат ошибки.





«Главное для потребителей, совершающих покупки в Интернете, — точно знать, с кем они имеют дело. Знать, кто является тем человеком, с которым они в конечном итоге будут реализовывать свои права», — пояснил представитель ČOI Франтишек Котрба. Более того, количество сайтов, которые инспекция называет рискованными, растет с каждым днем.





По последним данным ČOI, в ходе 152 проведенных проверок было выявлено более 130 случаев нарушения закона. Статистика была составлена учреждением во втором квартале этого года.





Частой проблемой, с которой сталкиваются покупатели, являются жалобы на товар или получение другого товара. В таких случаях у покупателя есть возможность обратиться в одну из потребительских организаций. Например, журнал dTest предоставляет услугу «Ваши жалобы». «Там мы пытаемся полюбовно решить проблемы, которые могут возникнуть между потребителями и предприятиями», — объясняет Ян Шура из юридического отдела dTest.





При совершении покупок в Интернете люди имеют право вернуть товар в течение 14 дней, однако рискованные сайты часто не соблюдают это право. «Обеспечить соблюдение прав задним числом очень сложно, потому что чешское законодательство может быть неприменимо к данной ситуации, — говорит Шура.





Даже если веб-сайт заканчивается доменом .cz, покупатель может иметь дело с иностранным торговцем». Зузана Прухова, юрист CZ.NIC, администратора чешских доменов, уточнила, что компания в основном проверяет регистрационные данные, на которые зарегистрированы домены. «Если мы находим там какие-либо несоответствия, мы предлагаем владельцу исправить их, и если данные не исправлены, мы можем аннулировать домен», — заключила она.





ČOI также предостерегает от так называемых «тайных ящиков» или магазинов, которые используют выдуманные истории, чтобы заманить людей невероятными скидками.





