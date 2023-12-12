В этом году Рождество будет более скромным. Cколько чехов будут экономить на подарках?

Согласно опросу, страх перед предстоящим пакетом консолидации не покидает чехов даже на Рождество. 83% респондентов беспокоятся о его влиянии на их кошельки, что на 2% больше, чем в конце лета.



«В этом может быть виновата как высокая инфляция, которая существенно влияет на семейные бюджеты и которую в настоящее время ощущают 82% чехов, так и опасения по поводу правительственного пакета, о котором беспокоятся уже 83%», — сказал финансовый директор Generali Investments Марек Бенеш.



Рождественские угощения в этом году также будут более скудными, поскольку больше чехов экономят деньги, чем в прошлом году. Треть чехов встретит Новый год с меньшими затратами, а 35% респондентов планируют сократить расходы на алкоголь в праздничные дни. Траты на прохладительные напитки на рождественских базарах сократят 36% людей, что на шесть процентных пунктов больше, чем в прошлом году. Пиршества в канун Рождества в этом году будут несколько беднее, чем в прошлом. 18%людей сократят расходы на карпа и картофельный салат.



Однако число людей, планирующих экономить на детях или внуках, сократилось по сравнению с прошлым годом. Треть чехов будут экономить на подарках для дальних родственников и четверть — на подарках для друзей.



Однако рождественские праздники — это еще не конец экономии, чехи будут беднее и во время зимних каникул. 70% решили не ехать в этом году на зимние каникулы, что на 315 000 больше, чем в прошлом году. 4% респондентов планируют воспользоваться более дешевым жильем в горных районах, показал опрос.



Помимо рождественских подарков, угощений и зимних каникул, чешские семьи также вынуждены экономить на предметах повседневного спроса. Число чехов, сокративших посещение ресторанов, выросло на десятую часть по сравнению с прошлой зимой. Четверть опрошенных сократили или отменили подписку на потоковые сервисы. Почти две трети чехов сокращают расходы на еду.



«По данным нашего опроса, экономия не покинула чехов и через год, а длительный рост цен заставил их пересмотреть свои финансовые расходы на повседневные дела. Самой большой проблемой чешских домохозяйств в настоящее время, учитывая их финансовое положение, является опять же высокая цена на энергию, поэтому сейчас они экономят на ней», — сказал Бенеш.