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В этом году Рождество будет более скромным. Cколько чехов будут экономить на подарках?

Анастасия Князева
14 декабря 2023
13:00
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Рождественские праздники в Чехии в этом году будут более скромными, 60% чехов будут экономить на подарках, в особенности для своих родственников и друзей. Две трети людей урежут расходы на рождественские угощения и сэкономить планируют в основном на праздновании Нового года или покупке алкоголя между праздниками. 70% чехов не уедут на зимние каникулы из-за финансовой ситуации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Generali Investments в конце ноября. В нем приняли участие 1 050 респондентов.
Согласно опросу, страх перед предстоящим пакетом консолидации не покидает чехов даже на Рождество. 83% респондентов беспокоятся о его влиянии на их кошельки, что на 2% больше, чем в конце лета.
 
«В этом может быть виновата как высокая инфляция, которая существенно влияет на семейные бюджеты и которую в настоящее время ощущают 82% чехов, так и опасения по поводу правительственного пакета, о котором беспокоятся уже 83%», — сказал финансовый директор Generali Investments Марек Бенеш.
 
Рождественские угощения в этом году также будут более скудными, поскольку больше чехов экономят деньги, чем в прошлом году. Треть чехов встретит Новый год с меньшими затратами, а 35% респондентов планируют сократить расходы на алкоголь в праздничные дни. Траты на прохладительные напитки на рождественских базарах сократят 36% людей, что на шесть процентных пунктов больше, чем в прошлом году. Пиршества в канун Рождества в этом году будут несколько беднее, чем в прошлом. 18%людей сократят расходы на карпа и картофельный салат.
 
Однако число людей, планирующих экономить на детях или внуках, сократилось по сравнению с прошлым годом. Треть чехов будут экономить на подарках для дальних родственников и четверть — на подарках для друзей.
 
Однако рождественские праздники — это еще не конец экономии, чехи будут беднее и во время зимних каникул. 70% решили не ехать в этом году на зимние каникулы, что на 315 000 больше, чем в прошлом году. 4% респондентов планируют воспользоваться более дешевым жильем в горных районах, показал опрос.
 
Помимо рождественских подарков, угощений и зимних каникул, чешские семьи также вынуждены экономить на предметах повседневного спроса. Число чехов, сокративших посещение ресторанов, выросло на десятую часть по сравнению с прошлой зимой. Четверть опрошенных сократили или отменили подписку на потоковые сервисы. Почти две трети чехов сокращают расходы на еду.
 
«По данным нашего опроса, экономия не покинула чехов и через год, а длительный рост цен заставил их пересмотреть свои финансовые расходы на повседневные дела. Самой большой проблемой чешских домохозяйств в настоящее время, учитывая их финансовое положение, является опять же высокая цена на энергию, поэтому сейчас они экономят на ней», — сказал Бенеш.
экономика Чехия Рождество

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