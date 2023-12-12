Идеальная ловушка. Кибермошенники обворовывают даже бдительных пользователей с помощью копирования Alza

Поддельный сайт, идеально имитирующий настоящий интернет-магазин Alza. cz, уже распространяется в социальных сетях, как реклама, на что обратили внимание сами пользователи. Поддельный сайт, размещенный на домене allza. website, перестал функционировать в четверг.На мошенническом сайте был представлен полный ассортимент продукции Alza, работающие баннеры и даже информация о скорости доставки перед Рождеством. В общем, сайт неотличим от оригинала.Определить поддельный сайт возможно, в основном, только по адресной строке в интернет-браузере, в которой указан не известный домен Alza. cz, а совершенно другой сервер.Проблема в том, что на мобильных телефонах и некоторых планшетах, например, адресные строки обычно вообще не отображаются. Для того чтобы на маленьком экране можно было увидеть как можно больше информации, адресные поля обычно скрываются — в этом случае на экране можно увидеть только веб-сайт.И в этом случае даже опытные пользователи не могут с первого взгляда определить, что они находятся не в настоящем интернет-магазине, а на мошенническом сайте, которым управляют кибермошенники. В предрождественской суете выбор подарков в последнюю минуту может превратиться в кошмар.Когда вы заказываете товар, а затем вводите платежные данные своей карты, все средства попадают в карман мошенников, а не на ваш счет в Alza. В результате обманутые пользователи в конечном итоге теряют свои деньги и, конечно, не могут рассчитывать на получение товара.Если они вводят свои настоящие данные для входа на мошеннический сайт, они также преподносят свой аккаунт Alza кибермошенникам на блюдечке. В результате злоумышленники легко получают доступ к сохраненным кредитным картам и совершают другие операции по счету доверчивого человека, если доступ не защищен двухфакторной аутентификацией.В преддверии Рождества в этом году участились случаи мошенничества под именем Alza. «В настоящее время к ним относятся сообщения, содержащие информацию об отмене заказа и возврате денег, а также конкурсы и предложения по продаже товаров с большой скидкой — например, продукции KitchenAid», — предупреждают представители Alza в официальном заявлении.«Вполне вероятно, что количество онлайн-мошенников заметно возрастет по мере приближения Рождества», — предупредили они в начале декабря. В то же время сотрудники Alza разместили на сайте интернет-магазина некоторые из мошеннических сообщений.Они показывают, что наиболее распространенным способом атаки для мошенников является использование поддельных электронных писем, и они умеют делать так, чтобы поддельные сообщения выглядели так, будто они от Alza. Некоторые сообщения даже имеют поддельного отправителя, так что даже самые опытные люди, привыкшие распознавать спам по адресу в письме, не могут быть уверены на 100%.«Обычно они перенаправляют жертву на веб-сайт, где просят ввести личные или платежные данные, часто используя логотип Alza и включая комментарии людей, которые якобы воспользовались акцией, под постами в Интернете. Похищенные данные затем используются мошенниками для создания дорогостоящих заказов на Alza за счет жертвы», — предупредила Павла Врбкова из Alza.По ее словам, в этом году Alza уже столкнулась с сотнями подобных мошенничеств. Следует ожидать, что перед Рождеством будет наибольшее количество подобных мошеннических сообщений. И неважно, идет ли речь о поддельных конкурсах, сообщениях с недоставленными посылками или отмененными платежами.Перед Рождеством в этом году кибермошенники пытаются сделать это и через другие известные бренды — например, они злоупотребляют услугами интернет-магазинов CZC. cz и Zásilkovna. «У вас есть посылка, которая ожидает доставки. Используйте свой код, чтобы отследить и получить ее», — утверждают кибермошенники в мошенническом сообщении.Магазин CZC. cz предупредил о новой волне фишинга, поскольку поддельные сообщения выдаются за отправленные с адреса obchod@czc. cz. Однако само письмо содержит текст от Zásilkovna, и, вероятно, нет необходимости указывать на то, что ни одна из организаций не имеет никакого отношения к этим сообщениям, мошенники просто злоупотребляют их известным именем.«Предупреждающими знаками являются нелепые предложения, ошибки или даже несоответствие заглавных и строчных букв. Поэтому следует с осторожностью относиться к подозрительным письмам», — предостерегают сотрудники интернет-магазина от мошеннических сообщений.Они подчеркнули, что пользователи не должны нажимать на красную кнопку с информацией об отправке, заполнять какие-либо поля или оплачивать. По их словам, следует сообщить о письме как о спаме и немедленно удалить его.«Подобных случаев мошенничества можно избежать, например, используя мобильное приложение Zásilkovna, где доступна вся информация о движении отправлений и пароль для их отправки», — посоветовали сотрудники CZC. cz.