Tesco, Alza и другие магазины вне себя от радости: люди перестали считать каждую копейку

«Началась подготовка к рождественскому столу и приготовление подарков под елку. Интерес есть к рождественским булочкам из пекарни, к готовому рождественскому печенью от наших кондитеров, хорошо продается свежее мясо, особенно для приготовления шницелей, также покупатели уже приобретают карпа. Большой интерес проявляется и к винной колбасе», — говорит представитель Globus Анета Турновска. «В отделе игрушек покупатели чаще всего выбирают строительные наборы, кукол, плюшевых животных, настольные игры, есть спрос и на спортивный инвентарь», — добавила она.



Сеть супермаркетов Tesco зафиксировала на этой неделе трехкратный рост продаж по сравнению с прошлой неделей, а в годовом исчислении — незначительный. «Третьи выходные адвента, с точки зрения ассортимента, явно отличались покупкой рождественских подарков. В основном покупатели приобретали игрушки, косметические наборы и различные рождественские украшения. Что касается продуктов питания, то наибольшим спросом пользовались цитрусовые, ананасы, нарезка и алкоголь, то есть более долговечные продукты, которые сохранятся до праздников. Наибольший спрос на свежие продукты, такие как овощи для салата или выпечка, мы ожидаем на следующей неделе», — сказала пресс-секретарь Tesco Ива Павлускова.



Онлайн-супермаркет Košík.cz сообщает о рождественском пике. «Последние выходные адвента и так бывают очень активными, но количество покупок выросло еще на пятую часть. Растет и размер покупок: домохозяйства заказывают не только продукты для новогодней кухни, включая ингредиенты для приготовления картофельного салата или карпа, но и целый ряд подарков», — сказал представитель Košík.cz Франтишек Брож. По его словам, наибольший рост продаж по сравнению с прошлым годом наблюдается в регионах, где рекордное количество чехов собираются покупать товары онлайн на Рождество.



Электронный магазин Alza.cz также отмечает рост спроса. «Подтвердились наши предположения, когда мы рассчитывали, что в этом году основная волна покупок придется на последний предрождественский день зарплаты. С прошлых выходных продажи значительно выросли», — сказала представительница Alza Элишка Чержовска. Она ожидает, что этот сезон превзойдет прошлогодний. Хитами Рождества, по словам Чержовской, являются мобильные телефоны, наборы Lego и игровые приставки.



По словам пресс-секретаря компании Datart Петры Псотковой, продажи растут с каждым днем по мере приближения Рождества. Она ожидает, что в этом году Datart достигнет такого же результата, как и в прошлом году, когда объем продаж составил более 3 млрд чешских крон. Тенденции этого Рождества не отличаются от прошлогодних: наибольший интерес вызывают мобильные телефоны, наушники и игровые приставки.



Магазин игрушек Bambule зафиксировал в 1,5 раза больший объем продаж, чем в прошлые выходные, и рассчитывает в декабре превзойти прошлогодний оборот. По словам директора по маркетингу Bambule Яны Крчковой, чаще всего покупают плюшевые игрушки, настольные игры и Lego.



Магазин Ikea сообщил об увеличении числа покупателей по сравнению с предыдущей неделей. Самыми популярными товарами стали рождественские украшения, коврики, оберточная бумага, декоративное освещение и свечи. Сегодня утром Ikea распродала последние из 50 000 рождественских елок, сказал Марек Вомочил, PR-менеджер Ikea в Чешской Республике.



Интерес к другим видам рождественских подарков также растет. Компания Golden Gate продала за выходные на 15% больше золота и серебра, в основном монет и слитков. В сети dm продажи подарочных карт выросли на 30% по сравнению с прошлым годом. На сайте онлайн-сравнения Heureka.cz наибольший рост интереса наблюдался к музыкальным инструментам, елочным подставкам, туристическим играм и пиву.



Не забывают на Рождество и о домашних питомцах. По словам Любоша Рейхрта, управляющего директора группы компаний Plaček, которой принадлежат магазины Super Zoo, спрос на 10% выше, чем в прошлом году. «Чехи, конечно, не экономят на своих питомцах, они для них — полноправные члены семьи, они любят их баловать. Чаще всего на Рождество они покупают им новые игрушки, а в этом году в числе хитов — интерактивные», — говорит он.