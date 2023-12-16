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Как будут работать чешские магазины на Рождество и Новый год

Анастасия Князева
20 декабря 2023
16:00
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В канун Рождества, в воскресенье, 24 декабря, магазины площадью более 200 квадратных метров будут работать до 12 часов дня. В первый и второй день Рождества они должны быть закрыты. Магазины площадью более 200 квадратных метров вновь откроются для покупателей после Рождества в среду, 27 декабря. Обычные часы работы будут действовать до субботы, 30 декабря. Хотя закон о часах работы не распространяется на 31 декабря, в канун Нового года продуктовые магазины закрываются раньше, обычно между 17 и 19 часами. Затем по закону они должны закрыться и в Новый год. Исключение составляют автозаправочные станции, аптеки, магазины в аэропортах и на вокзалах.
Сетевые и онлайн-супермаркеты ожидают пика предрождественского шопинга в пятницу, 22-го, и субботу, 23 декабря. В эти дни гипермаркеты Globus будут работать на час дольше. За исключением магазина в торговом центре Černý most, который закроется в 23:00, филиалы Globus будут открыты до 22:00, сообщила Чешскому агентству новостей пресс-секретарь Анета Турновска.
 
Некоторые магазины вроде Penny Market будут работать в продленном режиме с четверга, 14 декабря, до 23 декабря. «Магазины, которые обычно закрываются в 20:00 в течение всего года, в этом году продлят часы работы до 21:00 в преддверии Рождества. В магазинах, которые обычно закрываются в 21:00 или 22:00, часы работы остаются неизменными», — сообщил ČTK пресс-секретарь Томаш Кубик. Он добавил, что магазины Penny будут закрыты в Сочельник.
 
Онлайн-супермаркет Rohlík.cz будет доставлять покупки с понедельника, 18 декабря, по 23 декабря с 05:00 до полуночи. В канун Рождества курьеры будут доставлять покупки с 06:00 до 14:00, а на следующий день у них будет выходной, сообщила ČTK пресс-секретарь Дениса Моргенштейнова. 
 
Конкурирующая служба Košík.cz будет доставлять заказы в Праге и Среднечешском крае до 23 декабря с 06:00 до полуночи, а в регионах — с 07:00 до 22:00. «В Праге и Среднечешском крае мы будем доставлять продукты и последние подарки до 14:00 в канун Рождества, а в регионах — до 12:00», — сказал пресс-секретарь Франтишек Брож. В канун Нового года клиенты обоих супермаркетов смогут получить свои товары до 18:00.
 
«Закупки по акциям увеличиваются в два раза», — сказал Брож. По словам Моргенштейновой, перед кануном Рождества спрос в Rohlík.cz возрастает на 40%. В Tesco число сотрудников перед Рождеством увеличивается на несколько десятков процентов. «Кроме того, коллеги из офисов традиционно приходят на помощь», — говорит пресс-секретарь компании Ива Павлускова.
 
Еще один пик продаж, по мнению ритейлеров, — это празднование Нового года, когда покупатели приобретают в основном алкоголь и свежие продукты. Магазины Albert, например, будут работать до 18:00 в воскресенье, 31 декабря, за некоторыми исключениями. Магазины Billa, расположенные в оживленных местах, таких как главные железнодорожные вокзалы Праги и Брно, будут работать до 19:00. Магазины Penny закроются в 17:00, а Kaufland — в 18:00.
еда Рождество

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