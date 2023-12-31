Точки и горошек, красный цвет и банты будут доминировать в моде в 2024 году

«Одержимость модной индустрии ярко-красным цветом невозможно не заметить в последние сезоны, как на подиумах, так и на красных дорожках», — говорит Алекс Кесслер из модного журнала Vogue. «В коллекциях весны и лета 2024 года заметно смещение в сторону более темных оттенков красного», — добавил он. Тенденция к использованию материалов с металлическим блеском также сохранится.

Точки и горошек всех цветов и размеров, которые уже доминировали на модных показах в этом году, останутся популярным узором. «На этот раз мы адаптируем их к нашим потребностям. Они могут быть большими и смелыми или неразличимо маленькими, они могут быть приглушенными... Это принт для всех — независимо от пола, социального статуса или возраста», — пишет сайт Daily Telegraph.

В моду вернется трикотаж, например кардиганы богатой вязки. Также будут популярны кружева с крупными узорами, банты и ленты всех форм и размеров.

Но главным связующим элементом новых коллекций станет акцент на экологичности и заботе об окружающей среде. «Материалы, которые в противном случае оказались бы в мусоре, сохраняются и используются. Мастера работают с пришитыми деталями, заплатками и слоями, а также с дефектами и следами износа, которые выставляются напоказ, а не скрываются», — пишет Fashion United. Также проводятся эксперименты с новыми натуральными материалами, например с волокнами морских водорослей.