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Точки и горошек, красный цвет и банты будут доминировать в моде в 2024 году

Новости 420on
1 января 2024
12:00
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Предсказание модных тенденций — дело непростое. Но эксперты, следящие за работой дизайнеров и развитием швейной индустрии, уверены в нескольких вещах, сообщает BBC. По их мнению, в 2024 году мы увидим на подиумах много горошка, металлика и трикотажа, а также ленты, банты и красный цвет. Но самым заметным, вероятно, станет стремление к экологичности производства, которое уступит место повторному использованию материалов и так называемому апсайклингу.
«Одержимость модной индустрии ярко-красным цветом невозможно не заметить в последние сезоны, как на подиумах, так и на красных дорожках», — говорит Алекс Кесслер из модного журнала Vogue. «В коллекциях весны и лета 2024 года заметно смещение в сторону более темных оттенков красного», — добавил он. Тенденция к использованию материалов с металлическим блеском также сохранится.
 
Точки и горошек всех цветов и размеров, которые уже доминировали на модных показах в этом году, останутся популярным узором. «На этот раз мы адаптируем их к нашим потребностям. Они могут быть большими и смелыми или неразличимо маленькими, они могут быть приглушенными... Это принт для всех — независимо от пола, социального статуса или возраста», — пишет сайт Daily Telegraph.
 
В моду вернется трикотаж, например кардиганы богатой вязки. Также будут популярны кружева с крупными узорами, банты и ленты всех форм и размеров. 
 
Но главным связующим элементом новых коллекций станет акцент на экологичности и заботе об окружающей среде. «Материалы, которые в противном случае оказались бы в мусоре, сохраняются и используются. Мастера работают с пришитыми деталями, заплатками и слоями, а также с дефектами и следами износа, которые выставляются напоказ, а не скрываются», — пишет Fashion United. Также проводятся эксперименты с новыми натуральными материалами, например с волокнами морских водорослей.
 
 
мода Чехия дизайн одежда

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