Почему чехи начали тратить деньги? Инфляция снижается, а у некоторых людей деньги лежат под подушкой

Большинство аналитиков были удивлены результатами ноябрьских розничных продаж. Впервые за полтора года покупатели оставили больше денег в чешских магазинах, а также на заправках и в автосалонах. Продажи выросли примерно на один процент по сравнению с октябрем, а также в годовом исчислении.





«После восемнадцати месяцев непрерывного снижения продаж в розничной торговле мы достигли переломного момента», — сказал экономист BH Securities Штепан Кржечек. Он ожидает дальнейших позитивных изменений благодаря ожидаемому росту реальной заработной платы. Таким образом, в этом году чехи перестанут беднеть.





Кроме того, снижение инфляции, по мнению аналитиков, помогло людям больше тратить. Например, торговля выросла за счет компьютеров и электроники, косметики и аптек, медицинских товаров и топлива.





Сеть магазинов электроники Datart сообщила об успешном завершении года, сумев добиться рекордных продаж в преддверии Рождества, несмотря на затянувшийся спад покупок и растущую конкуренцию со стороны онлайн-площадок. Интерес вызвали мобильные телефоны и сушилки для белья, а также пылесосы, умные часы и кофеварки. Хуже всего продавались ноутбуки и роботы-пылесосы.





Напротив, расходы на продукты питания все еще ниже, чем в прошлом году. Кампании, объявляющие о ранних скидках на продукты в связи с изменением НДС в январе, которые могли бы привлечь больше людей, начались только в декабре. Только результаты прошлого месяца покажут, «где мы находимся», говорит Петр Дуфек, главный экономист Creditas.





«Только декабрьские цифры покажут, является ли это долгожданным поворотом или просто поспешным рождественским шопингом, мотивированным скидками. В любом случае, покупательское поведение начнет приходить в норму не позднее начала следующего года», — считает Дуфек.





«Люди начинают понимать, что мы справились с кризисом и он закончился. Я ожидаю, что оппозиция будет и дальше пытаться запугать людей, но цифры очевидны — цены на продукты питания начинают снижаться благодаря растущей доле импортного продовольствия, а на чешских поставщиков оказывается все большее давление», — говорит Томаш Пруза, президент Союза торговли и туризма. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности правительства объяснить людям, что большая часть экономических проблем осталась позади.





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Оглядываясь на прошлое, можно сказать, что праздновать пока нечего. В 2019 году чехи потратили в магазинах на 4% больше. «Однако с окончанием инфляционной волны этот спад начнет постепенно стираться», — сказал Дюфек, отметив, что больше всего отстают магазины одежды и обуви. С другой стороны, мода за последние четыре года значительно подорожала, в некоторых случаях даже наполовину.





«Скорее всего, по объему продаж розничная торговля достигнет уровня последнего успешного года не позднее начала 2025 года», — считает экономист.





По мнению Томаша Дртины из агентства Incomind, занимающегося исследованиями рынка, потребительского поведения и консалтингом, ноябрьские данные — хорошая новость, но предрождественский период специфичен, и ключевым будет то, сохранится ли тенденция, которая станет очевидной в I квартале 2024 года.





«Поскольку инфляция снизилась, а рынок энергоносителей стабилизировался, это создало условия для окончания рецессии, восстановления спроса и нового роста покупательной способности домохозяйств. Хотя индекс потребительского доверия пока остается низким, люди гораздо оптимистичнее смотрят на будущую динамику цен», — сказала Дртина в интервью SZ Byznys.





Спад в экономике, рост цен на энергоносители и другие расходы на жизнь, а также общая неопределенность рынка привели к тому, что в последние годы чехи стали еще больше ходить по магазинам в поисках скидок, искать более дешевые альтернативы товарам, стали более популярными магазины со скидками, а многие люди также сократили потребление.





«Если на международной геополитической арене не произойдет каких-то неблагоприятных событий, которые повлияют на наш рынок, я вижу приличные шансы на то, что 2024 год станет годом положительных изменений для покупательной способности чешских домохозяйств», — говорит Дртина, бывший директор исследовательского агентства GfK. Экономист Лукаш Кованда также считает риском влияние пакета консолидации на положение домохозяйств.





Важно и то, что спустя почти два года интернет-продажи начали стабильно расти, увеличившись на 5,6%. Интернет-бизнес страдал в течение почти двух лет после бума на рынке товаров массового потребления.





Расходы выросли в ноябре, несмотря на вероятное снижение реальных доходов в последнем квартале. Филип Пастуха, аналитик аудиторской компании Deloitte, считает, что росту расходов, особенно на непродовольственные товары, способствовали значительные сбережения домохозяйств.





«Домохозяйства, не имеющие накопленных сбережений, должны продолжать сокращать потребление до тех пор, пока реальные доходы не восстановятся. Эта тенденция особенно заметна в продажах продуктов питания, где продажи упали на 0,7%, — говорит он.





Есть и хорошие новости: продажи автомобилей в ноябре продолжили расти. Продажи, которые растут уже более года, увеличились на 6,9%. Однако автопроизводители и их субподрядчики находятся под огромным давлением из-за роста числа электромобилей, а также ужесточения экологических стандартов.