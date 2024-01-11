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Польша стала дороже, но остается раем для шопинга чехов

Новости 420on
14 января 2024
18:00
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С новым годом и новым правительством Польша стала дороже. Покупка продуктов объемом с багажник большого автомобиля в любимом чехами магазине Biedronka экономит уже не тысячи крон, а скорее сотни. Тем не менее Чехия не отстает от своих северных соседей в плане роста цен, и польские супермаркеты остаются для чешских граждан популярным местом для крупных покупок.
Магазины Biedronka в районе чешско-польской границы, несмотря на то что чехи находятся в невыгодном положении из-за курса 5,8 кроны к злотому, отнюдь не пустуют. 90% парковочных мест перед супермаркетами в приграничном городке Кудова-Здруй в субботу были заполнены автомобилями с чешскими номерами. В соседнем Находе, напротив, магазины были полупустыми.
 
Полки в Biedronka быстро пустеют
 
«Последний раз я был здесь незадолго до Рождества. Тогда многие товары были заметно дешевле. Сегодня польские цены часто догоняют чешские или разница минимальна. До недавнего времени такого не было. Но если делать покупки с приложением Biedronka, то все равно все в порядке, даже с учетом бензина, который сейчас в Польше почти на две кроны за литр дороже, чем в Чехии», — сказал в субботу Збынек из Градца-Кралове, расположенного почти в 60 километрах от Кудова-Здруй.
 
«Я значительно сэкономил на сигаретах. Коробка стоила почти на 500 крон дешевле. Десять пачек окупили мой путь. Остальное — чистая прибыль. Только пиво и сахар в Польше стоят дороже», — добавил он.
 
Чехи покидали польский супермаркет с полными корзинами. Молодая женщина из Пардубице полностью заполнила багажник Volkswagen Touareg объемными пакетами и коробками с молочными продуктами.
 
«Я пользуюсь мобильным приложением Biedronka. Даже если бы у меня его не было, я бы все равно сюда приезжала. Оно того стоит даже без приложения. Я люблю польскую кухню, и мне нравится здешний ассортимент», — утверждает она. «А когда расплачиваешься картой, нужно нажимать на терминале польский флажок, а не чешский, чтобы сэкономить», — советует она.
 
Повышение цен компенсируется акциями
 
Biedronka компенсирует рост цен продуманными акциями, часто предлагая один вид товара по полной цене и скидку от 30 до 50% на второй товар. В приложение для постоянных покупателей включена большая часть ассортимента, а обычная скидка составляет 30%, а иногда и почти 60%. 
 
Однако чехам нелегко разбираться в этикетках в переполненном торговом зале. Ориентироваться легче благодаря устройствам, которые показывают цену каждого товара после считывания штрих-кода. «Просто нужна практика, вот и все», — сказал один чешский покупатель.
 
Налог должен вырасти через три месяца
 
Польша до сих пор сохраняла нулевую ставку НДС на основные продукты питания, мясо, молочные продукты, фрукты и овощи. Ожидается, что в первом квартале этого года налог вернется к 5%.
 
«Если это произойдет, польские цены все равно не догонят чешские. Меня это не беспокоит. За исключением некоторых товаров, я надеюсь. Люди сами разберутся, что им выгоднее, и им не нужно слушать советы умных людей по телевизору», — говорит один из давних клиентов Biedronka.
 
«А главное, если какое-то время бойкотировать цены на продукты в чешских магазинах, то вскоре они упадут сами собой. Пока люди покупают много продуктов, пусть и на распродажах, у магазинов нет причин для скидок», — говорит пожилой мужчина из Находа.
Чехия магазины продукты скидки ндс Польша

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