Жители Чехии стали скупать старые книги, айфоны и модные вещи

Это глобальная тенденция, на которую реагируют даже компании, считающиеся динозаврами в своих отраслях. Традиционные дилеры предлагают услуги по продаже подержанной одежды, телефонов и электроники, книг, мебели и других товаров. Появились электронные магазины и торговые площадки, основной целью которых является перепродажа подержанных товаров.

Продажа старых вещей — явление не новое, но в последние несколько лет оно набирает обороты. Этому способствовала пандемия и связанное с ней снижение доступности и рост цен на новые товары, а также экологическая чувствительность молодых поколений, которые уже «голосуют кошельком».

Согласно анализу DeliveryX Top1000 Europe 2023, который отслеживает тенденции и успехи в европейской розничной торговле с точки зрения 1 000 наиболее значимых компаний, за последние годы онлайн-бизнес подержанных товаров рос в 16 раз быстрее, чем традиционная розничная торговля. Две трети компаний считают, что этот рост продолжится в ближайшие три года.

Ожидается, что к 2025 году европейский рынок повторной коммерции вырастет на 60% и достигнет 120 млрд евро. Большая часть этого рынка придется на перепродажу подержанной одежды (14,5%), а также подержанной электроники (11%).

В отчете представлен весь рынок, включая классические магазины подержанных вещей и услуги, которые уже предлагают некоторые крупные компании, такие как Ikea. После окончания пандемии шведский производитель мебели заметил растущий интерес к подержанной мебели и в прошлом году продал более 14 000 предметов в Чехии через сервис Druhý život nábytku, что на 100% больше, чем в прошлом году.

Компании берут на себя обязательства в этом отношении. Британский универмаг предметов роскоши Selfridges обещает, что к 2030 году половина его бизнеса будет приходиться на продажу, ремонт или аренду подержанных вещей. H&M запустил собственную службу подержанной моды Pre-Loved, а немецкая компания Zalando открыла базар подержанных вещей.

Онлайн-платформы являются одним из главных двигателей этой тенденции. Лидер в области подержанной моды в Европе — торговая площадка Vinted, которая уже насчитывает 65 млн клиентов и активно работает в Чехии.

«Мы видим, что сегодня люди используют такие платформы, как Vinted, чтобы продать ненужные вещи и заработать немного больше денег», — объясняет представитель компании Магдалена Шлаз. Устойчивое поведение также является сильным мотивом. Согласно опросу, проведенному компанией, пятая часть участников Vinted предпочла бы купить подержанную вещь для своего гардероба, даже если бы она стоила столько же.

В ходе исследования, проведенного платежной компанией VISA, выяснилось, что предприятия видят в продаже подержанных товаров два преимущества. Это экономит их расходы и увеличивает доход. За последний год доходы опрошенных компаний выросли в среднем на 17%.

Миллиарды от подержанных книг?

Крупнейший онлайновый антикварный книжный магазин Knihobot, который также расширил продажу старых книг на Германию, Австрию и Словакию, увеличил продажи со 182 млн крон до 301 млн крон в прошлом году и получил прибыль через четыре года после запуска. В среднем в день продается 10 000 книг. Лояльность клиентов растет: 30% покупателей регулярно возвращаются в магазин уже через месяц.

Более того, Knihobot пополнил ряды оригинальных электронных магазинов, которые впоследствии вышли в физический мир розничной торговли. В конце года компания открыла свой первый книжный магазин в Праге.

«Это был хороший шаг. Сюда приходят за заказанными книгами, но покупатели также начинают приходить сюда специально. Ежедневные продажи на месте достигают 200 книг», — комментирует бренд-менеджер Барбора Вотавова.

Основатель компании Доминик Газдош возлагает большие надежды на немецкий рынок, который, по его мнению, вскоре может обогнать по объему продаж отечественный. Старые книги — это интересный бизнес, и он считает, что в будущем он станет миллиардным.

«Оказалось, что в Германии мы движемся в правильном направлении. В среднесрочной перспективе мы хотели бы достичь здесь такой же доли книжного рынка, как и у себя на родине, что означает объем продаж около 7 млрд крон. В долгосрочной перспективе, однако, у нас более масштабные амбиции. Подобный сервис может легко охватить от 10 до 20% книжного рынка», — говорит Газдош. На немецком рынке сервис конкурирует с Amazon.

Конкуренция со стороны крупнейшего в Чехии онлайнового антикварного книжного магазина Reknihy в прошлом году также усилилась на 60%. «Влияние инфляции на цены новых книг заставляет читателей все чаще покупать подержанные книги, что можно назвать как более экономичным, так и более экологичным вариантом», — объясняет основатель компании Тадеаш Кула.

Swappie, финский круговой онлайн-базар восстановленных iPhone, также набирает обороты и с 2021 года будет представлен в 24 европейских странах и в Чехии.

«Тенденция покупать вещи, бывшие в употреблении, неуклонно растет. В Финляндии, например, пользователи уже часто ищут в первую очередь подержанные товары», — говорит региональный менеджер SZ Byznys Симона Седларова. Но чехи также быстро учатся покупать старые телефоны.

Когда продавец подержанных товаров должен платить налоги?

Если человек продает на базаре или в интернете свои собственные подержанные вещи, как правило, игрушки или одежду, оставшуюся от детей, коляску, сезонную одежду, непригодный для переезда шкаф или велосипед, доход от продажи не облагается налогом и не отражается в налоговой декларации.

Однако если человек продает не только свои собственные подержанные вещи, но и покупает и продает проданные вещи, неоднократно и с намерением получить прибыль, элементы бизнеса соблюдаются и полученный таким образом доход облагается налогом как доход от самозанятости.

В принципе, каждый обязан подавать декларацию о доходах: чей годовой доход превышает 50 000 крон или чей годовой доход не превышает 50 000 крон, но показывает налоговый убыток, а также работник, который помимо дохода от работы по найму имел доход от самозанятости, превышающий 20 000 крон.