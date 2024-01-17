Жители Чехии стали экономить даже на самых дешевых товарах. Некоторые известные магазины закрываются

Низкие цены по-прежнему прельщают чехов. И речь идет не только о покупках в Польше, но и о дешевых товарах, начиная от одежды и заканчивая украшениями и мебелью. В последние годы от этого выиграли непродовольственные дискаунтеры, среди которых явно лидируют два бренда — Pepco и KiK.

Редакция SZ Byznys уже несколько лет следит за планами расширения семи брендов. Последние события 2023 года показывают, что бум бюджетных магазинов еще не закончился, но некоторые игроки уже чувствуют охлаждение спроса в этом сегменте.

В прошлом году в Чехии появилось 82 новых магазина семи брендов по сравнению с более чем 70 в прошлом году. Ирландская компания Primark, которая строит большие универмаги, не построила ни одного нового филиала.

Немецкая сеть NKD, теряющая деньги, значительно сократила свое наступление на рынок, урезав планы и открыв только три магазина. 90% ее продаж приходится на дешевую моду. Польская компания HalfPrice продолжает расширяться. В отличие от других, она не основывает свой бизнес на частных марках из Азии, а фокусируется на распродажах модной одежды мировых брендов.

Самые активные сети — Pepco, Action и Tedi — продолжают молниеносно заполнять ритейл-парки, то есть открытые торговые центры, расположенные в основном на окраинах небольших городов. Каждому из них удалось открыть в прошлом году около 20 магазинов.

Для компании Pepco Чехия в последние годы была рынком с самой высокой рентабельностью капитала, и вполне логично, что она является одной из самых быстрорастущих сетей в сегменте непродовольственных товаров. В прошлом году она открыла в стране более 20 магазинов, а через несколько недель их будет уже 300. Почти 60% ассортимента составляет одежда, которую дополняют смешанные товары.

Tedi также находится на подъеме, ориентируясь на экономных покупателей, которые ищут всевозможные товары для дома, предметы декора, DIY, товары для животных и закуски. Немецкая сеть насчитывает почти 3 000 магазинов в Европе и стремится к 5 000. Но она сталкивается с рядом проблем. Недавно она сменила руководство, потому что ставка компании на расширение в секторе моды провалилась, а с голландской сетью Action, наступающей ей на пятки, у нее мало возможностей для ошибок.

Но в Чехии, куда сети пришли относительно поздно, только в 2020 году, экспансия идет полным ходом. В прошлом году Tedi открыла 19 филиалов, а в этом году планирует добавить еще 20. «Компания очень довольна оборотом продаж в Чехии в 2023 году, хотя, естественно, расходы увеличились по сравнению с предыдущими годами», — говорит менеджер по экспансии Петр Фиала.

Кроме того, Action открыла 19 магазинов, уже имеет 63 и планирует открыть еще больше магазинов, которые она строит на довольно большой площади — более 1 000 кв. м. «Будучи одним из самых быстрорастущих непродовольственных дискаунтеров в Европе, мы хотим сохранить нынешние темпы развития», — говорит Славомир Нитек, региональный директор в Польше, Чехии, Словакии и Австрии.

«Покупатели все чаще предпочитают выгодные покупки во всех странах, где мы работаем, — говорит Нитек. Самое интересное в этой концепции то, что две трети ассортимента постоянно меняется.

Покупатели не тратят деньги

Однако, по некоторым мнениям, из-за экономического кризиса чары низких цен уже не действуют на покупателей так, как раньше. Немецкая розничная компания NKD, появившаяся здесь четыре года назад, резко замедлила свою деятельность на чешском рынке. За три года она открыла 41 филиал, а в прошлом году — только три новых.

«Оборот плохой, и экономический результат в 2023 году был отрицательным. Клиенты не только в Чехии, но и в Германии экономят. Если у кого-то есть шесть свитеров, он обойдется без седьмого», — сказал источник из компании, не пожелавший называть свое имя. По словам источника, в прошлом году упали не только продажи, но и абсолютное число покупателей. «Мы наблюдаем это по всей Европе, даже такие бастионы, как немецкая и австрийская сельская местность, испытывают трудности с оборотом», — добавил он.

NKD продает в основном модную одежду, а остальные 10% ее товаров составляют аксессуары для дома, предметы декора и прочая мелочь. Компания расплачивается за то, что пришла в Чехию поздно, в то время, когда конкуренты с дешевой модой, такие как Pepco и KiK, уже заняли свою территорию. Кроме того, узнаваемость бренда относительно низкая.

По данным SZ Byznys, дисконтная сеть Takko также сдерживает свое расширение: по сообщениям, 20 из 108 ее магазинов будут закрыты в этом году. Takko имеет филиалы в торговых центрах и торговых парках и предлагает в основном дешевую моду.

Компания KiK, известный ритейлер доступной моды, не считает, что покупателей стало меньше, но подтверждает, что чехи экономят даже на самом дешевом ассортименте.

«В связи с экономической ситуацией и инфляцией многие покупатели в прошлом году больше думали о том, как тратить деньги. Мы стараемся поддерживать долгосрочные выгодные цены, поэтому к нам приходит все больше покупателей, а средняя стоимость одной покупки также выросла», — рассказал Мартин Шатны, управляющий директор KiK в Чехии и Словакии. Дискаунтер продолжает искать места для новых магазинов и планирует открыть еще восемь-десять в этом году.

KiK имеет 230 магазинов, планирует новую концепцию магазина и электронный магазин, что не является стандартом в секторе недорогой моды, но Lidl уже показал, что это возможно.

Ирландская сеть универмагов Primark также выразила удовлетворение результатами своей работы в Чехии: в 2021 году она открыла магазин на Вацлавской площади в Праге, а годом позже — в Брно. В будущем она планирует открыть еще больше филиалов. По словам Мацея Подвойского, директора Primark в Центральной и Восточной Европе, поведение потребителей меняется. «Например, они приходят в магазин со списком покупок и точно знают, что им нужно», — сказал он.