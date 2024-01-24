Жители Чехии экономят на одежде, не работают даже распродажи

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного модным поисковиком Glami.cz. По данным опроса, более пятой части людей определили точную сумму, которую они потратили на одежду и обувь в прошлом году. Для 56% из них месячный бюджет составил менее 2 000 крон, а для 28% — от 2 000 до 5 000 крон.



18% респондентов обратили внимание на более дешевые марки и магазины из-за растущей инфляции, а десятая часть посещала секонд-хенды. 4% чехов отремонтировали свою старую одежду или обувь и продолжили ее носить, показал опрос.



Темпы роста потребительских цен замедлились до 6,9% в декабре с 7,3% в ноябре, согласно данным Чешского статистического управления. За весь прошлый год средний уровень инфляции составил 10,7%. Это на 4,4% ниже, чем в 2022 году, когда инфляция была второй по величине с момента обретения Чехией независимости.