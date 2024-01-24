Жители Чехии экономят на одежде, не работают даже распродажи
11 февраля 2024
12:00
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В прошлом году 37% чешских потребителей сократили расходы на одежду и обувь в связи с ростом инфляции. С другой стороны, 56% не позволили росту цен повлиять на их расходы. Около половины чехов сэкономили в прошлом году, покупая меньше одежды и обуви, а 26% респондентов тратили деньги только на распродажах.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного модным поисковиком Glami.cz. По данным опроса, более пятой части людей определили точную сумму, которую они потратили на одежду и обувь в прошлом году. Для 56% из них месячный бюджет составил менее 2 000 крон, а для 28% — от 2 000 до 5 000 крон.
18% респондентов обратили внимание на более дешевые марки и магазины из-за растущей инфляции, а десятая часть посещала секонд-хенды. 4% чехов отремонтировали свою старую одежду или обувь и продолжили ее носить, показал опрос.
Темпы роста потребительских цен замедлились до 6,9% в декабре с 7,3% в ноябре, согласно данным Чешского статистического управления. За весь прошлый год средний уровень инфляции составил 10,7%. Это на 4,4% ниже, чем в 2022 году, когда инфляция была второй по величине с момента обретения Чехией независимости.
18% респондентов обратили внимание на более дешевые марки и магазины из-за растущей инфляции, а десятая часть посещала секонд-хенды. 4% чехов отремонтировали свою старую одежду или обувь и продолжили ее носить, показал опрос.
Темпы роста потребительских цен замедлились до 6,9% в декабре с 7,3% в ноябре, согласно данным Чешского статистического управления. За весь прошлый год средний уровень инфляции составил 10,7%. Это на 4,4% ниже, чем в 2022 году, когда инфляция была второй по величине с момента обретения Чехией независимости.
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