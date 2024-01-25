Маленькие магазины в Чехии начали массово закрываться
12 февраля 2024
10:00
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Небольшие магазины в Чехии пережили ковид, затем войну в Украине и связанный с ней энергетический кризис. Но теперь их задавила высокая инфляция, сопровождаемая падением розничных продаж.
Рюкзаки и сумки из козьей кожи, сделанные в Индии. Пять лет назад бренд Bagind, созданный Лукашем Матейчеком и основателем компании Vaska Вацлавом Станеком, открыл свой первый розничный магазин.
За эти годы, помимо Праги, у компании появилось еще четыре магазина в Брно, Оломоуце, Злине и Остраве. Однако в настоящее время компания закрывает каждый из них.
«Для нас важно сосредоточиться на том, что действительно имеет экономический смысл. Когда вы подсчитываете, сколько стоит содержать пять стационарных магазинов и ставите рядом электронный магазин, который делает почти в десять раз больше продаж, все становится ясно», — объяснил Лукаш Матейчек из Bagind в Facebook и добавил: «У нас была ситуация, когда расходы на содержание магазинов превышали доходы в течение длительного времени, поэтому мы были вынуждены принять ответственное решение, хотя и сожалеем об этом из-за наших покупателей».
У компании есть и другие большие планы в отношении интернет-магазина, и она планирует сотрудничать с магазинами-партнерами.
Физические магазины Bagind — не единственные, на дверях которых висит табличка «закрыто навсегда». Причины чисто экономические: они пережили ковид, затем войну в Украине и связанный с ней энергетический кризис. Однако высокая инфляция, сопровождающаяся падением розничных продаж, разрушила их работу, чехи просто экономят деньги.
В социальных сетях клиенты таких магазинов, как Papírnictví u Paříže в Йичине, музыкальный магазин Music 42 в пражском районе Летна, JRC в Колине и Slizeno в Градце-Кралове, попрощались со своими покупателями в последние месяцы.
Магазин игрушек Hugo chodí bos объяснил закрытие своего магазина покупателям в Facebook следующим образом. «Почему мы закрываем магазин в Бранике? Мы провели здесь три замечательных года, но цифры за прошлый год говорят сами за себя. Пришло время двигаться дальше».
По словам Павла Бржезины из Ассоциации чешской традиционной торговли, в худшем положении сейчас находятся независимые продавцы так называемых избыточных товаров.
«Этим игрокам приходится тяжелее всего. Либо покупатели откажутся от товара, либо купят его дешевле в сети. Хотя мы можем этого не осознавать, затраты на оплату труда в магазине огромны», — говорит Бржезина, добавляя, что свою роль играет и высокая концентрация магазинов.
В прошлом году, по данным Imper, из бизнеса вышло больше всего предпринимателей с 1993 года — 277 000. Большинство из них назвали в качестве причины неопределенную экономическую ситуацию, рост издержек, а также ужесточение административных требований.
Ожидание лучшего завтра не бесконечно
В прошлом году розничные продажи упали более чем на 4% по сравнению с предыдущим годом. В годовом исчислении показатели розничной торговли были хуже в большинстве месяцев года, а улучшение наступило только в конце года. Однако в этом году экономисты надеются на восстановление. Но торговцы в это не верят.
«Ожидание лучшего завтра не может длиться бесконечно, и мы лучше скажем, что поступили правильно в этом году и вновь откроем наши магазины в следующем, чем будем ждать со сложенными руками и надеяться, что прогнозы сбудутся. Всегда можно открыть новый магазин», — добавляет Матейчек.
На улицах и площадях небольших городов сейчас много пустующих витрин. «Процесс сокращения числа маленьких магазинов на улицах городов происходит не только в нашей стране. Но я могу предполагать, что за этим стоит. Может быть, люди изменили свои привычки, может быть, они больше думают о том, на что тратят свои деньги», — говорит Даниэла Новотна, глава мэрии Пржерова, где, например, недавно закрылся магазин спортивной одежды SAM 73.
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