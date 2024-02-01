10 фактов о маркетплейсе Temu. Что это, что он делает с интернет-магазинами и почему там не стоит покупать

Китайский маркетплейс Temu буквально взял штурмом чешскую электронную коммерцию. Вложив значительные средства в рекламу в последние месяцы, он занял заметное место в социальных сетях и поисковых системах, оттеснив многие небольшие интернет-магазины на второй план. Но как это работает, кто за этим стоит, какова реакция рынка и какие противоречия с этим связаны? Мы ответим на десять основных вопросов.



1. Что такое Temu?

Temu — это маркетплейс, то есть онлайн-площадка, работающая по аналогии с Amazon или Allegro. Он обеспечивает связь между покупателями с одной стороны и продавцами с другой. Подавляющее большинство из них — китайские производители, которые, минуя посредников и дистрибьюторов, могут поставлять товары своим клиентам напрямую. Это позволяет снизить конечную цену на продукцию. Здесь есть, образно говоря, все, что только можно представить.



2. Как это работает?

Википедия свидетельствует, что Temu напрямую требует от продавцов продавать свои товары по более низкой цене, чем, например, на конкурирующем AliExpress. Если несколько продавцов продают один и тот же товар, Temu разрешает продавать только тот, который имеет самую низкую цену. Затем платформа удаляет из объявлений товары, которые не соответствуют требованиям по продажам, а именно: продать не менее тридцати товаров и не менее чем на девяносто долларов в течение двух недель.



3. Почему он популярен?

Его популярность обусловлена в основном чрезвычайно низкими ценами, которые часто отражаются на качестве товаров, а также предложением бесплатной доставки. Об этом свидетельствуют масштабные инвестиции в маркетинг в социальных сетях, особенно в Instagram, а также в поисковых системах, таких как Google. Неизвестно, сколько покупателей совершают покупки на этом сайте и сколько заказов он отправляет в Чехию. Но, как отмечает издание e15, Temu уже является «топовым» и ключевым клиентом логистической фирмы Zásilkova. По данным CzechCrunch, она также является одним из крупнейших клиентов службы DPD.



4. Кто за ним стоит?

Temu была основана компанией PDD Holdings, которая стоит за другой платформой электронной коммерции Pinduoduo, работающей в Китае. Официальная штаб-квартира компании находится в Дублине (Ирландия), но ее акции также торгуются на нью-йоркской бирже Nasdaq, где ее стоимость в настоящее время составляет 175 миллиардов долларов, или 4,1 триллиона чешских крон. Основатель компании — Колин Хуанг, по версии американского Forbes, третий самый богатый китаец и 45-й самый богатый человек в мире с состоянием более 46 миллиардов долларов, или более одного триллиона крон.



5. Почему о нем заговорили именно сейчас?

Именно из-за его масштабных инвестиций в рекламу в социальных сетях, благодаря которым Temu быстро распространился среди клиентов и стал очень заметным. Компания была основана только в 2022 году, в начале прошлого года она начала работать в Соединенных Штатах и постепенно добавила Австралию и Новую Зеландию, а также страны Западной Европы. С лета компания также активно работает в Чехии, а всего в мире она представлена примерно на 50 рынках.



6. Что он сделал с чешской электронной коммерцией?

В прошлом году интернет-магазины ожидали прихода иностранных торговых площадок Allegro и Kaufland Marketplace, которые также были широко разрекламированы и начали работать в нашей стране в первой половине года. В отличие от них, Temu не стал вкладывать много средств в PR и вышел на рынок "только" благодаря большим инвестициям в социальные медиа и поисковую рекламу.



Насколько большими? По сути, он скупил все пространство. Расходы Temu увеличили цены на рекламу в Google (они работают по принципу аукциона - отображается заявка компании, заплатившей больше всех) на десятки процентов по сравнению с предыдущим годом. Мелкие игроки не могут за этим угнаться и теряют клиентов, которые раньше приходили к ним отсюда.



7. Как реагируют производители?

На появление Temu вынуждены реагировать даже сами производители. Американский журнал Time сообщил о появлении на рынке подделок или копий их продукции с уникальным дизайном, а Hospodářské noviny написал о той же проблеме на примере чешских компаний. Представитель Temu в СМИ сообщил им, что в случае обнаружения копий продукции будут приняты меры, включая санкции и аннулирование счетов конкретных продавцов.



8. Каков потенциальный риск?

Портал Lupa ссылается на анализ компании Grizzly Research, которая определила Temu как хитроумно спрятанное шпионское ПО, представляющее угрозу безопасности, и заявила, что это самое опасное вредоносное/шпионское ПО, которое сейчас находится в широком распространении. Анализ исходного кода показал, что скрытые функции приложения позволяют ему собирать информацию о пользователях, которые об этом не подозревают, предоставляя потенциальный полный доступ ко всем данным на мобильных телефонах клиентов. Это расследует Национальное агентство кибер- и информационной безопасности. Сама компания Temu ответила на статью Lupa, заявив, что обвинения не имеют под собой оснований.



9. В чем заключаются противоречия?

Летом прошлого года, по данным BBC, Конгресс США предупредил о чрезвычайно высоком риске того, что некоторые товары, продаваемые на Temu, были произведены с использованием принудительного труда, в частности, уйгурского меньшинства, которое подвергается репрессиям в Китае. По сообщениям того времени, само расследование еще не было завершено, но власти хотели как можно скорее проинформировать общественность о его результатах. В то время как другие продавцы товаров из Китая, такие как Shein, регулярно сообщают о том, продавались ли на их платформе товары, изготовленные таким образом, Temu пока не предпринял такого шага, сообщает CNBC. В ответ на запрос CzechCrunch по этому поводу представитель Temu заявил, что каждый из продавцов на платформе должен заранее подписать заявление о том, что он не использует детский или рабский труд, и что такие формы занятости запрещены его собственными правилами.



10. Что дальше?

Как рассказал e15 Матей Капошвари, глава компании Shopsys, занимающейся созданием интернет-магазинов на заказ, некоторые чешские интернет-магазины нервным ожидают, какими будут действия Temu в ближайшие недели и сможет ли она привлечь еще большое количество покупателей через свое мобильное приложение. «Если Temu добьется успеха, то в будущем благодаря прямому доступу к приложению у нее будут гораздо меньшие маркетинговые расходы, и ее бизнес-модель станет более устойчивой», — сказал он, имея в виду AliExpress, который также ворвался на чешский рынок с абсурдно низкими ценами несколько лет назад, но сейчас его доля рынка меньше, чем ожидалось.