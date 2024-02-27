Сотни чешских интернет-магазинов выступили против китайского Temu и подали жалобу в ČOI

«Онлайн-ритейлер Temu, предлагающий необычайно дешевые товары преимущественно из Китая, не соблюдает на своем сайте ряд правил, установленных чешским и европейским законодательством. APEK обращает внимание на эту ситуацию и призывает вмешаться, чтобы обеспечить справедливые условия для всех».





В отчете APEK также говорится, что она рекомендует покупать товары у проверенных продавцов из Чехии и Европейского союза. В отчете также упоминается проверка Temu Национальным управлением по кибер- и информационной безопасности. Компания Temu отвергла утверждения о том, что она неправильно обращается с персональными данными или что в приложении присутствуют признаки вредоносного ПО.





Онлайн-продажи в ЕС влекут за собой ряд правил для продавцов. В частности, правила о том, какая информация должна быть предоставлена покупателю до и во время процесса покупки, достаточно ясны. Однако, по мнению APEK, Temu либо не выполняет эти установленные обязательства, либо выполняет их лишь частично, либо не совсем понятно для покупателей. Важно отметить, что в случае непредоставления информации потребители вводятся в заблуждение.





То, как Temu рекламирует «скидки», также является нарушением правил. Правила уточнили прошлогодние поправки к Закону о защите прав потребителей в соответствии с европейским законодательством. В то время как надзорные органы внимательно следят за тем, чтобы чешские интернет-магазины исходили из самой низкой цены на предлагаемые товары за последние 30 дней, Temu ссылается на рекомендованную розничную цену товара. Это пример подхода, с которым борется новое законодательство. И он явно ставит в невыгодное положение добросовестных продавцов, которые следуют правилам.





Информация о расторжении договора купли-продажи, гарантии и процедуре подачи жалобы также неточна. Пользователь не сможет понять по сайту, является ли Temu традиционным интернет-магазином или онлайн-площадкой. Если это действительно торговая площадка, то оператор портала снова не выполняет свои обязательства.





По этой причине APEK обратилась в Чешскую торговую инспекцию с требованием провести проверку. Согласно чешской версии сайта, оператором Temu является компания Whaleco Technology Limited, зарегистрированная в Ирландии, и поэтому она должна нести ответственность за выполнение всех обязательств так же, как и другие торговцы, работающие в ЕС.