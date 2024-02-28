Конец дешевых покупок у соседей? Польша с апреля повысит НДС на основные продукты питания

То, что давно предсказывали, свершилось. С апреля покупка продуктов в польских магазинах будет стоить дороже, чем раньше. Министерство финансов Польши объявило во вторник, что не будет продлевать временную нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Новая ставка НДС на продукты питания составит 5%.





Нулевой НДС на некоторые продукты питания, такие как молочные продукты, мясо и овощи, введен в Польше в качестве компенсационной меры правительства на период пандемии ковида и резкого роста инфляции. Государство несколько раз продлевало эту меру, последний раз — в декабре прошлого года, тогдашним премьер-министром Матеушем Моравецким.





Если в начале 2022 года годовой уровень инфляции в Польше составлял 9,2%, а в феврале прошлого года достиг 18,4%, то в последние месяцы он принял противоположное направление. «По предварительным данным Польского статистического управления, в январе этого года она составила 3,9%», — говорится в пресс-релизе Министерства финансов Польши.





Поэтому нынешняя администрация считает, что благодаря снижению уровня инфляции в последние месяцы больше нет необходимости продлевать эту меру. Министерство финансов также отметило, что рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в годовом исчислении значительно замедлился. По его оценкам, в феврале и марте инфляционная кривая и темпы роста цен на продукты питания будут иметь тенденцию к снижению.





Как повышение НДС отразится на покупателях и насколько больше они будут платить, мы узнаем уже через несколько недель. Мы также узнаем, как повышение цен повлияет на интерес чешских покупателей к приграничному региону. За последние годы они привыкли очень часто делать покупки в польских супермаркетах, а есть и те, кто совершает покупки исключительно через границу, где, по данным польских СМИ, сейчас идет ценовая война между брендами Biedronka и Lidl.