Как работают чешские супермаркеты на Пасху
27 марта 2024
19:30
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К примеру, магазины Makro не будут работать в пасхальный понедельник, хотя они относятся к оптовым и по закону закрываться не должны. Как обстоит дело с остальными?
Супермаркеты, гипермаркеты и другие крупные магазины будут закрыты в пасхальный понедельник, 1 апреля. Но до этого, в Страстную пятницу, люди смогут делать покупки как обычно, поскольку запрет на продажи не распространяется на этот праздник по закону.
В понедельник будут работать только крупные супермаркеты на вокзалах и в аэропортах, а также автозаправочные станции и аптеки.
Как и прежде, за выпечкой и прочими мелочами люди могут отправиться в мелкие магазины площадью до 200 квадратных метров, ведь на них запрет не распространяется.
В понедельник будут работать только крупные супермаркеты на вокзалах и в аэропортах, а также автозаправочные станции и аптеки.
Как и прежде, за выпечкой и прочими мелочами люди могут отправиться в мелкие магазины площадью до 200 квадратных метров, ведь на них запрет не распространяется.
Ограничение распространяется на небольшие магазины секонд-хенд.
Запрет на продажу в праздничные дни распространяется на базары, ломбарды и магазины, независимо от их размера. Даже владельцам магазинов секонд-хенда или автосалонов грозят штрафы от Чешской торговой инспекции в случае их открытия.
Авторы закона обосновали запрет тем, что речь идет об избыточных товарах, которые люди могут купить и в другое время.
Депутаты от ODS Павел Станек и Ян Буреш внесли в Палату депутатов предложение об отмене закона 2016 года о часах работы розничных магазинов.
«Имеет ли смысл потребителям выяснять, является ли текущий государственный праздник тем, когда они должны быть закрыты, и относится ли это к их конкретному магазину?» — утверждал Станек.
Против этого решительно выступила Народная партия, которая поддержала бы только противоположный вариант — распространить запрет на продажи на все праздники. Нынешняя коалиция вряд ли сможет договориться об изменениях до конца своего мандата.
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