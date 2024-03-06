Как работают чешские супермаркеты на Пасху

Супермаркеты, гипермаркеты и другие крупные магазины будут закрыты в пасхальный понедельник, 1 апреля. Но до этого, в Страстную пятницу, люди смогут делать покупки как обычно, поскольку запрет на продажи не распространяется на этот праздник по закону.



В понедельник будут работать только крупные супермаркеты на вокзалах и в аэропортах, а также автозаправочные станции и аптеки.



Как и прежде, за выпечкой и прочими мелочами люди могут отправиться в мелкие магазины площадью до 200 квадратных метров, ведь на них запрет не распространяется.





Ограничение распространяется на небольшие магазины секонд-хенд.



Запрет на продажу в праздничные дни распространяется на базары, ломбарды и магазины, независимо от их размера. Даже владельцам магазинов секонд-хенда или автосалонов грозят штрафы от Чешской торговой инспекции в случае их открытия.



Авторы закона обосновали запрет тем, что речь идет об избыточных товарах, которые люди могут купить и в другое время.



Депутаты от ODS Павел Станек и Ян Буреш внесли в Палату депутатов предложение об отмене закона 2016 года о часах работы розничных магазинов.



«Имеет ли смысл потребителям выяснять, является ли текущий государственный праздник тем, когда они должны быть закрыты, и относится ли это к их конкретному магазину?» — утверждал Станек.



Против этого решительно выступила Народная партия, которая поддержала бы только противоположный вариант — распространить запрет на продажи на все праздники. Нынешняя коалиция вряд ли сможет договориться об изменениях до конца своего мандата.