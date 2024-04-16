Перед покупкой в интернет-магазине стоит проверить продавца
6 мая 2024
11:30
274
После совершения покупок в интернете люди чаще всего обращаются в Чешскую торговую инспекцию с такими проблемами, как способ доставки товаров, жалобы или неверно указанные цены. В прошлом году инспекция провела 1 000 проверок, часто по жалобам покупателей, и почти в 900 случаях обнаружила нарушения. Эксперты рекомендуют проверять продавцов перед покупкой.
Описания товаров на чешском языке, цены в чешских кронах — на первый взгляд, чешский интернет-магазин. Но даже в этом случае эксперты рекомендуют узнать больше о продавце, прежде чем делать заказ. «Есть много интернет-магазинов, которые выдают себя за чешские. Покупателя должна интересовать информация „о нас“. Кто этот магазин, что он собой представляет», — советует Майкл Шкурка, юрист компании Morak.
Проверить надежность интернет-магазина можно также, открыв условия и положения. «Это не работа для юристов, каждый может хотя бы их пролистать. Главное, что должно быть хорошо видно в этих условиях, — как действовать при возврате или обмене товара», — продолжает Шкурка.
Проверить, насколько надежен продавец, можно и по отзывам. «Уже сам факт наличия отзывов является первым хорошим знаком. Конечно, нелишним будет узнать, сколько отзывов имеется, посмотреть, какие отзывы есть и насколько они актуальны», — рекомендует Шкурка.
Покупая товар у незнакомого продавца, некоторые выбирают оплату при получении. Однако большинство вносят предоплату по банковской карте. Примерно две пятых онлайн-покупателей используют наложенный платеж.
По словам инспекторов, даже большое количество нарушений не означает в целом плохой ситуации на онлайн-рынке. В 2016 и 2017 годах в Чехии были очень похожие показатели, говорит представитель Чешской торговой инспекции Франтишек Котрба.
Список подозрительных интернет-магазинов можно найти на сайте Чешской торговой инспекции. В случае проблем с покупками также можно обратиться в Чешское агентство по защите прав потребителей.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
3 МАЯ 2024
707
В четверг, 2 мая, вскоре после полудня в Пражском зоопарке родился суматранский орангутанг. Это первый детеныш 11-летней самки Дири, которая также родилась в пражском зоопарке. Отец — 22-летний...
13:00
3 МАЯ 2024
2195
Посетители супермаркетов Tesco больше не смогут делать покупки по ночам. Сеть супермаркетов отменила с 1 мая режим работы нон-стоп в своих пражских магазинах в Эдене и Летнянах, которые были...
12:20
29 АПРЕЛЯ 2024
1171
Сотрудники полиции эвакуировали все здание в связи с обнаружением подозрительного багажа в нижнем зале Центрального железнодорожного вокзала Праги.
09:30
28 АПРЕЛЯ 2024
1868
Институт планирования и развития города Праги (IPR) представил обширный анализ Праги в европейском контексте. Помимо нее в исследование вошли 12 столиц: Будапешт, Варшава, Копенгаген, Стокгольм,...
10:30
27 АПРЕЛЯ 2024
1847
В центре Вацлавской площади в Праге больше нет кафе-трамвая с двумя историческими вагонами. Согласно сообщению Джанкарло Ламберти (TOP 09), главы финансового комитета Праги 1, вечером 25 апреля...
09:30
27 АПРЕЛЯ 2024
2312
В этом сезоне чехи смогут попасть на Азорские острова прямым рейсом из пражского аэропорта. В пятницу, 26 апреля, компания Smartwings начала регулярные рейсы в этом направлении.
16:30
25 АПРЕЛЯ 2024
2372
Сегодня бюджетный комитет нижней палаты парламента поддержал предложение группы пражских депутатов во главе Якубом Михалеком против так называемых «зонтиков», то есть туристических гидов с...
13:30
25 АПРЕЛЯ 2024
1173
Итальянская Венеция вводит с 25 апреля плату в размере пяти евро (около 126 крон) для посетителей, которые проводят в городе всего несколько часов и не остаются на ночь. Мэрия надеется, что эта...
08:00
25 АПРЕЛЯ 2024
1291
Магазины электроники Electro World могут вскоре исчезнуть из Чехии и будут переименованы в Datart. Это намерение компании HP Tronic, которая объединилась со словацкой компанией Nay, владеющей...
22:00
23 АПРЕЛЯ 2024
1452
Хорватия остается самым популярным летним туристическим направлением для жителей Чехии. Однако рост цен (инфляция в Хорватии в марте составила 4,9 %) может заставить многих из них разочароваться в...
08:00
23 АПРЕЛЯ 2024
1399
22 апреля недовольные курьеры компаний Wolt и foodora протестовали на Вацлавской площади в Праге против сокращения их заработной платы после введения так называемой динамической системы...
16:00
21 АПРЕЛЯ 2024
3280
Используют ли авиакомпании файлы cookie для целевого повышения цен на билеты и стоит ли поэтому устанавливать анонимный режим при совершении покупки? Зависит ли цена от места, откуда вы делаете...
21:00
18 АПРЕЛЯ 2024
3021
В магазинах Minute Shop вы не встретите ни одного сотрудника. Пока в Праге таких магазинов четыре, цель — 100 магазинов по всей Чехии.
18:00
17 АПРЕЛЯ 2024
4623
Цель — сократить интервалы, сделать движение бесперебойным и снизить уровень шума и загрязнения. Это позволит сэкономить топливо и деньги. Такая система может создать трудности людям с...
15:00
16 АПРЕЛЯ 2024
907
Чешские туристические агентства в последний месяц прекратили продажу туров в Израиль, который с октября прошлого года находится в состоянии войны с палестинским движением ХАМАС, внесенным...