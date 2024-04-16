Перед покупкой в интернет-магазине стоит проверить продавца

Описания товаров на чешском языке, цены в чешских кронах — на первый взгляд, чешский интернет-магазин. Но даже в этом случае эксперты рекомендуют узнать больше о продавце, прежде чем делать заказ. «Есть много интернет-магазинов, которые выдают себя за чешские. Покупателя должна интересовать информация „о нас“. Кто этот магазин, что он собой представляет», — советует Майкл Шкурка, юрист компании Morak.





Проверить надежность интернет-магазина можно также, открыв условия и положения. «Это не работа для юристов, каждый может хотя бы их пролистать. Главное, что должно быть хорошо видно в этих условиях, — как действовать при возврате или обмене товара», — продолжает Шкурка.





Проверить, насколько надежен продавец, можно и по отзывам. «Уже сам факт наличия отзывов является первым хорошим знаком. Конечно, нелишним будет узнать, сколько отзывов имеется, посмотреть, какие отзывы есть и насколько они актуальны», — рекомендует Шкурка.





Покупая товар у незнакомого продавца, некоторые выбирают оплату при получении. Однако большинство вносят предоплату по банковской карте. Примерно две пятых онлайн-покупателей используют наложенный платеж.





По словам инспекторов, даже большое количество нарушений не означает в целом плохой ситуации на онлайн-рынке. В 2016 и 2017 годах в Чехии были очень похожие показатели, говорит представитель Чешской торговой инспекции Франтишек Котрба.





Список подозрительных интернет-магазинов можно найти на сайте Чешской торговой инспекции. В случае проблем с покупками также можно обратиться в Чешское агентство по защите прав потребителей.