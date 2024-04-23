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Даже жители приграничных районов в Чехии больше не ездят за покупками в Польшу

Новости 420on
13 мая 2024
10:30
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Многие жители чешско-польской границы постепенно перестают ездить за покупками в соседнюю Польшу. Хотя цены на продукты в Чехии продолжают расти, в польские магазины сейчас есть смысл ездить только за действительно крупными семейными покупками.
В любимом чешском магазине Biedronka по-прежнему стоит делать покупки с помощью приложения или карты, что стабилизирует покупателей и позволяет им покупать оптом по интересным ценам. Масло, продаваемое за шесть злотых (почти 36 крон) можно приобрести по такой цене только если вы купите не менее трех штук. И так теперь почти со всем.

Чехи, которым удалось прилично освоиться на польском рынке продуктов питания, обычно заполняют багажники своих автомобилей картонными коробками и ящиками с различным ассортиментом преимущественно более долговечных продуктов.

«Цельное молоко длительного хранения стоит десять крон за упаковку. Но по карте Moja Biedronka мы должны были купить как минимум шесть штук. Неважно, их хватит надолго», — сказал мужчина из соседнего Трутнова перед рынком в Любавке.

«По сравнению с Чехией я оцениваю экономию в тысячу, если не больше. Но мне приходится покупать много вещей, которые не испортятся сразу», — говорит он.

По словам пожилой женщины из Находского края, ездить в Польшу за повседневными покупками не имеет смысла, если до местного магазина или заправки не так далеко, как в Чехии.

«После того как цены в Польше выросли, а курс злотого составляет около шести крон, я больше туда не езжу. То немногое, что мне нужно, я покупаю с незначительной разницей дома, а иногда и экономлю. По крайней мере, на бензине, который сопоставим по цене, и на времени. Я не делаю запасов», — говорит женщина.

Но один актуальный товар по-прежнему остается дешевым в Польше, говорит она. Цветочная и овощная рассада. «Я купила ее почти за половину чешской цены», — рассказывает женщина о своем недавнем опыте.

Тем не менее, чехов в польских супермаркетах меньше, чем в недавнем прошлом, особенно в будние дни. В Lidl в Находе часто больше покупателей, чем в соседнем Кудове-Здруе.

Овощи, в отличие от рассады, в европейской аграрной сверхдержаве перестали быть очень выгодными, даже на рыночных прилавках. В конце прошлой недели килограмм картофеля в нижнесилезском городе Елена Гора стоил около 60 крон за польский ранний сорт.

Прошлогодний картофель стоил 18 крон. Клубника, собранная в Польше, в зависимости от качества продавалась торговцами на рынке по цене от 72 до 96 крон за килограмм. Самыми дешевыми остаются яблоки: яблоки высшего сорта продаются за 27 крон.

Экономия означает поглощение

Времена, когда чехи экономили тысячи в Польше и уезжали с полным баком дешевого бензина, прошли. Причинами этого являются повышение цен в этом году, связанное с приходом к власти кабинета Дональда Туска, обменный курс злотого, более высокая инфляция по сравнению с Чехией и недавно восстановленный пятипроцентный НДС на отдельные польские продукты питания.

«До недавнего времени мне не приходилось выбирать, и в Польше всегда было дешевле. Сейчас мне приходится покупать много, чтобы не потерять деньги», — подводит итог женщина из Градца Кралове. Сигареты, которые на треть дешевле, чем в Чехии, по-прежнему пользуются успехом.
Польша цены магазины Чехия

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