Купили на ИП, но хотите вернуть товар? Юрист объясняет, на что имеют право покупатели интернет-магазинов

Чтобы прояснить весь вопрос, важно знать, кто считается потребителем, а кто предпринимателем. Определение потребителя дается в Гражданском кодексе, и, говоря простым языком, клиент в данном случае должен иметь дело с торговцем «вне своего номера ИП» и должен быть физическим лицом. Иными словами, это лицо, которое вне рамок своей предпринимательской деятельности или вне рамок самозанятости заключает договор с продавцом или совершает с ним иную сделку. Таким образом, для того чтобы считаться потребителем, покупатель должен иметь дело с продавцом интернет-магазина вне рамок своей предпринимательской деятельности.



Предприниматель — это человек, имеющий идентификационный номер, независимо от того, является ли он физическим или юридическим лицом. Это лицо, зарегистрированное в торговом реестре и имеющее торговую лицензию или другое разрешение на ведение бизнеса. Существуют также лица, имеющие идентификационный номер, но не являющиеся предпринимателями. Однако и в этом случае они не являются потребителями, поскольку лица, не являющиеся предпринимателями и имеющие регистрационный номер, могут быть только юрлицами. Потребитель всегда должен быть физическим лицом.



Как узнать потребителя?

Важно то, можете ли вы определить этот факт, например, по данным, указанным клиентом при оформлении заказа. Так, если ваш клиент — физическое лицо, не указавшее в заказе идентификационный номер, вы должны считать его потребителем, поскольку нет никаких признаков того, что он совершает покупки в интернет-магазине в рамках своей деятельности.



С другой стороны, если клиент указывает свой идентификационный номер в заказе или впоследствии предоставляет его вам (например, чтобы добавить его в счет-фактуру), его следует считать предпринимателем. И, как уже говорилось выше, потребителем может быть только физическое лицо, то есть человек. Если заказ создается юридическим лицом (s.r.o, a.s.), оно никогда не может быть потребителем.



Как быть с отзывом заказа?

Закон предоставляет только потребителю возможность отказаться от договора, заключенного в интернет-магазине, в течение 14 дней и без объяснения причин. В этом случае лицо должно выступать в качестве потребителя в договорных отношениях. Если покупатель является юридическим лицом или заказывает товар под собственным регистрационным номером, он не имеет такого права на отказ от договора.



Этого не изменит тот факт, что впоследствии он заявит, что заказал товар для личного пользования. Вопрос не в том, кто использует товары или услуги, а в том, кто вступил в договорные отношения с оператором интернет-магазина, то есть кто заключил договор. Такой отказ предпринимателя не должен быть принят, и договор продолжается даже в случае его отказа.