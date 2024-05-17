Чехи едут за покупками в Германию, Nutella там дешевле
16 июня 2024
17:00
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Чехам из приграничных районов все еще имеет смысл ездить за покупками в Германию. В пятницу на парковке супермаркета Lidl во Фрайунге (Германия), что в двадцати километрах от перехода в Стражном, стояло около пятнадцати чешских машин. Клиенты из Чехии покупают не только «Нутеллу», о цене которой в прошлом году рассказал в злополучном видеоролике премьер-министр Петр Фиала, но также сыр и фрукты.
«Мы приезжаем сюда регулярно и покупаем практически все. Я покупаю молоко, взбитые сливки, качественный сыр, а также фрукты и туалетные принадлежности. Когда бывают распродажи, ящик пива можно купить за 17 евро. В аптеках точно можно сэкономить», — сказала Яна Пестова из Прахатиц, которая приехала за покупками вместе с семьей.
Павел Мусил, приехавший из Страконице, отметил, что не все можно купить дешевле. «Нужно знать, что покупать, и это также зависит от вкуса и качества. Например, мясо обычно стоит дороже», — отметил он.
Быстрое сравнение цен подтвердило его слова. Мы не могли оставить без внимания «Нутеллу», за которую в вышеупомянутом супермаркете покупатели заплатят 121 чешскую крону за 750 граммов, а в Lidl в Вимперке — 139,90 чешских крон за 600 граммов. Разница составляет 72 кроны за килограмм в пользу немецкой покупки. Аналогично, бананы в Германии были дешевле, например, 0,99 евро, то есть менее 25 крон, в то время как в чешском магазине килограмм стоил 29,90 крон.
«Сейчас я привожу в Чехию некоторые отдельные аптечные товары, например, стиральные порошки, но в остальном мои покупки схожи по цене. Главное отличие в том, что моя зарплата здесь в три раза выше», — говорит Элишка Финтова из Ческе-Будеёвице, которая живет и работает в Мюнхене медсестрой.
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