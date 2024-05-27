В Чехии начались летние распродажи, магазины хотят продать остатки

С начала прошлого года поправка к закону о защите прав потребителей, призванная усложнить проведение фальшивых промоакций, обязывает ритейлеров выводить размер скидок из самой низкой цены, по которой они продавали товар за 30 дней до скидки. Если товар предлагался менее 30 дней, они должны указывать самую низкую цену за этот период. Торговцы также обязаны указывать первоначальную цену на товар.



С начала июня до середины августа этого года распродажи длились и в модном аутлете Freeport в Зноймо. «В целом предложение товаров в последние годы было очень высоким. Со времен ковида интерес к моде довольно сильно застопорился, у ритейлеров все еще остаются большие излишки непроданных товаров, и им нужно от них избавляться», — говорит директор Йиржи Прохазка. По его словам, в июле уровень скидок вырастет до 50-60%, а в последний летний месяц и вовсе достигнет 80%.



«Мы ожидаем, что арендаторы захотят наверстать упущенное при слабых весенних продажах, ведь в этом году весенний сезон практически отсутствовал», — говорит Мартин Малы, представитель EPG Group, владеющей торговым центром Varyáda в Карловых Варах и торговым центром Central Most в Мосте. По его словам, в июле и августе прошлого года продажи выросли на десятую часть в годовом исчислении, но большую роль сыграл рост инфляции.



Спортивная сеть Decathlon планирует включить в распродажи этого года на четверть больше товаров, чем в прошлом, со средней скидкой в 12%. Со следующей недели начнутся летние распродажи в магазинах S.Oliver. «Мы начинаем со скидок на ранние весенние коллекции и постепенно будем включать в них товары, поступившие в наши магазины в первой половине этого года», — сказал Владислав Гипш, менеджер бренда в Чехии и Словакии. В этом году, по его словам, ассортимент товаров на распродаже будет стоить на 8% меньше. В конце распродаж, когда уровень скидок самый высокий, количество сотрудников в магазинах увеличится на пятую часть, добавил он.



Летняя обувь, носки и постельное белье будут включены в скидки этого года в интернет-магазине Ovečkárna.cz. Магазин планирует распродажу на август. «Размер скидок будет сопоставим с прошлым годом, с той лишь разницей, что мы будем менять состав товаров, на которые будем предоставлять скидку по мере необходимости», — сказал директор Ондржей Мачала. По его словам, количество посетителей интернет-магазина в этот период увеличивается до трех раз, а в некоторые дни даже до десяти раз по сравнению с обычным количеством.



Alza, интернет-магазин электроники, тоже предлагает летние скидки, причем, по словам пресс-секретаря Элишки Чержовской, наибольшим спросом пользуются бытовая техника, телефоны и ноутбуки. «Во время летних распродаж мы также наблюдаем повышенный интерес к сезонным товарам, таким как садовая мебель, барбекю, бассейны или водные игрушки», — добавила она.