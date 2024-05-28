100 лучших чешских электронных магазинов: лидирует Alza, компании Rohlík и Datart обогнали Mall





1. Alza

2. Rohlik.cz

3. DATART

4. MALL

5. lidl-shop

6. CZC

7. Notino

8. Allegro

9. Tesco

10. IKEA

11. Košík.cz

12. Apple

13. Dr. Max

14. Shein

15. Tesla

16. Sportisimo

17. T.S. Bohemia

18. Zalando

19. Amazon

20. BENU

21. bonprix

22. Tchibo

23. Lékárna.cz

24. Electro World

25. Smarty.cz

26. Planeo

27. Sconto

28. Pilulka

29. Megaknihy

30. Hornbach

31. Kaufland

32. Mironet

33. H&M

34. eobuv

35. NejlevnejsiPNEU.cz

36. OFFICEO.cz

37. Pneumatiky.cz

38. OKAY.cz

39. Bonami

40. Knihy Dobrovský

41. GymBeam

42. OBI

43. B2B Partner

44. About You

45. SIKO

46. DEK

47. Zoohit

48. Astratex

49. iSTYLE

50. Mountfield

51. Decathlon

52. iWant.cz

53. Spokojený pes

54. inSPORTline

55. 4camping

56. Zara

57. dm.cz

58. Bezvavlasy.cz

59. Aktin

60. KAMODY.cz

61. GRIZLY

62. Rajpneu.cz

63. decoDoma

64. ZOOT

65. Rodinné balení

66. Bauhaus

67. roboticky-vysavac.cz

68. Baumax

69. EMOS

70. Vivantis.cz

71. Reserved

72. ExaSoft.cz

73. Answear

74. Nike

75. Elnino.cz

76. Tescoma

77. Megapixel

78. Alensa

79. 4home

80. Mixit

81. Dedoles

82. Möbelix

83. Kytary.cz

84. Factcool

85. Baťa

86. JYSK

87. ONLINESHOP.cz

88. Altisport

89. Teta

90. Adidas

91. Mobil Pohotovost

92. LEGO

93. Super zoo

94. Knihobot

95. Bibloo.cz

96. Parfemy.cz

97. Philips.cz

98. Footshop

99. e-kondomy.cz

100. Originalky.cz



В прошлом году 100 лучших электронных магазинов продали товаров почти на 144 миллиарда крон, в то время как весь рынок достиг 185 миллиардов крон, и второй год подряд показатели всей индустрии электронной коммерции падают по сравнению с предыдущим годом. На рынке работает около 50 000 продавцов, но подавляющее большинство из них являются мелкими игроками: средний годовой объем продаж составляет около 2 миллионов крон, а медиана — всего около 250 000 (среднее значение).



Таким образом, на рынке явно доминируют самые крупные игроки. Первое место, что неудивительно, занимает компания Alza, которая, по оценкам CzechCrunch, в прошлом году продала в Чехии товаров почти на 27 миллиардов, и ее положению ничто не угрожает. Второй онлайн-супермаркет, Rohlík, преодолел отметку в 10 миллиардов крон, а третий интернет-магазин, торгующий электроникой Datart, вплотную приблизился к ней. Таким образом, Rohlik и Datart обогнали Mall, который заработал более 8 миллиардов, и опустился со второго на четвертое место.



На пятом месте находится Lidl, компания, которая достигла продаж в 4 миллиарда. Она также обогнала снижающийся в годовом исчислении электротехнический концерн CZC. В первую десятку также попали парфюмерно-косметический ритейлер Notino, супермаркет Tesco и производитель мебели IKEA. Новичком является польская компания Allegro, которая в прошлом году вышла на рынок Чехии со своим онлайн-маркетом и вложила значительные средства в маркетинговые кампании. Под ее крылом также находятся компании Mall и CZC.



Во вторую десятку входит больше иностранных ритейлеров — американский Apple или Amazon, китайский Shein или немецкий Zalando. Автомобильная компания Tesla, которая в прошлом году продала в Чехии через свой электронный магазин автомобилей на 2 миллиарда крон, также попала в рейтинг. На первый взгляд, она не кажется представителем интернет-магазинов, но, в отличие от других игроков автомобильного сектора, она действительно продает свои автомобили через интернет, так же как Alza продает телевизоры или Notino продает духи. Вот почему она занимает свое место в рейтинге.



Возможно, к удивлению некоторых, китайская торговая площадка Temu, которая уже несколько месяцев является одним из самых обсуждаемых феноменов местной электронной коммерции, не попала в список. Она лишь запустила масштабную кампанию в социальных сетях и постепенно наращивала обороты в предрождественский сезон, но, согласно анализу, этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в рейтинг 2023 года.



Эти магазины влияют на то, как вы покупаете в интернете. Несмотря на то, что Чехия считается европейским лидером по количеству электронных магазинов на душу населения, а всего в стране насчитывается около 50 000 интернет-магазинов, три четверти всех трат покупателей приходится только на 100 крупнейших. Кто же они? Познакомьтесь со вторым изданием уникального рейтинга 100 лучших интернет-магазинов от CzechCrunche. Подробности вы найдете здесь , а мы приводим список:1. Alza2. Rohlik.cz3. DATART4. MALL5. lidl-shop6. CZC7. Notino8. Allegro9. Tesco10. IKEA11. Košík.cz12. Apple13. Dr. Max14. Shein15. Tesla16. Sportisimo17. T.S. Bohemia18. Zalando19. Amazon20. BENU21. bonprix22. Tchibo23. Lékárna.cz24. Electro World25. Smarty.cz26. Planeo27. Sconto28. Pilulka29. Megaknihy30. Hornbach31. Kaufland32. Mironet33. H&M34. eobuv35. NejlevnejsiPNEU.cz36. OFFICEO.cz37. Pneumatiky.cz38. OKAY.cz39. Bonami40. Knihy Dobrovský41. GymBeam42. OBI43. B2B Partner44. About You45. SIKO46. DEK47. Zoohit48. Astratex49. iSTYLE50. Mountfield51. Decathlon52. iWant.cz53. Spokojený pes54. inSPORTline55. 4camping56. Zara57. dm.cz58. Bezvavlasy.cz59. Aktin60. KAMODY.cz61. GRIZLY62. Rajpneu.cz63. decoDoma64. ZOOT65. Rodinné balení66. Bauhaus67. roboticky-vysavac.cz68. Baumax69. EMOS70. Vivantis.cz71. Reserved72. ExaSoft.cz73. Answear74. Nike75. Elnino.cz76. Tescoma77. Megapixel78. Alensa79. 4home80. Mixit81. Dedoles82. Möbelix83. Kytary.cz84. Factcool85. Baťa86. JYSK87. ONLINESHOP.cz88. Altisport89. Teta90. Adidas91. Mobil Pohotovost92. LEGO93. Super zoo94. Knihobot95. Bibloo.cz96. Parfemy.cz97. Philips.cz98. Footshop99. e-kondomy.cz100. Originalky.czВ прошлом году 100 лучших электронных магазинов продали товаров почти на 144 миллиарда крон, в то время как весь рынок достиг 185 миллиардов крон, и второй год подряд показатели всей индустрии электронной коммерции падают по сравнению с предыдущим годом. На рынке работает около 50 000 продавцов, но подавляющее большинство из них являются мелкими игроками: средний годовой объем продаж составляет около 2 миллионов крон, а медиана — всего около 250 000 (среднее значение).Таким образом, на рынке явно доминируют самые крупные игроки. Первое место, что неудивительно, занимает компания Alza, которая, по оценкам CzechCrunch, в прошлом году продала в Чехии товаров почти на 27 миллиардов, и ее положению ничто не угрожает. Второй онлайн-супермаркет, Rohlík, преодолел отметку в 10 миллиардов крон, а третий интернет-магазин, торгующий электроникой Datart, вплотную приблизился к ней. Таким образом, Rohlik и Datart обогнали Mall, который заработал более 8 миллиардов, и опустился со второго на четвертое место.На пятом месте находится Lidl, компания, которая достигла продаж в 4 миллиарда. Она также обогнала снижающийся в годовом исчислении электротехнический концерн CZC. В первую десятку также попали парфюмерно-косметический ритейлер Notino, супермаркет Tesco и производитель мебели IKEA. Новичком является польская компания Allegro, которая в прошлом году вышла на рынок Чехии со своим онлайн-маркетом и вложила значительные средства в маркетинговые кампании. Под ее крылом также находятся компании Mall и CZC.Во вторую десятку входит больше иностранных ритейлеров — американский Apple или Amazon, китайский Shein или немецкий Zalando. Автомобильная компания Tesla, которая в прошлом году продала в Чехии через свой электронный магазин автомобилей на 2 миллиарда крон, также попала в рейтинг. На первый взгляд, она не кажется представителем интернет-магазинов, но, в отличие от других игроков автомобильного сектора, она действительно продает свои автомобили через интернет, так же как Alza продает телевизоры или Notino продает духи. Вот почему она занимает свое место в рейтинге.Возможно, к удивлению некоторых, китайская торговая площадка Temu, которая уже несколько месяцев является одним из самых обсуждаемых феноменов местной электронной коммерции, не попала в список. Она лишь запустила масштабную кампанию в социальных сетях и постепенно наращивала обороты в предрождественский сезон, но, согласно анализу, этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в рейтинг 2023 года.



Окончательный рейтинг 100 крупнейших интернет-магазинов составлен на основе экспертной методологии, открытых источников, собранной информации и консультаций с ведущими экспертами рынка электронной коммерции.





Как составляется рейтинг

CzechCrunch и BizMachine проанализировали несколько сотен продавцов, работающих в Чешской Республике. Данные основаны на общедоступных сведениях, включая финансовую отчетность или другую информацию из СМИ. Другие источники данных для анализа включают такие показатели, как посещаемость сайта и ее развитие, позиции в поисковых системах или, например, развитие количества обзоров интернет-магазинов и проданных товаров.