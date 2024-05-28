100 лучших чешских электронных магазинов: лидирует Alza, компании Rohlík и Datart обогнали Mall
19 июня 2024
22:00
206
Во второй раз издание CzechCrunch составило карту крупнейших чешских игроков электронной коммерции в соответствии с их продажами в прошлом году. В результате получился уникальный рейтинг.
Эти магазины влияют на то, как вы покупаете в интернете. Несмотря на то, что Чехия считается европейским лидером по количеству электронных магазинов на душу населения, а всего в стране насчитывается около 50 000 интернет-магазинов, три четверти всех трат покупателей приходится только на 100 крупнейших. Кто же они? Познакомьтесь со вторым изданием уникального рейтинга 100 лучших интернет-магазинов от CzechCrunche. Подробности вы найдете здесь, а мы приводим список:
1. Alza
2. Rohlik.cz
3. DATART
4. MALL
5. lidl-shop
6. CZC
7. Notino
8. Allegro
9. Tesco
10. IKEA
11. Košík.cz
12. Apple
13. Dr. Max
14. Shein
15. Tesla
16. Sportisimo
17. T.S. Bohemia
18. Zalando
19. Amazon
20. BENU
21. bonprix
22. Tchibo
23. Lékárna.cz
24. Electro World
25. Smarty.cz
26. Planeo
27. Sconto
28. Pilulka
29. Megaknihy
30. Hornbach
31. Kaufland
32. Mironet
33. H&M
34. eobuv
35. NejlevnejsiPNEU.cz
36. OFFICEO.cz
37. Pneumatiky.cz
38. OKAY.cz
39. Bonami
40. Knihy Dobrovský
41. GymBeam
42. OBI
43. B2B Partner
44. About You
45. SIKO
46. DEK
47. Zoohit
48. Astratex
49. iSTYLE
50. Mountfield
51. Decathlon
52. iWant.cz
53. Spokojený pes
54. inSPORTline
55. 4camping
56. Zara
57. dm.cz
58. Bezvavlasy.cz
59. Aktin
60. KAMODY.cz
61. GRIZLY
62. Rajpneu.cz
63. decoDoma
64. ZOOT
65. Rodinné balení
66. Bauhaus
67. roboticky-vysavac.cz
68. Baumax
69. EMOS
70. Vivantis.cz
71. Reserved
72. ExaSoft.cz
73. Answear
74. Nike
75. Elnino.cz
76. Tescoma
77. Megapixel
78. Alensa
79. 4home
80. Mixit
81. Dedoles
82. Möbelix
83. Kytary.cz
84. Factcool
85. Baťa
86. JYSK
87. ONLINESHOP.cz
88. Altisport
89. Teta
90. Adidas
91. Mobil Pohotovost
92. LEGO
93. Super zoo
94. Knihobot
95. Bibloo.cz
96. Parfemy.cz
97. Philips.cz
98. Footshop
99. e-kondomy.cz
100. Originalky.cz
В прошлом году 100 лучших электронных магазинов продали товаров почти на 144 миллиарда крон, в то время как весь рынок достиг 185 миллиардов крон, и второй год подряд показатели всей индустрии электронной коммерции падают по сравнению с предыдущим годом. На рынке работает около 50 000 продавцов, но подавляющее большинство из них являются мелкими игроками: средний годовой объем продаж составляет около 2 миллионов крон, а медиана — всего около 250 000 (среднее значение).
Таким образом, на рынке явно доминируют самые крупные игроки. Первое место, что неудивительно, занимает компания Alza, которая, по оценкам CzechCrunch, в прошлом году продала в Чехии товаров почти на 27 миллиардов, и ее положению ничто не угрожает. Второй онлайн-супермаркет, Rohlík, преодолел отметку в 10 миллиардов крон, а третий интернет-магазин, торгующий электроникой Datart, вплотную приблизился к ней. Таким образом, Rohlik и Datart обогнали Mall, который заработал более 8 миллиардов, и опустился со второго на четвертое место.
На пятом месте находится Lidl, компания, которая достигла продаж в 4 миллиарда. Она также обогнала снижающийся в годовом исчислении электротехнический концерн CZC. В первую десятку также попали парфюмерно-косметический ритейлер Notino, супермаркет Tesco и производитель мебели IKEA. Новичком является польская компания Allegro, которая в прошлом году вышла на рынок Чехии со своим онлайн-маркетом и вложила значительные средства в маркетинговые кампании. Под ее крылом также находятся компании Mall и CZC.
Во вторую десятку входит больше иностранных ритейлеров — американский Apple или Amazon, китайский Shein или немецкий Zalando. Автомобильная компания Tesla, которая в прошлом году продала в Чехии через свой электронный магазин автомобилей на 2 миллиарда крон, также попала в рейтинг. На первый взгляд, она не кажется представителем интернет-магазинов, но, в отличие от других игроков автомобильного сектора, она действительно продает свои автомобили через интернет, так же как Alza продает телевизоры или Notino продает духи. Вот почему она занимает свое место в рейтинге.
Возможно, к удивлению некоторых, китайская торговая площадка Temu, которая уже несколько месяцев является одним из самых обсуждаемых феноменов местной электронной коммерции, не попала в список. Она лишь запустила масштабную кампанию в социальных сетях и постепенно наращивала обороты в предрождественский сезон, но, согласно анализу, этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в рейтинг 2023 года.
1. Alza
2. Rohlik.cz
3. DATART
4. MALL
5. lidl-shop
6. CZC
7. Notino
8. Allegro
9. Tesco
10. IKEA
11. Košík.cz
12. Apple
13. Dr. Max
14. Shein
15. Tesla
16. Sportisimo
17. T.S. Bohemia
18. Zalando
19. Amazon
20. BENU
21. bonprix
22. Tchibo
23. Lékárna.cz
24. Electro World
25. Smarty.cz
26. Planeo
27. Sconto
28. Pilulka
29. Megaknihy
30. Hornbach
31. Kaufland
32. Mironet
33. H&M
34. eobuv
35. NejlevnejsiPNEU.cz
36. OFFICEO.cz
37. Pneumatiky.cz
38. OKAY.cz
39. Bonami
40. Knihy Dobrovský
41. GymBeam
42. OBI
43. B2B Partner
44. About You
45. SIKO
46. DEK
47. Zoohit
48. Astratex
49. iSTYLE
50. Mountfield
51. Decathlon
52. iWant.cz
53. Spokojený pes
54. inSPORTline
55. 4camping
56. Zara
57. dm.cz
58. Bezvavlasy.cz
59. Aktin
60. KAMODY.cz
61. GRIZLY
62. Rajpneu.cz
63. decoDoma
64. ZOOT
65. Rodinné balení
66. Bauhaus
67. roboticky-vysavac.cz
68. Baumax
69. EMOS
70. Vivantis.cz
71. Reserved
72. ExaSoft.cz
73. Answear
74. Nike
75. Elnino.cz
76. Tescoma
77. Megapixel
78. Alensa
79. 4home
80. Mixit
81. Dedoles
82. Möbelix
83. Kytary.cz
84. Factcool
85. Baťa
86. JYSK
87. ONLINESHOP.cz
88. Altisport
89. Teta
90. Adidas
91. Mobil Pohotovost
92. LEGO
93. Super zoo
94. Knihobot
95. Bibloo.cz
96. Parfemy.cz
97. Philips.cz
98. Footshop
99. e-kondomy.cz
100. Originalky.cz
В прошлом году 100 лучших электронных магазинов продали товаров почти на 144 миллиарда крон, в то время как весь рынок достиг 185 миллиардов крон, и второй год подряд показатели всей индустрии электронной коммерции падают по сравнению с предыдущим годом. На рынке работает около 50 000 продавцов, но подавляющее большинство из них являются мелкими игроками: средний годовой объем продаж составляет около 2 миллионов крон, а медиана — всего около 250 000 (среднее значение).
Таким образом, на рынке явно доминируют самые крупные игроки. Первое место, что неудивительно, занимает компания Alza, которая, по оценкам CzechCrunch, в прошлом году продала в Чехии товаров почти на 27 миллиардов, и ее положению ничто не угрожает. Второй онлайн-супермаркет, Rohlík, преодолел отметку в 10 миллиардов крон, а третий интернет-магазин, торгующий электроникой Datart, вплотную приблизился к ней. Таким образом, Rohlik и Datart обогнали Mall, который заработал более 8 миллиардов, и опустился со второго на четвертое место.
На пятом месте находится Lidl, компания, которая достигла продаж в 4 миллиарда. Она также обогнала снижающийся в годовом исчислении электротехнический концерн CZC. В первую десятку также попали парфюмерно-косметический ритейлер Notino, супермаркет Tesco и производитель мебели IKEA. Новичком является польская компания Allegro, которая в прошлом году вышла на рынок Чехии со своим онлайн-маркетом и вложила значительные средства в маркетинговые кампании. Под ее крылом также находятся компании Mall и CZC.
Во вторую десятку входит больше иностранных ритейлеров — американский Apple или Amazon, китайский Shein или немецкий Zalando. Автомобильная компания Tesla, которая в прошлом году продала в Чехии через свой электронный магазин автомобилей на 2 миллиарда крон, также попала в рейтинг. На первый взгляд, она не кажется представителем интернет-магазинов, но, в отличие от других игроков автомобильного сектора, она действительно продает свои автомобили через интернет, так же как Alza продает телевизоры или Notino продает духи. Вот почему она занимает свое место в рейтинге.
Возможно, к удивлению некоторых, китайская торговая площадка Temu, которая уже несколько месяцев является одним из самых обсуждаемых феноменов местной электронной коммерции, не попала в список. Она лишь запустила масштабную кампанию в социальных сетях и постепенно наращивала обороты в предрождественский сезон, но, согласно анализу, этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в рейтинг 2023 года.
Изучите 100 крупнейших электронных магазинов в Чешской Республике
Окончательный рейтинг 100 крупнейших интернет-магазинов составлен на основе экспертной методологии, открытых источников, собранной информации и консультаций с ведущими экспертами рынка электронной коммерции.
Как составляется рейтинг
CzechCrunch и BizMachine проанализировали несколько сотен продавцов, работающих в Чешской Республике. Данные основаны на общедоступных сведениях, включая финансовую отчетность или другую информацию из СМИ. Другие источники данных для анализа включают такие показатели, как посещаемость сайта и ее развитие, позиции в поисковых системах или, например, развитие количества обзоров интернет-магазинов и проданных товаров.
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