Айфоны за треть цены. Чехия выставит на продажу конфискованную электронику
29 июня 2024
17:00
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Мобильные телефоны, ноутбуки, а также золотые слитки, автомобили и другие предметы будут доступны для покупки на аукционах, организованных государством в течение лета. Электроника была конфискована в ходе операции по проверке необлагаемого импорта, проводимой Департаментом таможенных и налоговых сборов.
«Как правило, это импорт товаров из третьих стран в страны Европейского союза, по которому не уплачивается НДС. В июле первая часть изъятой электроники, в основном мобильные телефоны, ноутбуки и смарт-часы Apple, поступит на онлайн-аукционы, часто по цене в треть от начальной», — рассказал Йиржи Жежулка, директор отдела налогового контроля Главного финансового управления.
Будут предлагаться как отдельные мобильные телефоны, так и комплекты из нескольких штук. Стартовая цена на Apple iPhone 15 PRO 128 GB составит 9 167 крон, на Apple iPhone 15 PRO MAX 512 GB — 13 000 крон, а на модель Apple iPhone 14 128 GB — 6 167 крон. Стартовая цена компьютера Apple MacBook Air 13.3 дюйма 256 Гб составит 7 834 кроны.
В ходе майской контрольной акции было изъято товаров на сумму более 5 миллионов крон. Ранее в этом году в ходе аналогичного рейда было изъято электроники и финансов на сумму более 34 миллионов.
Электроника выставлена на торги через портал APED (Application for Electronic Auctions), где участники могут найти и другие предлагаемые товары, будь то земля, недвижимость, автомобили или даже несколько золотых слитков.
С 2019 года приложение APED опробовали 5 047 человек. За это время было проведено в общей сложности 2 410 электронных аукционов, на которых было продано имущества на общую сумму 446 миллионов крон.
Будут предлагаться как отдельные мобильные телефоны, так и комплекты из нескольких штук. Стартовая цена на Apple iPhone 15 PRO 128 GB составит 9 167 крон, на Apple iPhone 15 PRO MAX 512 GB — 13 000 крон, а на модель Apple iPhone 14 128 GB — 6 167 крон. Стартовая цена компьютера Apple MacBook Air 13.3 дюйма 256 Гб составит 7 834 кроны.
В ходе майской контрольной акции было изъято товаров на сумму более 5 миллионов крон. Ранее в этом году в ходе аналогичного рейда было изъято электроники и финансов на сумму более 34 миллионов.
Электроника выставлена на торги через портал APED (Application for Electronic Auctions), где участники могут найти и другие предлагаемые товары, будь то земля, недвижимость, автомобили или даже несколько золотых слитков.
С 2019 года приложение APED опробовали 5 047 человек. За это время было проведено в общей сложности 2 410 электронных аукционов, на которых было продано имущества на общую сумму 446 миллионов крон.
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