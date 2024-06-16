Как будут работать магазины в праздничные дни 5 и 6 июля

Июль — месяц с двумя государственными праздниками. Первый — День святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — 5 июля.



На следующий день, 6 июля, отмечается национальный праздник сожжения магистра Яна Гуса, выдающегося богослова, проповедника и церковного реформатора, чьи учения породили гуситское движение и положили начало реформе Церкви того времени. 6 июля 1415 года он был сожжен.



В этом году праздники выпадают на пятницу и субботу, так что большинство работников смогут насладиться длинными выходными.



Ни один из этих праздников не подпадает под действие закона о часах работы магазинов. Поэтому вы можете без проблем делать покупки в оба дня, магазины будут открыты. Однако рекомендуется проверить часы работы конкретного магазина, например, на его веб-сайте, поскольку ни один закон не требует, чтобы он был открыт в праздничный день. В частности, небольшие специализированные магазины, которые открыты по утрам в субботу, скорее всего, будут закрыты в праздник.