«Чехи инвестируют в сумки». Что выгоднее — купить Birkin или акции модного дома Hermès?
9 июля 2024
21:00
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Французский дом моды Hermès не продает свои сумочки кому попало. Это открывает возможности для продавцов с рук. Цены на Birkin взлетели до небес.
По данным Wall Street Journal, стандартная культовая сумка Birkin от модного дома Hermès стоит 11 400 долларов США (примерно 228 000 крон). Однако перекупщик, например, американский Privé Porter, может предложить ее в своем электронном магазине за полмиллиона крон и выше практически в тот же день, когда вы купите ее у модного дома.
Это звучит как легкий способ заработать деньги, но на самом деле это не так. Купить «биркин», как принято называть эту сумку, в магазине Hermès не так-то просто. «В наши дни обычная женщина уже не может просто зайти в магазин Hermès и купить себе „биркин“. Сначала нужно стать лояльным клиентом и сторонником модного дома», — рассказывает стилист Филип Ванек изданию CzechCrunch.
«Это означает, что вы покупаете у них готовую одежду, мебель, тарелки, столовые приборы, бокалы, и у вас есть огромная история как у клиента. Затем вы также можете заказать сумочку и выбрать тип кожи, тип фурнитуры и даже цвет в соответствии с некоторыми допустимыми вариантами. Однако даже список таких покупателей в настоящее время перенасыщен», — объясняет он.
Некоторое время назад таких строгих правил при покупке сумки не существовало. «Я купил свою „биркин“ в то время, когда в Чехии открывался универмаг Hermès. Возможно, это было 15 лет назад», — вспоминает модный стилист Ванек. «Тогда ее еще можно было купить без очереди, и стоила она 100 000 крон. Возможно, в то время это было более высокой ценой, чем сейчас, но если учесть, за сколько вы можете купить Birkin сегодня, то можно увидеть, что цена значительно изменилась», — добавляет он.
Это звучит как легкий способ заработать деньги, но на самом деле это не так. Купить «биркин», как принято называть эту сумку, в магазине Hermès не так-то просто. «В наши дни обычная женщина уже не может просто зайти в магазин Hermès и купить себе „биркин“. Сначала нужно стать лояльным клиентом и сторонником модного дома», — рассказывает стилист Филип Ванек изданию CzechCrunch.
«Это означает, что вы покупаете у них готовую одежду, мебель, тарелки, столовые приборы, бокалы, и у вас есть огромная история как у клиента. Затем вы также можете заказать сумочку и выбрать тип кожи, тип фурнитуры и даже цвет в соответствии с некоторыми допустимыми вариантами. Однако даже список таких покупателей в настоящее время перенасыщен», — объясняет он.
Некоторое время назад таких строгих правил при покупке сумки не существовало. «Я купил свою „биркин“ в то время, когда в Чехии открывался универмаг Hermès. Возможно, это было 15 лет назад», — вспоминает модный стилист Ванек. «Тогда ее еще можно было купить без очереди, и стоила она 100 000 крон. Возможно, в то время это было более высокой ценой, чем сейчас, но если учесть, за сколько вы можете купить Birkin сегодня, то можно увидеть, что цена значительно изменилась», — добавляет он.
Вот почему чехи покупают эту сумку не только как модный аксессуар, но и для инвестиций. По словам Ванека, это один из немногих предметов, стоимость которых постоянно растет. В Чехии ею владеют, например, модельер Ивана Ментлова или жена ведущего Леоша Мареша Моника.
Так что же произошло, что модный дом значительно сократил возможности покупки сумки? По всей видимости, это попытка предотвратить превращение Birkin в массовый товар, как это произошло с Louis Vuitton и его сумками. «„Биркин“ всегда была культовой сумкой, но для очень богатого класса людей. Благодаря социальным сетям, все больше людей стремятся приобрести ее в качестве статусного предмета, но это люди, которые не принадлежат к этой социальной группе», — объясняет Ванек. «Они просто хотят сумку, или ремень, или туфельки. У них нет денег, чтобы купить рубашку за 100 000 долларов в Hermès. И именно поэтому модный дом не хочет продавать ее им», — добавляет он. По словам Ванека, суть предметов роскоши заключается в том, что не каждый может их иметь. Таким образом, Дом моды пытается сохранить свою отличительную черту — эксклюзивность.
Конечно, модный дом Hermès знает, что его лучшие покупатели перепродают сумки. В конце концов, в чеке на покупку Birkin мелким шрифтом всегда есть просьба не делать этого. Тем не менее в бизнесе перепродаж крутятся большие деньги. Мишель Берк, основательница Privé Porter, рассказала Wall Street Journal, что рынок перепродажи сумок — это способ для определенных людей заполучить Birkin сейчас и в том цвете, который они хотят. Это происходит потому, что у них часто не хватает терпения пройти через все формальные шаги, необходимые для получения сумочки. И тогда они рискуют даже не получить сумку того цвета, который они хотят.
Компания Hermés пытается бороться с перепродажей; например, в январе этого года она подняла цену на 20%, очевидно, чтобы ущемить прибыль тех, кто отправляет сумки дальше. Но эта стратегия не сработала, потому что на вторичном рынке цена также выросла, и конечный покупатель принял ее без проблем.
Но, конечно, для компании такая популярность тоже выгодна: ей не нужно тратить так много средств на продвижение, бренд рекламируют сами знаменитости, которые фотографируются в социальных сетях с сумкой в руках. По данным Wall Street Journal, в прошлом году бренд инвестировал в продвижение всего 4% от своих продаж по сравнению с 12% у модного дома Louis Vuitton.
Однако увлечение сумочками выходит из-под контроля: в Калифорнии до сих пор рассматривается иск, в котором два американских клиента подают на Hermès за дискриминационное отношение к покупателям, а десять сотрудников модного дома в прошлом также были привлечены к суду за продажу и распространение поддельных сумок.
Но вопрос в том, стоит ли поэтому вкладывать деньги в сумки Birkin, можно ли приравнять их покупку, скажем, к акциям? По мнению Wall Street Journal, не очень. Отчасти потому, что первоначальные инвестиции, чтобы получить хоть что-то, высоки по определению. Да и цена самой сумочки впоследствии растет не так быстро — в конце концов, выгоднее купить акции самого модного дома Hermès. С 2010 года они выросли в 20 раз, чего не скажешь о сумочках.
Не добавляют доверия к роскошным сумкам и другие нынешние скандалы, связанные с условиями труда людей, которые их производят. После серии рейдов на местные фабрики в окрестностях Милана итальянские полицейские недавно обнаружили предприятия, эксплуатирующие иностранных рабочих и использующие их для производства роскошных сумок от таких брендов, как Dior и Armani.
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