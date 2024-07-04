«Alza вправе торжествовать». Переход CZC.cz под польскую Allegro вызывает критику со стороны клиентов

О конце CZC.cz — по крайней мере в том виде, в котором мы его знали до сих пор, — было известно заранее. В частности, в прошлом месяце статья чешского издания о закрытии филиалов интернет-магазина вызвала большой резонанс среди пользователей. И он явно не положительный.



На Novinky.cz можно прочитать сотни откликов, часто от недовольных покупателей. Им не нравится переход под Allegro. Они не скрывают, что уже начали покупать у конкурентов.





«Классическая ликвидация конкуренции путем поглощения. Хорошо, что существует Alza. Их рекламного персонажа невозможно выдерживать, но качество обслуживания на достойном уровне», — говорит Якуб Т.



Он не единственный клиент, который перешел к конкурентам.





«Alza, должно быть, сейчас хохочет, потому что знаменитый Allegro перебросил им всех клиентов CZC. Alza практически выиграла конкуренцию в Чехии, их доставка в фирменные боксы и скорость не имеют себе равных», — пишет Мартин Ш.



На Allegro покупают, но не электронику

«Они могут идти в задницу со всем Allegro, они уничтожили конкуренцию, но я сомневаюсь, что им удастся как-то завоевать долю на рынке электроники, эти клиенты — те или иные — перейдут к Alza. С таким же успехом они могут списать все инвестиции в размере 23 миллиардов», — говорит Ян С.



С ним согласны и другие пользователи.





«Я полностью согласен. Только не с тем, что говорят про Alza — это хороший сервис, но и у него есть свои недостатки. Часто случается, что доставка задерживается на несколько дней или даже недель. И цены ужасно завышены... По крайней мере, Mironet, Softcom и подобные небольшие альтернативы составляют конкуренцию», — говорит Филип Ш.





«Allegro разрушила и без того чахнущий Mall и намерена продолжать в том же духе с CZC. Однако, учитывая соотношение цены и фактического качества услуг, он в конечном итоге похоронит себя, это просто более дорогой и ненадежный Temu», — уверен Томаш Дж.



Но некоторые люди признают, что делают покупки на Allegro.





«Для каких-то мелких вещей он отлично подходит, я заменил им китайский AliExpress. Но я бы не стал покупать там крупную или дорогую электронику. А CZC мне нравился именно этим: у него был понятный интернет-магазин, как у Alza. Allegro — это балласт всего без фильтров и расширенного поиска», — поделился своим мнением Томаш К.





«Мой первый заказ на CZC был сделан 25 июля 2004 года. Это было в то время, когда в компании работали профессионалы, понимающие толк в своем деле. Они отнеслись к обращению без нареканий и с готовностью. В наше время заказчик подал бы на них в суд из-за мелочи», — говорит Ростислав Б.



Планы изменились?

Novinky.cz сообщили о скором прекращении деятельности CZC.cz в середине июня. По словам GeekBoy, компания планировала закрыть оригинальный сайт CZC.cz и использовать бренд исключительно на собственной торговой площадке на Allegro.



Еще до публикации статьи сотрудник Allegro, который изначально занимал руководящую должность в CZC.cz, подтвердил новостному изданию ту же информацию.



По его словам, закрытие оригинального магазина должно было произойти либо 1 июля, либо 1 августа этого года, то есть во время летних каникул.



«Изначально планировалось, что CZC.cz будет закрыт в начале 2025 года. Однако покупатели, видимо, соблазнились большими скидками, которые Allegro предлагала новым пользователям, и поэтому планы по закрытию CZC.cz были ускорены», — рассказала в начале недели бывший менеджер CZC.cz, которая теперь работает в Allegro.



Негативная реакция застала Allegro врасплох

Другой сотрудник CZC.cz впоследствии подтвердил, что закрытие сайта действительно было запланировано на летние каникулы этого года. «Негативная реакция в СМИ и среди клиентов застала руководство Allegro врасплох», — прокомментировал он, почему Allegro распространила пресс-релиз о том, что CZC.cz не закрывается.



Более привлекательные цены

За последние месяцы покупатели могли заметить значительные изменения на сайте CZC.cz. В интернет-магазине появились баннеры, которые предлагали купить те же товары на Allegro по более низким ценам.



Польский интернет-гигант явно пытался привлечь покупателей, привыкших к покупкам на CZC.cz, на свой собственный онлайн-рынок. В мае операторы Allegro пошли еще дальше, опубликовав призыв: «Мы открываем новый магазин CZC на Allegro.cz! Лучшие цены, огромный выбор и бесплатная доставка».



Именно тогда CZC.cz открыл собственную страницу на крупном онлайн-маркете, которая, однако, имеет мало общего с оригинальным магазином, за исключением названия. Предложение товаров гораздо скромнее, а сайт лишился отмеченной многими системы поиска товаров, четких категорий и дополнительного контента — отзывов пользователей, большого дискуссионного форума или собственного журнала с техническими мелочами.



Согласно последнему заявлению, 1,6 миллиона чехов регулярно совершают покупки в Allegro, и более полумиллиона из них уже пользуются клубом лояльности Allegro Smart. Однако эта цифра отражает не клиентов CZC.cz, а весь польский маркетплейс.



Неудачная сделка

В ноябре 2021 года Allegro купила WEDO и Mall Group, в которую входит магазин CZC.cz, у PPF, EC Investments Даниэля Кржетинского и Rockaway Capital Якуба Гаврланта. Сумма сделки составила около 23 миллиардов крон при балансовой стоимости более 21 миллиарда крон.



Однако уже в 2022 году, спустя всего несколько месяцев после окончательного оформления новых приобретений, Allegro зарегистрировала неденежный убыток, когда провела переоценку балансовой стоимости Mallu и WEDA и снизила ее на 57%, то есть примерно на 12 миллиардов крон.



На протяжении многих лет интернет-магазин CZC.cz считался крупнейшим конкурентом Alza, который является крупнейшим онлайн-ритейлером в Чешской Республике. Интернет-магазин строил свой имидж на этом, представляя себя номером два на рынке электроники. «Пусть мы и номер два, но в электронике мы ориентируемся на отлично», — провозглашала реклама CZC.cz.