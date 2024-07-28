Интернет-магазин CZC.cz переезжает на онлайн-площадку Allegro

ČTK выясняет, будет ли ассортимент Mall.cz также перенесен на онлайн-площадку Allegro.



«Главная цель этой трансформации — дать возможность бренду CZC продолжать работать на рынке в качестве надежного партнера чешских клиентов, сохраняя при этом контроль над технологическими затратами», — говорится в пресс-релизе. «Хотя мы понимаем, что по техническим причинам не сможем перенести все функции, предоставляемые интернет-магазином CZC.cz, мы полны решимости улучшить новый магазин CZC на платформе Allegro в долгосрочной перспективе. Мы верим, что эти шаги принесут CZC заслуженную стабильность и новых клиентов», — заявили в электронном магазине.



В финансовом году с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года — то есть до того, как магазин был приобретен польской компанией Allegro, — объем продаж интернет-магазина CZC.cz вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом и составил 5,5 млрд крон. Тогда было обработано 1,5 миллиона заказов, сообщили ранее в компании ČTK.



Компания доставки WeDo, которую Allegro купила вместе с электронными магазинами CZC.cz и Mall.cz, в июле объявила о переходе на новое название One by Allegro. Переименование направлено на унификацию курьерских служб материнской компании Allegro, которая уже работает под этим именем в своей стране Польше, пояснила компания. Allegro приступила к ребрендингу в начале лета. Постепенно сотрудники курьерской службы поменяют форму на зеленую, а новая маркировка будет также нанесена на пункты отправки и логистические склады.



В Чехии крупнейшим интернет-магазином электроники является Alza.cz. В 2022 году его чистая прибыль составила 654 млн чешских крон, что значительно меньше, чем в 2021 году, когда прибыль компании составила рекордные 2,5 млрд чешских крон. Чистые продажи упали в годовом исчислении с 45,9 млрд крон до 42,3 млрд крон, говорится в последнем годовом отчете.



Польская торговая группа Allegro в первом квартале этого года увеличила валовую операционную прибыль (EBITDA) на 32,9% по сравнению с предыдущим годом до 671,3 млн злотых (около 4 млрд чешских крон по текущему курсу Чешского национального банка). Продажи группы также выросли — на 6,6% до 2,5 млрд злотых (около 14,8 млрд чешских крон). На Польшу приходится 95% бизнеса компании. Во втором квартале Allegro ожидает рост продаж на польском рынке на 22–24% в годовом исчислении и рост прибыли EBITDA на 26–29%. За рубежом, напротив, ожидается снижение продаж на 21–25%.