CZC.cz распродаёт электронику и закрывает собственные филиалы
6 сентября 2024
19:30
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Клиенты интернет-магазина CZC.cz могли заметить, что в последние недели в «магазине номер два на рынке электроники» проходят массовые распродажи. Часто можно встретить товары, которые в сравнении с предыдущим месяцем подешевели вдвое. Причина столь значительных скидок вполне понятна. CZC.cz собирается закрыть свои филиалы, поэтому ему необходимо избавиться от запасов.
В 2018 году, по случаю своего 20-летия, до поглощения Allegro, CZC.cz хвастался, что у него уже есть 72 филиала в Чехии, которые можно отследить прямо на сайте интернет-магазина. Однако если вы попробуете поискать филиалы непосредственно среди торговых точек, то увидите только 50 из них. Еще в июне их было на один больше.
Останутся только партнерские филиалы
До сих пор не было ясно, по каким критериям Allegro закрывает филиалы. Только сейчас, отвечая на вопрос, представители компании признались, что решили закрыть все собственные магазины — останутся только партнерские.
«Большинство магазинов CZC.cz, а именно 41 наш магазин, работающий по франшизе, останется в работе», — сказал Марцин Грузска, пресс-секретарь группы Allegro.
Однако он не уточнил, когда именно будут закрыты магазины. Очевидно, все будет зависеть от того, насколько покупатели будут заинтересованы в уцененных товарах. Судя по всему, именно с помощью скидок Allegro пытается избавиться от запасов, чтобы закрыть свои собственные магазины CZC.cz. В прошлом она также решила поступить подобным образом в случае с магазинами Mall.
«Этот шаг, включая решение о закрытии девяти собственных магазинов CZC.cz, соответствует нашей цели поддержания конкурентоспособного и устойчивого бизнеса», — подчеркнул Грузска.
По его словам, в четвертом квартале этого года магазины-партнеры расширят свои услуги, включив в них возможность выдачи товаров, заказанных на Mall.
Однако несомненно то, что клиенты обоих магазинов больше не смогут совершать покупки в традиционных электронных магазинах, как они привыкли до сих пор. Вместо этого Allegro включит оба известных чешских ритейлера в свою собственную онлайн-площадку, где им придется бороться за расположение покупателей наряду с тысячами других ритейлеров.
«Главная цель — оздоровить наш чешский бизнес. Мы постепенно превращаем Mall и CZC.cz в продавцов Allegro и переводим их на общую техническую и программную платформу», — сказал Грузска.
Неудачная сделка
В ноябре 2021 года Allegro купила WEDO и Mall Group, в которую входит магазин CZC.cz, у PPF Group, EC Investments Даниэля Кржетинского и Rockaway Capital Якуба Хаврланта. Сумма сделки составила около 23 миллиардов чешских крон, а балансовая стоимость — более 21 миллиарда чешских крон.
Однако уже в 2022 году, спустя всего несколько месяцев после окончательного оформления новых приобретений, Allegro зарегистрировала неденежный убыток, когда провела переоценку балансовой стоимости Mallu и WEDA и снизила ее на 57%, то есть примерно на 12 млрд чешских крон.
На протяжении многих лет интернет-магазин CZC.cz считался крупнейшим конкурентом Alza. Интернет-магазин строил свой имидж на этом, представляя себя номером два на рынке электроники.
«Мы можем быть номером два, но в электронике ориентируемся на отлично», — провозглашала реклама CZC.cz.
Останутся только партнерские филиалы
До сих пор не было ясно, по каким критериям Allegro закрывает филиалы. Только сейчас, отвечая на вопрос, представители компании признались, что решили закрыть все собственные магазины — останутся только партнерские.
«Большинство магазинов CZC.cz, а именно 41 наш магазин, работающий по франшизе, останется в работе», — сказал Марцин Грузска, пресс-секретарь группы Allegro.
Однако он не уточнил, когда именно будут закрыты магазины. Очевидно, все будет зависеть от того, насколько покупатели будут заинтересованы в уцененных товарах. Судя по всему, именно с помощью скидок Allegro пытается избавиться от запасов, чтобы закрыть свои собственные магазины CZC.cz. В прошлом она также решила поступить подобным образом в случае с магазинами Mall.
«Этот шаг, включая решение о закрытии девяти собственных магазинов CZC.cz, соответствует нашей цели поддержания конкурентоспособного и устойчивого бизнеса», — подчеркнул Грузска.
По его словам, в четвертом квартале этого года магазины-партнеры расширят свои услуги, включив в них возможность выдачи товаров, заказанных на Mall.
Однако несомненно то, что клиенты обоих магазинов больше не смогут совершать покупки в традиционных электронных магазинах, как они привыкли до сих пор. Вместо этого Allegro включит оба известных чешских ритейлера в свою собственную онлайн-площадку, где им придется бороться за расположение покупателей наряду с тысячами других ритейлеров.
«Главная цель — оздоровить наш чешский бизнес. Мы постепенно превращаем Mall и CZC.cz в продавцов Allegro и переводим их на общую техническую и программную платформу», — сказал Грузска.
Неудачная сделка
В ноябре 2021 года Allegro купила WEDO и Mall Group, в которую входит магазин CZC.cz, у PPF Group, EC Investments Даниэля Кржетинского и Rockaway Capital Якуба Хаврланта. Сумма сделки составила около 23 миллиардов чешских крон, а балансовая стоимость — более 21 миллиарда чешских крон.
Однако уже в 2022 году, спустя всего несколько месяцев после окончательного оформления новых приобретений, Allegro зарегистрировала неденежный убыток, когда провела переоценку балансовой стоимости Mallu и WEDA и снизила ее на 57%, то есть примерно на 12 млрд чешских крон.
На протяжении многих лет интернет-магазин CZC.cz считался крупнейшим конкурентом Alza. Интернет-магазин строил свой имидж на этом, представляя себя номером два на рынке электроники.
«Мы можем быть номером два, но в электронике ориентируемся на отлично», — провозглашала реклама CZC.cz.
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