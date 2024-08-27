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Жители Чехии сталкиваются с некачественными товарами на онлайн-площадках, жалобы не принимаются

Новости и статьи
28 октября 2024
16:30
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Более 50% чехов в последние полгода покупали что-либо на зарубежных онлайн-площадках. Большинство из них столкнулись с проблемами. В частности, у 60% покупателей возникли сомнения в подлинности купленного товара, но лишь некоторые из них пытались предъявить претензии. И зачастую с сомнительными результатами. Это следует из исследования, проведенного компанией Shoptet.
Онлайн-маркетплейс — это интернет-магазин, где свои товары предлагают различные продавцы, а не только оператор. Однако широкий выбор товаров может облегчить жизнь недобросовестным людям, стремящимся заработать на подделках популярных брендов или товарах сомнительного качества.

«Такие товары выглядят как оригиналы, но при этом более доступны по цене, даже подозрительно. Например, цена часто устанавливается таким образом, что у нее нет конкуренции, — говорит Самуэль Хуба, директор Shoptet. — Неопытные покупатели могут поддаться впечатлению, что приобретают оригинал по выгодной цене, но на самом деле все наоборот».

По его словам, исследование показало, что среди наиболее распространенных подделок — электроника, косметика и различные виды одежды. Нелегко сориентироваться в ассортименте. Опрос продемонстрировал, что покупатели часто получают не то, что указано на изображении. Однако только 38% респондентов предъявляли претензии. Чуть больше половины из них добились успеха впоследствии.

Сложности с косметикой 
При предъявлении претензий люди чаще всего жалуются на проблемы в общении с продавцом. «Но на этом плохой опыт не заканчивается. Далее следуют сложности с доставкой, которую магазины не хотят возмещать, даже если они взяли плату за пересылку товара», — объясняет Хуба.

Ситуация с неоригинальной или поврежденной косметикой еще сложнее. В этом случае продавцы отказываются принимать претензию. Поэтому рекомендуется проверять как саму онлайн-площадку, так и ее репутацию и рейтинг, а также, возможно, и продавца, ориентируясь на опыт предыдущих покупателей.
интернет шоппинг Чехия
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