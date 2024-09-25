«Черная пятница» уже здесь. На какие уловки продавцов стоит обратить внимание

Покупатели сталкиваются с фейковыми скидками в чешских магазинах на протяжении всего года, и «Черная пятница» не является исключением.





Однако поправка к Закону о защите прав потребителей способствовала улучшению ситуации. С января прошлого года продавец обязан указывать самую низкую цену товара за последние 30 дней, а как недавно подтвердил Суд Европейского Союза, от этой цены также должна рассчитываться скидка.





«Пока что средние скидки кажутся в пределах правдоподобных и относительно более низких пределов, чем мы видели. Благодаря новому законодательству риск для покупателей больше не заключается в обманных скидках. Но проблема в одной из хитростей торговли, заключающейся в кратковременных скидках, и это импульсивные покупки. Клиенты часто покупают вещи, которые им не нужны, иногда, к сожалению, на деньги, которых у них нет», — добавил Вацлав Стритеский, заместитель декана факультета делового администрирования Экономического университета.





Хотя ситуация улучшилась, осторожность по-прежнему необходима. Помимо фиктивных скидок, покупателям следует знать о нескольких распространенных уловках и потенциально недобросовестных практиках.





«Некоторые ритейлеры повышают цену накануне Черной пятницы. Покупатели должны проверять стоимость товара еще до мероприятия и полагаться на проверенные магазины с хорошей репутацией», — добавила Зеленка. Однако повышение цен может осуществляться в рамках закона, достаточно повысить цену минимум за 30 дней до скидки. Вот почему рекомендуется использовать компараторы цен или приложения, которые предупреждают вас о ложных скидках.





«Клиенты также должны прочитать условия скидок и знать о скрытых комиссиях. Во время Черной пятницы также могут предлагаться товары более низкого качества, которых обычно нет в наличии в магазинах. Полезно почитать отзывы», — отметил юрист Ассоциации защиты прав потребителей Ондржей Зеленка.





Как игра в покер





В целом можно сказать, что обычные магазины, где покупатель чувствует себя как дома, имеют меньше возможностей, чем персонализированная среда интернет-магазинов.





«Интернет-магазины могут применять, например, динамическое ценообразование. Затем цена устанавливается по-разному для каждого посетителя в каждый момент времени. Если клиент хочет зарабатывать на этом деньги, ему придется научиться выигрывать в покер», — объяснил эксперт по маркетингу Робер Ле Венер.





Именно данные, которые интернет-магазины собирают о своих клиентах, дают им огромное преимущество. «Интернет-магазины полагаются на привлекательные трейлеры, всплывающие окна и рекомендации персонализированных предложений. Они часто используют такие стратегии, как „скидка действует до полуночи“ или „только сегодня“, что увеличивает временной цейтнот для покупателя», — резюмировала Зеленка.





Они также часто заманивают большими скидками типа «до −70%» через рекламу, но на самом деле покупатель найдет на сайте лишь несколько таких товаров.





Обычные магазины чаще используют визуальные аспекты скидок или стратегическое размещение желаемых товаров в магазине.





Первоначальная форма мероприятия, когда «Черная пятница» приносила однодневные предрождественские скидки, уже приобрела иное измерение. В Чехии интернет-магазин 4home впервые представил его в 2011 году, и с тех пор все больше и больше продавцов расширяют его.





«С 2015 года „Черная пятница“ стала более популярным термином в ноябре, чем слово „скидка“. Хотя рождественский сезон был и будет, даже без концепции „Черной пятницы“, ключевым периодом года для ритейлеров, но каждое нетрадиционное событие года помогает им привлечь клиентов», — сказал заместитель декана Стритески.





«Одной из основных причин продления мероприятия является конкуренция между магазинами, пытающимися как можно скорее привлечь клиентов и обезопасить их покупки, прежде чем они начнут тратить деньги в другом месте. Эта тенденция также позволяет покупателям заранее покупать рождественские подарки, что снижает напряжение перед праздниками», — сказала Зеленка.





Во время распродаж люди чаще всего покупают более дорогую электронику, такую ​​как мобильные телефоны, телевизоры и ноутбуки, а также бытовую технику, игрушки, косметику и одежду.