Подделки от Temu в основном разрушают малый семейный бизнес. Качество плохое, происхождение неизвестно

На первый взгляд может показаться, что удовлетворение может быть с обеих сторон. Temu успешно расширяется на мировом рынке, и покупатель покупает то, что ему не по карману по цене оригинала. Например, поддельные кроссовки Nike можно купить на Temu всего за 374 кроны.





Однако радость покупателя зачастую длится лишь до тех пор, пока не прибудет посылка из далекого Китая. Содержимое может не соответствовать тому, что рекламирует интернет-магазин на фотографиях, и в таких случаях часто бывает сложно получить компенсацию или вернуть товар.





«Есть много причин покупать оригиналы — от качества и связанной с ним уверенности в том, что я на самом деле покупаю, до безопасности продукта и надлежащей гарантии. И, прежде всего, продажа подделки — это просто мошенничество», — заявил Ян Ветышка, директор Ассоциации электронной коммерции.





Однако негативное влияние ощущают и честные предприниматели, которые, в отличие от Temu, исправно платят налоги, пошлины, сборы за переработку, а их продукция подчиняется строгому европейскому законодательству, соблюдение которого строго контролируется.





«Контрафактные товары разрушают конкурентоспособность честных компаний. Качественные производители инвестируют в разработку, дизайн и часто соответствуют строгим стандартам. Контрафактная продукция отталкивает от нее покупателей не только из-за более низкой цены, но и потому, что некоторые покупатели считают, что получают такое же качество», — прокомментировал консультант по маркетингу Павел Ржегулка.





Чем меньше торговец, тем больше ущерб





Для мелких торговцев, которые ориентируются на более узкий ассортимент, конкуренция в виде зачастую более дешевых подделок может представлять собой реальную угрозу.





«Temu забьет гвозди в гроб нашего небольшого семейного бизнеса», — жалуется Алиса Кавкова из управляющей компании 4 Kavky, которая также является эксклюзивным чешским дистрибьютором настольных игр японского издателя Oink Games. Их фейки до недавнего времени были широко доступны на Temu. Но это еще не все.





«Temu таргетировал рекламу, как "черный пассажир", на наши чешские названия, которые мы перевели и имеем на них эксклюзивные права. Это недобросовестная конкуренция и нарушение наших интеллектуальных прав», — заявила Кавкова.





«Мы почувствовали это еще в прошлом году. В этом году кровавая бойня, у нас оборот на сотни тысяч крон меньше. А для такой небольшой компании, как наша, это может быть почти ликвидацией», — добавила она.





Имитация одной из карточных игр, продаваемых фирмой, в прошлом году предлагалась в Temu за 24 кроны, включая почтовые расходы. Оригинал стоит около 500 крон.





«На первый взгляд игры часто похожи на оригинал. Но за эти деньги ничего качественного сделать не получится — игры плохо напечатанные и грязные. Мы даже не хотим знать, из чего они сделано», — прокомментировала фейк Кавкова.





Стремитесь к улучшению?





В прошлом реклама также была нацелена на названия некоторых чешских интернет-магазинов, например, производителя шерстяных изделий Ovečkárna.





Удивительно, что, несмотря на все проблемы, которые продолжались в основном с момента появления Temu на европейском рынке в 2022 году, Чешская торговая инспекция не включила платформу в список рискованных интернет-магазинов.





Единственное утешение для таких компаний, как 4 Kavky, заключается в том, что в некоторых случаях Temu снимает с продажи контрафакт по запросу продавцов и пользователей. Через неделю после того, как Кавкова рассказала свою историю в интернете, с ней связался представитель Temu в Центральной и Восточной Европе. После этого фейковые игры исчезли из меню.





«Мы немедленно расследуем и принимаем соответствующие меры по каждому сообщению о нарушении, от удаления списков продуктов и изображений до закрытия учетных записей продавцов. В зависимости от уровня незаконного поведения торговцы могут быть навсегда забанены на платформе», — сказала пресс-секретарь.





По данным Reuters, сейчас компания также рассматривает возможность присоединения к группе платформ, которые вместе работают над предотвращением онлайн-продажи контрафактной продукции в Европе. Подделки и нарушения стандартов безопасности продукции являются причинами, по которым Тему неоднократно расследуется Европейской комиссией.





«Этот шаг может быть попыткой улучшить репутацию и завоевать больше доверия потребителей», — говорит Ржегулка.





Преодолев с мая отметку в 45 миллионов европейских пользователей, Temu вошла в число очень крупных онлайн-платформ. Таким образом, следует принять гораздо более строгие меры по предотвращению продажи подделок. В противном случае ему грозит штраф в размере комиссии в размере до шести процентов от мировых продаж. При этом всего за шесть месяцев компания заработала около 20 миллиардов долларов, или 478 миллиардов крон.