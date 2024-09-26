Как будут работать чешские магазины 17 ноября
13 ноября 2024
19:30
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В День борьбы за свободу и демократию в воскресенье 17 ноября магазины останутся открытыми. Действие запрета на продажу в этот праздничный день не распространяется. Торговые сети ожидают повышенного спроса на рождественские подарки, и некоторые уже начали скидочные акции в честь «черной пятницы», которая официально выпадает на конец месяца.
«Благодаря нашему расположению в центре Праги мы ожидаем, что к нам придут не только местные покупатели, но и туристы и гости города, которые прибудут в Прагу на праздничные дни», — сказала Кристина Майкснерова, представитель торговой галереи Myslbek в Праге. По ее словам, чехи сейчас больше думают о более практичных покупках.
17 ноября в обычные часы работы можно будет сделать покупки и в торговом центре «Палладиум» в Праге. «Уже в прошлую субботу „Палладиум“ принял более 50 000 посетителей. В ноябре в Праге начнется волна скидок, а некоторые магазины объявят о „Черной пятнице“ раньше времени», — сказал пресс-секретарь Милан Румлер в интервью. Распродажи «черной пятницы» сегодня уже предлагают компании Datart, Astratex, Allegro и Alza.
«С приближением Адвента мы наблюдаем растущий интерес к рождественскому ассортименту, который мы начали распродавать в октябре», — сказал Петр Шашек, представитель мебельной сети Ikea. По его словам, наибольший интерес в настоящее время вызывают рождественские украшения и оберточная бумага. «Например, мы уже продали 90% всего запаса популярных адвент-календарей с шоколадом и подарочных карт», — добавил Шашек.
По закону магазины площадью более 200 квадратных метров должны быть закрыты 1 января, в пасхальный понедельник, 8 мая, 28 сентября, 28 октября, а также 25 и 26 декабря. В канун Рождества запрет на продажу действует с 12:00 до полуночи. В эти дни могут оставаться открытыми автозаправочные станции, аптеки и магазины в аэропортах и на вокзалах. Из остальных государственных праздников, кроме 17 ноября, запрет на продажу не распространяется на 1 мая, Страстную пятницу, 5 и 6 июля.
17 ноября в обычные часы работы можно будет сделать покупки и в торговом центре «Палладиум» в Праге. «Уже в прошлую субботу „Палладиум“ принял более 50 000 посетителей. В ноябре в Праге начнется волна скидок, а некоторые магазины объявят о „Черной пятнице“ раньше времени», — сказал пресс-секретарь Милан Румлер в интервью. Распродажи «черной пятницы» сегодня уже предлагают компании Datart, Astratex, Allegro и Alza.
«С приближением Адвента мы наблюдаем растущий интерес к рождественскому ассортименту, который мы начали распродавать в октябре», — сказал Петр Шашек, представитель мебельной сети Ikea. По его словам, наибольший интерес в настоящее время вызывают рождественские украшения и оберточная бумага. «Например, мы уже продали 90% всего запаса популярных адвент-календарей с шоколадом и подарочных карт», — добавил Шашек.
По закону магазины площадью более 200 квадратных метров должны быть закрыты 1 января, в пасхальный понедельник, 8 мая, 28 сентября, 28 октября, а также 25 и 26 декабря. В канун Рождества запрет на продажу действует с 12:00 до полуночи. В эти дни могут оставаться открытыми автозаправочные станции, аптеки и магазины в аэропортах и на вокзалах. Из остальных государственных праздников, кроме 17 ноября, запрет на продажу не распространяется на 1 мая, Страстную пятницу, 5 и 6 июля.
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