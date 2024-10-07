Предлагают купить в рассрочку? Иногда за этим скрывается настоящий кредит
18 ноября 2024
19:30
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Все чаще потребители сталкиваются с различными предложениями оплатить позже, поэтапной выплатой или рассрочкой. Некоторые из них бросаются в глаза покупателю при выборе товара на сайте ритейлера, другие — непосредственно в онлайн-банкинге. Но не всем может быть понятно, что это форма кредита, предупреждает потребительская организация dTest.
Помимо обязанности погашать кредиты в срок, они часто сопровождаются начислением процентов и других платежей. Например, штрафами, если вы не выплачиваете взносы вовремя. «Это может иметь серьезные последствия для потребителей, особенно если они оказались в плохой финансовой ситуации», — предупреждает Эдуарда Хекшова, директор компании dTest.
«Если у человека не хватает денег даже на оплату взноса, его могут обязать выплатить неустойку, проценты за просрочку платежа или стоимость звонка-напоминания для оплаты», — добавляет она. Иногда кредитор также может потребовать от заемщика погасить весь долг сразу, а не вносить платежи по частям.
По мнению dTest, людям следует опасаться сайтов, которые выглядят очень выгодно и обещают легкую отсрочку или поэтапные выплаты без процентов. Предупреждающим знаком могут служить грамматически неубедительные предложения или опечатки, допущенные при машинном переводе.
«При работе с такими компаниями есть риск, что сама услуга не заслуживает доверия или что их сервисное обслуживание или поддержка клиентов в Чехии будут не совсем надежными», — говорит Хекшова.
Однако под угрозой находятся не только онлайн-покупки; поставщики более дорогих услуг также используют возможность погашения потребительского кредита, чтобы заманить клиентов. Например, мать 15-летней дочери, искавшая компанию, предлагающую ортодонтические услуги, обратила внимание на такую рекламу.
«Установка брекетов — очень дорогое удовольствие, поэтому я обрадовалась такой возможности. Мы записались на бесплатную консультацию и провели там два часа, проверяя челюсти и подробно обсуждая предлагаемое лечение. Только в самом конце я узнала, что якобы рассрочка — это фактически потребительский кредит с довольно высокой процентной ставкой», — рассказала женщина, не пожелавшая назвать свое имя.
«Когда я сказала сотруднице, что считаю это очень дорогим, она предложила мне попробовать оформить более выгодный потребительский кредит в своем банке», — добавила женщина.
«Если у человека не хватает денег даже на оплату взноса, его могут обязать выплатить неустойку, проценты за просрочку платежа или стоимость звонка-напоминания для оплаты», — добавляет она. Иногда кредитор также может потребовать от заемщика погасить весь долг сразу, а не вносить платежи по частям.
По мнению dTest, людям следует опасаться сайтов, которые выглядят очень выгодно и обещают легкую отсрочку или поэтапные выплаты без процентов. Предупреждающим знаком могут служить грамматически неубедительные предложения или опечатки, допущенные при машинном переводе.
«При работе с такими компаниями есть риск, что сама услуга не заслуживает доверия или что их сервисное обслуживание или поддержка клиентов в Чехии будут не совсем надежными», — говорит Хекшова.
Однако под угрозой находятся не только онлайн-покупки; поставщики более дорогих услуг также используют возможность погашения потребительского кредита, чтобы заманить клиентов. Например, мать 15-летней дочери, искавшая компанию, предлагающую ортодонтические услуги, обратила внимание на такую рекламу.
«Установка брекетов — очень дорогое удовольствие, поэтому я обрадовалась такой возможности. Мы записались на бесплатную консультацию и провели там два часа, проверяя челюсти и подробно обсуждая предлагаемое лечение. Только в самом конце я узнала, что якобы рассрочка — это фактически потребительский кредит с довольно высокой процентной ставкой», — рассказала женщина, не пожелавшая назвать свое имя.
«Когда я сказала сотруднице, что считаю это очень дорогим, она предложила мне попробовать оформить более выгодный потребительский кредит в своем банке», — добавила женщина.
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