Сэкономят ли чехи на подарках и еде в этом году? Результаты опроса удивляют

Половина людей хочет потратить на подарки столько же денег, сколько и в прошлом году, более четверти — даже меньше. Лишь 15% намерены израсходовать больше. Всего на подарки к Рождеству в этом году три четверти чехов потратят до 10 000 крон, говорят данные опроса, проведенного кредитной компанией Provident Financial среди 1 000 респондентов.



Почти половина людей в возрастной группе 54–65 лет планируют потратить на подарки не более 5 000 крон. Младшее поколение намерено пойти на более крупные траты. Почти 20% респондентов в возрасте до 26 лет выложат от 10 000 до 15 000 крон. Вообще, 24% респондентов этой возрастной группы потратят больше, чем в прошлом году.



Более дорогие подарки подарит своим близким лишь 10% чехов. «Несмотря на общий рост цен, большинство людей потратят на рождественские подарки и застолья столько же, сколько и в прошлом году. Более четверти хотят заплатить за подарки даже меньше, чем в прошлом году, а 20% респондентов планируют устроить более скромный ужин по сравнению с прошлым годом», — говорит Петр Явурек, финансовый аналитик компании Provident Financial.



Самым распространенным рождественским ужином в Чехии снова станет картофельный салат со шницелем или карпом. Такой салат предпочитает 81% семей, шницель подает 61% респондентов, а карпа — 55%. В некоторых семьях мясное меню комбинируется. 80% чехов ожидают, что еда и напитки для рождественского застолья обойдутся не более чем в 5 000 крон.



«Более половины, 54%, потратят на еду и напитки столько же, сколько и в прошлом году. 16% респондентов рассчитывают потратить больше на ужин в канун Рождества. При этом каждый третий чех планирует сэкономить деньги, отказавшись от покупки более роскошных блюд», — сказал Явурек.



Интересно, что, согласно опросу, более 20% респондентов не собираются тратить деньги на традиционные сладости, а треть пекут их сами, чтобы сэкономить.



Кроме того, более половины людей будут покупать большинство или отдельные подарки в местных магазинах. За границу отправится лишь четверть. Чехи посещают ярмарки в первую очередь не ради покупок, а в поисках развлечений и рождественской атмосферы.



Большинство респондентов также заявили, что не могут представить себе покупку рождественских подарков без интернет-магазинов. До 88% чехов будут делать покупки в чешских интернет-магазинах, а 42% планируют купить хотя бы один подарок на китайских онлайн-площадках.