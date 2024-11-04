Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > ШОППИНГ

Сэкономят ли чехи на подарках и еде в этом году? Результаты опроса удивляют

Новости и статьи
30 ноября 2024
11:00
317
Только 15% людей намерены потратить на рождественские подарки больше денег, чем в прошлом году.
Половина людей хочет потратить на подарки столько же денег, сколько и в прошлом году, более четверти — даже меньше. Лишь 15% намерены израсходовать больше. Всего на подарки к Рождеству в этом году три четверти чехов потратят до 10 000 крон, говорят данные опроса, проведенного кредитной компанией Provident Financial среди 1 000 респондентов.

Почти половина людей в возрастной группе 54–65 лет планируют потратить на подарки не более 5 000 крон. Младшее поколение намерено пойти на более крупные траты. Почти 20% респондентов в возрасте до 26 лет выложат от 10 000 до 15 000 крон. Вообще, 24% респондентов этой возрастной группы потратят больше, чем в прошлом году.

Более дорогие подарки подарит своим близким лишь 10% чехов. «Несмотря на общий рост цен, большинство людей потратят на рождественские подарки и застолья столько же, сколько и в прошлом году. Более четверти хотят заплатить за подарки даже меньше, чем в прошлом году, а 20% респондентов планируют устроить более скромный ужин по сравнению с прошлым годом», — говорит Петр Явурек, финансовый аналитик компании Provident Financial.

Самым распространенным рождественским ужином в Чехии снова станет картофельный салат со шницелем или карпом. Такой салат предпочитает 81% семей, шницель подает 61% респондентов, а карпа — 55%. В некоторых семьях мясное меню комбинируется. 80% чехов ожидают, что еда и напитки для рождественского застолья обойдутся не более чем в 5 000 крон.

«Более половины, 54%, потратят на еду и напитки столько же, сколько и в прошлом году. 16% респондентов рассчитывают потратить больше на ужин в канун Рождества. При этом каждый третий чех планирует сэкономить деньги, отказавшись от покупки более роскошных блюд», — сказал Явурек.

Интересно, что, согласно опросу, более 20% респондентов не собираются тратить деньги на традиционные сладости, а треть пекут их сами, чтобы сэкономить.

Кроме того, более половины людей будут покупать большинство или отдельные подарки в местных магазинах. За границу отправится лишь четверть. Чехи посещают ярмарки в первую очередь не ради покупок, а в поисках развлечений и рождественской атмосферы.

Большинство респондентов также заявили, что не могут представить себе покупку рождественских подарков без интернет-магазинов. До 88% чехов будут делать покупки в чешских интернет-магазинах, а 42% планируют купить хотя бы один подарок на китайских онлайн-площадках.
подарки магазины Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
29 НОЯБРЯ 2024
534
ШОППИНГ
«СДЕЛАНО В ЧЕХИИ»: СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ НЕОБЫЧНЫХ ПОДАРКОВ НА РОЖДЕСТВО
11:30
29 НОЯБРЯ 2024
357
ШОППИНГ
BLACK FRIDAY: ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ В ЧЕХИИ ОЖИДАЮТ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ПРОДАЖ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
19:30
25 НОЯБРЯ 2024
520
ПУТЕШЕСТВИЯ
СВОБОДНЫЕ МЕСТА В ОТЕЛЯХ ЧЕХИИ НА РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД БЫСТРО ИСЧЕЗАЮТ
18:00
25 НОЯБРЯ 2024
566
ПУТЕШЕСТВИЯ
СКИ-ПАССЫ В АЛЬПАХ ПОДОРОЖАЛИ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ В ЧЕХИИ
10:00
21 НОЯБРЯ 2024
1086
О ПРАГЕ
ПРАЖСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РЫНКИ — ОДНИ ИЗ САМЫХ ДЕШЕВЫХ В ЕВРОПЕ
18:00
19 НОЯБРЯ 2024
1927
ШОППИНГ
ХИТ STARBUCKS И STANLEY ПОЯВИТСЯ В ЧЕХИИ. РАДИ ТЕРМОСА ЛЮДИ СТОЯЛИ В ОЧЕРЕДЯХ И РАЗБИВАЛИ ПАЛАТКИ
19:30
18 НОЯБРЯ 2024
707
ШОППИНГ
ПРЕДЛАГАЮТ КУПИТЬ В РАССРОЧКУ? ИНОГДА ЗА ЭТИМ СКРЫВАЕТСЯ НАСТОЯЩИЙ КРЕДИТ
10:00
17 НОЯБРЯ 2024
52652
О ЧЕХИИ
СЕГОДНЯ В ЧЕХИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ И ДЕМОКРАТИЮ. В ЧЕМ ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА?
16:30
15 НОЯБРЯ 2024
1027
ПУТЕШЕСТВИЯ
В ШПИНДЛЕРУВ-МЛЫНЕ УЖЕ НАЧАЛИ ПОКРЫВАТЬ СКЛОНЫ СНЕГОМ
19:30
13 НОЯБРЯ 2024
15196
ШОППИНГ
КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ЧЕШСКИЕ МАГАЗИНЫ 17 НОЯБРЯ
10:00
13 НОЯБРЯ 2024
1812
ШОППИНГ
ПОДДЕЛКИ ОТ TEMU В ОСНОВНОМ РАЗРУШАЮТ МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. КАЧЕСТВО ПЛОХОЕ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО
13:00
11 НОЯБРЯ 2024
1804
ШОППИНГ
«ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА» УЖЕ ЗДЕСЬ. НА КАКИЕ УЛОВКИ ПРОДАВЦОВ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
15:00
10 НОЯБРЯ 2024
1268
О ПРАГЕ
МУЗЕЙ АЛЬФОНСА МУХИ ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ПРАЖСКИЙ БАРОЧНЫЙ ДВОРЕЦ SAVARIN
14:00
5 НОЯБРЯ 2024
20388
О ЧЕХИИ
ЧТО ОТМЕЧАЮТ В ЧЕХИИ 11 НОЯБРЯ? ПРИ ЧЕМ ТУТ ГУСЬ И ВИНО?
10:30
4 НОЯБРЯ 2024
1433
ШОППИНГ
КОММЕНТАРИЙ: ЧЕШСКУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КОММЕРЦИЮ ПОДАВЛЯЮТ ИНОСТРАННЫЕ ГИГАНТЫ С МИЛЛИАРДНЫМ БЮДЖЕТАМИ НА РЕКЛАМУ И РАЗВИТИЕ