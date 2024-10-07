Хит Starbucks и Stanley появится в Чехии. Ради термоса люди стояли в очередях и разбивали палатки

Он был ярко-розовым, вышел за месяц до Дня святого Валентина, и все хотели его заполучить. По иронии судьбы, из-за своего привлекательного внешнего вида и ограниченного количества он стал хитом в TikTok и Instagram и перепродавался за цену, во много раз превышающую его истинную стоимость.И все это время это был... просто термос. Теперь охота за вирусной сенсацией переместилась, в частности, в Чехию, где творческое сотрудничество Starbucks и Stanley впервые появится во всех филиалах сети кофеен.Не новость, что Starbucks очень хорошо умеет себя рекламировать. Особенно перед летним и зимним сезонами, когда он тематически адаптирует свой ассортимент и предлагает различные вкусы своих (и не только) кофейных напитков. Кроме того, компания реагирует на крупные праздники, такие как День святого Валентина, в честь которого в январе этого года она запустила акцию, ставшую огромным — и странным — хитом в социальных сетях.Тогда он объединился со Stanley, брендом, известным своими термокружками. Они создали специальную розовую модель, которая продавалась эксклюзивно в американской сети супермаркетов Target по цене около 50 долларов. Одним словом, как творческое сотрудничество и лимитированная коллаборация, которые могут послужить подходящим подарком к празднику всех влюбленных. К тому же выпуск был ограничен, так что точно не был доступен всем желающим.Те, кто смог приобрести их, с гордостью демонстрировали их в Instagram и TikTok. Некоторые покупали сразу несколько штук, а затем перепродавали их в интернете за сотни долларов. Другие даже ночевали в очередях у магазинов, чтобы быть первыми в очереди и увеличить свои шансы на приобретение. И да, случались мелкие споры между покупателями, которые боролись за товар. Короче говоря, идеальный маркетинговый хаос.Однако это было исключительно американское явление, и в Чехии эта коллаборация не продавалась. Несмотря на то, что известность Stanley, в частности модели Quencher, на внутреннем рынке была достаточно высока, официальное сотрудничество бренда со Starbucks чешские ценители заполучить не могли. Но теперь ситуация меняется — Starbucks объявил, что новый выпуск поступит в кофейни по всей Чехии. И снова в очень ограниченном количестве.Термос специального выпуска по цене 1 690 чешских крон теперь будет продаваться во всех точках Starbucks и будет доступен только для постоянных клиентов. Starbucks сообщил об этом в официальном электронном письме, разосланном всем зарегистрированным членам клуба. В каждой кофейне будет в наличии только несколько экземпляров, чешское представительство компании пока не ответило на запрос о более конкретных деталях.В среду Starbucks уже завлекал людей к новому сотрудничеству в своем Instagram, где он заставлял людей гадать, какого цвета термос будет продаваться. В итоге оба бренда остановились на красном, что опять же очень тематично, учитывая приближающиеся рождественские праздники. На самом деле, это именно тот стиль, который Starbucks использует уже много лет. Будет ли такой же ажиотаж, как в Соединенных Штатах, — вопрос спорный. Но если термокружка появится в рекламе на Vinted или Facebook, удивляться не придется.