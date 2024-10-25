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Black Friday: интернет-магазины в Чехии ожидают более высоких продаж, чем в прошлом году

Новости 420on
29 ноября 2024
11:30
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Сегодня в Чехии официально пройдет распродажа «Черная пятница». Однако некоторые обычные и интернет-магазины предлагают скидки под этим названием с начала недели или в течение всего ноября, а некоторые из них также продлевают акцию на следующие выходные.
Ян Ветишка, исполнительный директор Ассоциации электронной коммерции, ожидает, что чехи потратят в Интернете от 7,5 до 8 миллиардов крон во время Black Friday в этом году. В прошлом году они потратили около семи миллиардов крон, сообщил он. Чешская торговая инспекция (ČOI) советует потребителям обращать внимание, среди прочего, на правильное представление скидок при совершении покупок.

Во втором квартале текущего года инспекция провела 259 проверок по предоставлению скидок в соответствии с поправкой к закону, действующей с начала прошлого года. Сомнительных инспекторы обнаружили примерно в 41 проценте случаев. Поправка обязывает торговцев рассчитывать размер скидки из самой низкой цены, по которой они продали товар за 30 дней до скидки. Если товар предлагался менее 30 дней, они должны указать самую низкую цену за этот период. Продавцы также обязаны сообщать первоначальную цену на товар.

«Особенно для более дорогих товаров необходимо учитывать качество товара, срок его службы и доступность обслуживания, то, как я смогу реализовать свои потребительские права, а также вопросы, связанные с безопасной оплатой. Поэтому важно, чтобы потребители знали, с кем заключаются договорные отношения, с кем они могут реализовать свои права из-за некачественного исполнения или право на возврат товара без объяснения причин в течение 14 дней», — сказал эксперт.

Именно в «Черную пятницу» треть покупателей интернет-магазинов ждут, чтобы купить рождественские подарки, рассказал Ветишка. В категории бестселлеров обычно входят электроника, одежда и косметика. 

Несмотря на то, что большинство интернет-магазинов не ограничиваются официальной датой Black Friday и продлевают мероприятие, самые высокие продажи приходятся на этот день, рассказал Михал Бенацки, менеджер по маркетингу компании Upgates.
распродажа скидки магазины Чехия
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