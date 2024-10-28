«Сделано в Чехии»: Советы по выбору необычных подарков на Рождество

Стекло от Лукаша Новака







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Самая последняя его работа на данный момент — «Обжорство», объект, состоящий из нескольких кубиков сливочного масла, которое находится в нем самом и в его основании. Вы можете приобрести его знаковые вазы или, например, кофейный набор V60.

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Молодой стеклодув Лукаш Новак завоевал признание чешской публики благодаря своему уникальному экспериментальному подходу, сочетающему традиционные техники стеклоделия с современным художественным выражением. Его работы отличаются чистотой и минимализмом форм, а также богатыми текстурами и яркими цветовыми сочетаниями.Самая последняя его работа на данный момент — «Обжорство», объект, состоящий из нескольких кубиков сливочного масла, которое находится в нем самом и в его основании. Вы можете приобрести его знаковые вазы или, например, кофейный набор V60.

Украшения ручной работы семьи Баум







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Оба они с детства занимаются ювелирным делом и вместе создали тысячи колец, цепочек, серег и ножей. Анна также делает популярные гриллзы — украшения для зубов, ставшие культовыми в среде хип-хопа и рэпа. Один из ее постоянных клиентов — знаменитый рэпер Робин Зут. В широком ассортименте продукции семьи Баум найдется что-то для каждого.

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Чешские ковры Семейная ювелирная мастерская Анны и ее отца Любора Баума сочетает в себе традиционное мастерство и современные элементы.Оба они с детства занимаются ювелирным делом и вместе создали тысячи колец, цепочек, серег и ножей. Анна также делает популярные гриллзы — украшения для зубов, ставшие культовыми в среде хип-хопа и рэпа. Один из ее постоянных клиентов — знаменитый рэпер Робин Зут. В широком ассортименте продукции семьи Баум найдется что-то для каждого.







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Кошельки и парфюмерия от Alex Monhart Продукция Bohemian Rugstory, бренда, созданного художницей Марией Патровской, гарантированно сделает уютным любой дом. Выберете ли вы ковры ручной работы или оригинальные гобелены, которые можно повесить на стену, вы не ошибетесь. Патровска сочетает мастерство с игривыми и красочными мотивами. А если вы захотите, она даже сделает для вас уникальную вещь на заказ.





В этом году бренд Alex Monhart представил коллекцию парфюмерии.







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Бумага Plojhar с традициями Вы наверняка уже слышали о бренде Alex Monhart и его основательнице Александре. В 2017 году она представила на чешском рынке уникальные рюкзаки, сочетающие в себе функциональность и минималистичный стиль. Благодаря им бренд был номинирован на премию Czech Grand Design, а в последующие годы он пополнил свой ассортимент кожаными кошельками или набором духов — чешскими товарами, которые идеально подходят для подарка под елку.

В Papír Plojhar вы можете купить качественные канцелярские и школьные принадлежности





Papír Plojhar — чешская семейная компания с давними традициями, начавшая свою историю в 1888 году. Она специализируется на производстве и продаже бумажной продукции и канцелярских принадлежностей и предлагает ассортимент товаров как для обычных потребителей, так и для офисов. Кроме того, в основе продукции лежат экологически чистые материалы.

