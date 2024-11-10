Обратная сторона «черной пятницы». Большинство проданных товаров оказываются на свалке
2 декабря 2024
16:30
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В то время как «черная пятница» предлагает скидки на порой ненужные товары, есть альтернатива: «Вторник дарения», призывающий вместо этого помочь тем, кто в этом нуждается.
Пусть бросят в меня камень те, кто никогда ничего не покупал в «черную пятницу». Это событие, распространившееся из США на рубеже веков, ежегодно привлекает покупателей уцененными товарами. Обычно она проходит в конце ноября и знаменует собой начало рождественского сезона покупок. Но уже давно это не просто инструмент для выгодного шопинга. Согласно опросам, на распродажах обычно наблюдается переизбыток товаров, которые часто оказываются в мусорном ведре.
Изначально «черная пятница» не имела никакого отношения к шопингу. Термин, появившийся в 1960-х годах, описывал хаос, который возникал сразу после Дня благодарения. Он всегда выпадает на четвертый четверг ноября, и по этому случаю собираются целые семьи, проводятся спортивные мероприятия... и люди начинают задумываться о рождественских подарках. Именно поэтому американские магазины начали предлагать скидки, что также способствовало росту продаж. Это были настолько выгодные предложения, что некоторые люди разбивали палатки у магазинов на ночь.
Но то, что исторически длилось один день, постепенно переросло в целый месяц. На витринах американских магазинов появились плакаты с информацией о предстоящих распродажах, социальные сети пестрят объявлениями о выгодных покупках, а влиятельные люди рекомендуют бренды своим подписчикам. В Чехии компании объявляют о «черной пятнице» даже в середине лета.
Более того, изменился не только смысл мероприятия, но и тип товаров, которые покупают клиенты. По данным исследования аналитического центра Green Alliance, до 80% таких товаров попадают на свалки или в мусоросжигательные печи. По мнению аналитиков, распродажи в «черную пятницу» — это прежде всего способ для компаний избавиться от излишков товара и получить прибыль на товарах, которые обычно не пользуются спросом.
В пятницу скидки далеко не заканчиваются — на очереди «киберпонедельник». Это еще один феномен, который фокусируется на понедельничных скидках в электронных магазинах. Если физические магазины предлагают выгодные предложения в основном по пятницам, то их онлайн-версии или конкуренты привлекают покупателей сразу после выходных.
И «черная пятница», и «киберпонедельник» логично оказывают большое влияние на экологию, например, из-за доставки посылок. Британская экологическая некоммерческая организация Population Matters утверждает, что только в Великобритании выбросы углекислого газа от доставки посылок во время шопинг-марафона будут равны 435 перелетам туда и обратно между Лондоном и Нью-Йорком в 2020 году. Кроме того, по ее словам, компании очень часто используют одноразовую упаковку.
Однако в противовес этим двум дням существует своеобразное спасение от шопинг-безумия, а именно «вторник дарения». Эта инициатива была создана в 2012 году и всегда проводится в первый вторник после Дня благодарения — в этом году 3 декабря. Ее цель — снизить потребительскую активность и вместо этого поддержать тех, кто в этом нуждается. Будь то благотворительные организации, целые сообщества или отдельные люди. Другая инициатива, «зеленая пятница», поощряет покупку экологически чистых товаров во время «черной пятницы».
А некоторые бренды применяют свой собственный подход к шопингу. Мебельный ритейлер IKEA разрешает покупать более старые товары во время больших распродаж. А бренд одежды Patagonia регулярно жертвует часть прибыли от «черной пятницы» экологическим организациям.
Изначально «черная пятница» не имела никакого отношения к шопингу. Термин, появившийся в 1960-х годах, описывал хаос, который возникал сразу после Дня благодарения. Он всегда выпадает на четвертый четверг ноября, и по этому случаю собираются целые семьи, проводятся спортивные мероприятия... и люди начинают задумываться о рождественских подарках. Именно поэтому американские магазины начали предлагать скидки, что также способствовало росту продаж. Это были настолько выгодные предложения, что некоторые люди разбивали палатки у магазинов на ночь.
Но то, что исторически длилось один день, постепенно переросло в целый месяц. На витринах американских магазинов появились плакаты с информацией о предстоящих распродажах, социальные сети пестрят объявлениями о выгодных покупках, а влиятельные люди рекомендуют бренды своим подписчикам. В Чехии компании объявляют о «черной пятнице» даже в середине лета.
Более того, изменился не только смысл мероприятия, но и тип товаров, которые покупают клиенты. По данным исследования аналитического центра Green Alliance, до 80% таких товаров попадают на свалки или в мусоросжигательные печи. По мнению аналитиков, распродажи в «черную пятницу» — это прежде всего способ для компаний избавиться от излишков товара и получить прибыль на товарах, которые обычно не пользуются спросом.
В пятницу скидки далеко не заканчиваются — на очереди «киберпонедельник». Это еще один феномен, который фокусируется на понедельничных скидках в электронных магазинах. Если физические магазины предлагают выгодные предложения в основном по пятницам, то их онлайн-версии или конкуренты привлекают покупателей сразу после выходных.
И «черная пятница», и «киберпонедельник» логично оказывают большое влияние на экологию, например, из-за доставки посылок. Британская экологическая некоммерческая организация Population Matters утверждает, что только в Великобритании выбросы углекислого газа от доставки посылок во время шопинг-марафона будут равны 435 перелетам туда и обратно между Лондоном и Нью-Йорком в 2020 году. Кроме того, по ее словам, компании очень часто используют одноразовую упаковку.
Однако в противовес этим двум дням существует своеобразное спасение от шопинг-безумия, а именно «вторник дарения». Эта инициатива была создана в 2012 году и всегда проводится в первый вторник после Дня благодарения — в этом году 3 декабря. Ее цель — снизить потребительскую активность и вместо этого поддержать тех, кто в этом нуждается. Будь то благотворительные организации, целые сообщества или отдельные люди. Другая инициатива, «зеленая пятница», поощряет покупку экологически чистых товаров во время «черной пятницы».
А некоторые бренды применяют свой собственный подход к шопингу. Мебельный ритейлер IKEA разрешает покупать более старые товары во время больших распродаж. А бренд одежды Patagonia регулярно жертвует часть прибыли от «черной пятницы» экологическим организациям.
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