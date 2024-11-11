Фокусы с ценами. Кто же был честен с покупателями в эту «Черную пятницу»?

С начала прошлого года действует поправка к Закону о защите прав потребителей, которая обязывает продавцов указывать самую низкую цену на товар за последние 30 дней и исходить из нее при расчете скидки.



До ее принятия некоторые недобросовестные ритейлеры обычно обманывали покупателей, краткосрочно повышая цены, из которых затем рассчитывалась скидка. В некоторых случаях конечная цена после скидки могла быть даже выше, чем до краткосрочного повышения.



Поведение интернет-магазинов в период скидок «черной пятницы» в ноябре-декабре начал отслеживать в 2017 году некоммерческий проект Hlídač shopů, который с тех пор проводит ежегодные анализы. Согласно результатам этого года, большинство крупнейших чешских интернет-магазинов уже привели себя в соответствие с новыми правилами отображения скидок, и в большинстве случаев обманных практик выявлено не было.



К сайтам, которые честно поступают с покупателями, относятся Alza.cz, Benu.cz, Datart.cz, KnihyDobrovsky.cz и Lekarna.cz. Средние скидки там составили около 20%, что соответствует показателям предыдущих лет.



Однако есть и те, кто не боится обманывать и по-прежнему пытается придумывать различные маркетинговые уловки, чтобы ввести покупателей в заблуждение. Некоторые пытаются соответствовать новым правилам, а некоторые даже не пытаются этого делать.



Среди магазинов, нарушивших правила, по данным Hlídač shopů, — компания Pilulka, где на одной странице товара использовалась графика, обещающая несколько разных видов «скидок». Мониторинг отметил, что, например, гель для стирки, даже с рекламируемой 9% скидкой, на самом деле стоил на 17% дороже, чем до «черной пятницы».



Изменила в этом году подход и Teta. Последняя с запуском «черной пятницы» полностью прекратила количественный учет скидок на продаваемые товары несмотря на то, что правила этого требуют. Хотя магазин и включил товар в раздел «черная пятница» на своем сайте, он не предоставил никакой дополнительной информации о выгодности предложения. Например, на товар, о котором идет речь, впервые за три года подорожал на 30%.



Другой конкретный случай — сайт Kaufland. В прошлом году он полностью проигнорировал новые правила, в этом — лишь частично. Например, он указал минимальную цену за последние 30 дней, но она была точно такой же, как и цена с учетом якобы имевшей место скидки «черной пятницы». Над ней он указал более высокую цену, которую зачеркнул. Затем он отнял скидку в 15%, хотя на самом деле она должна была быть нулевой.



AAAauto.cz тоже интересно играл с ценами. Весь год скидки там рассчитывались правильно, но с началом «черной пятницы» перечеркнутые скидки были установлены на исходные цены с начала распродажи. Например, изначально BMW предлагался с трехпроцентной скидкой, но с началом «черной пятницы» она была изменена на 27 процентов без фактического изменения ценника на автомобиле.



Онлайн-парфюмерный магазин Notino, напротив, в своих объявлениях указывал более высокую скидку, чем та, что была указана на его сайте. Для одного из товаров заявленная в рекламе 31% скидка превратилась в пятипроцентную после перехода в интернет-магазин.



Правила нарушают в основном иностранные торговые площадки

Однако хуже всего дела обстоят у новых зарубежных торговых площадок. Ни один из них не указывает обязательные минимальные цены до начала мероприятия, и практически все их товары всегда имеют ту или иную скидку, размер которой часто меняется без изменения цены продажи. «С нашей точки зрения, это откат на семь лет назад, когда мы запустили Hlídač shopů», — говорит в анализе Якуб Балада, сооснователь компании Apify, которая работает над проектом.



На китайском маркетплейсе Temu, например, мониторинг отслеживал женский комбинезон весь ноябрь. В течение этого периода на него действовали различные скидки, но это не сильно влияло на цену.



Сначала товар был уценен на 25% с первоначальной цены в 309 крон до 229 крон. Через два дня цена осталась прежней, но скидка увеличилась до 50%. На следующий день товар подорожал до 279 крон, а скидка на него не была указана. Когда товар попал в предложение «черной пятницы» за 275 крон, минимальная цена за прошлые дни на нем не была указана. Если бы интернет-магазин следовал новым правилам, он должен был бы показать отрицательную скидку в «черную пятницу».



Мониторинг обнаружил яркий пример на сайте AliExpress. На распродаже «черная пятница» предлагаемая полка для обуви стоила 262 кроны со скидкой 74%. По данным интернет-магазина, это позволяло покупателю сэкономить до 757 крон за обувь, которая без скидки стоила бы более 1 000 крон. Однако за две недели до этого ту же обувь можно было приобрести за 109 крон.



Чешское управление торговой инспекции неоднократно проверяло все обязательства продавцов и, согласно последнему пресс-релизу, во втором квартале 2024 года провело 259 проверок, обнаружило недостатки более чем в 40% случаев и выписало штрафов на сумму более 5,7 миллиона крон.