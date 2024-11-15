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Фальшивые интернет-магазины работают на полную катушку в преддверии Рождества

Новости 420on
8 декабря 2024
15:00
224
Предрождественский ажиотаж в самом разгаре. Коварные мошенники, скрывающиеся в Интернете, прекрасно знают об этом. Особенно осторожными в это время должны быть люди, которые все еще ищут подарки в Интернете. Кибермошенники создали тысячи поддельных электронных магазинов, предупреждают эксперты компании Gen Digital, создавшей антивирусную программу Avast.
Аналитики Avast обнаружили более 7500 поддельных веб-сайтов в Чешской Республике в этом году. Хотя это число может показаться пугающим, во всем мире их было еще больше — почти 80 000. «Большинство из них увеличилось в последние месяцы», — говорит Павел Климеш из пресс-службы Gen Digital.

«В Чехии они имитируют интернет-магазины известных брендов, таких как Calzedonia, Tezenis, Zara, Puma, Roxy, Ryanair или Rieker, и пытаются выманить у покупателей личные или финансовые данные», — говорит Климеш.

Тревожный рост
 
По мнению экспертов по безопасности, чаще всего люди попадают в поддельные интернет-магазины через рекламу, которая обычно появляется, например, в социальных сетях. Это известно как вредоносная реклама. Кроме того, их компьютер может быть заражен adware — вредоносным кодом, который показывает пользователю нежелательную рекламу.

«В ноябре и декабре прошлого года количество вредоносной рекламы, нацеленной на охотников за выгодными покупками, выросло на 53 % по всему миру, а рекламного ПО — на целых 227 %», — предупредил Климс, добавив, что это тревожный рост.

По его словам, среди примеров чешских доменов, заманивающих покупателей «слишком выгодными» предложениями, можно назвать superkosik.cz, ryanairlety.cz, pumaczeshop.cz, pradacz.cz, riekercz.com, roxy-cz.cz, tezeniseshop.cz, calzedonia-cz.com и salomonoutlet.cz.

Общей чертой этих интернет-магазинов является, например, отсутствие на сайте контактных данных для связи с покупателями. Как правило, там есть только простая контактная форма, в которой люди могут оставить свои вопросы и предложения. При этом найти электронную почту, головной офис компании или контактный телефон практически невозможно.
Чехия интернет магазины мошенничество
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