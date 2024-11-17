Во вторую неделю адвента люди тратят больше, чем в прошлые выходные

В магазине игрушек Bambule, например, продажи выросли примерно на 17% по сравнению с первой неделей адвента этого года. «Средний заказ также вырос, в данном случае на 7%. Так что налицо явная тенденция к росту числа покупателей и их расходов», — говорит директор по маркетингу Яна Крчкова.





По словам Крчковой, предпочтения покупателей не сильно изменились: люди покупали интерактивные плюшевые игрушки, еще в этом сезоне преобладают настольные игры, добавила она.

Только в субботу в магазины «Икеа», которых в Чехии четыре, пришло более 48 000 посетителей. «Посещаемость немного выше, чем в прошлые выходные, продажи аналогичны», — сказал пресс-секретарь Петр Шашек. По его словам, в прошлом году было такое же количество клиентов. В основном люди покупали в магазинах «Икеа» рождественские украшения, оберточную бумагу, декоративные светильники и свечи. «Мы наблюдаем растущий интерес к рождественским елкам, которых только в субботу было продано более 3 600 штук — больше всего с начала продаж в этом году», — добавил Шашек.





Сеть магазинов Asko-Nábytek сообщила, что люди покупали в основном обеденные столы и стулья для праздничных обедов, украшения и подсвечники. «Есть также покупки более крупных предметов мебели, которыми люди хотят порадовать себя на Рождество», — сказала Андреа Штепанова от имени сети. Она добавила, что по сравнению с предыдущим годом и прошедшими выходными продажи выросли.

По сравнению с прошлым адвентом в Globus также пришло больше людей, но объем покупок и их частота сопоставимы с аналогичным периодом прошлого года. «По сравнению с прошлым годом мы наблюдаем большее количество заказов на готовые рождественские сладости», — говорит Анета Турновска, пресс-секретарь сети. По ее словам, в корзинах покупок преобладают подарки, мелкие электроприборы, одежда и игрушки.





В сети Tesco также чаще всего покупали игрушки, а пресс-секретарь Ива Павлускова отметила большой интерес к сладостям. «По сравнению с прошлым годом продажи свежих и долговечных продуктов питания из нашей премиальной коллекции выросли в разы», — добавила Павлускова. Продажи в Tesco были аналогичны прошлогодним.





С другой стороны, пражский аутлет-центр Fashion Arena ожидает более высоких продаж, чем в прошлом году; по словам представителей центра, росту способствовало открытие нескольких премиальных брендов, для которых характерны более высокие средние суммы расходов. Повышенный спрос по сравнению с прошлым годом отмечает и интернет-магазин Alza. По словам пресс-секретаря Элиски Чержовской, наибольший интерес вызывают беспроводные наушники, ноутбуки и телевизоры. «Мы ожидаем, что положительная тенденция сохранится в оставшиеся до Рождества недели», — сказала она. Согласно утверждению пресс-секретаря Вероники Захариашовой, продажи O2 выросли в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.





Между тем розничная сеть магазинов спортивных товаров Decathlon фиксирует неизменные в годовом исчислении расходы в своих розничных магазинах, в то время как расходы в ее онлайн-магазине выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. Интерес к зимней одежде и снаряжению, детским велосипедам и самокатам, тренажерам и обслуживанию лыж и коньков сохраняется, но по сравнению с прошлым годом люди стали обращаться за обслуживанием позже из-за погоды, говорит Якуб Чупрунов из Decathlon. «Весь декабрь до Рождества пройдет в том же ключе, а разница между годами обусловлена погодой и снегопадом», — добавил он.