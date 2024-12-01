Предрождественский рынок золота растет. Чехи покупают в основном монеты или ювелирные изделия

Предрождественские продажи золотых и серебряных монет и слитков в качестве рождественского подарка в Чехии в декабре выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. Интерес во время периода адвента в этом году вырос примерно на 33% по сравнению с периодом до адвента, согласно статистике компании Golden Gate, лидера в области продаж драгоценных металлов.



«Монеты в основном покупают родители, бабушки и дедушки для своих отпрысков. Для детей чехи выбирают монеты на тему сказок или фильмов, для взрослых — в основном коллекционные экземпляры и золотые слитки», — говорит Павел Рыба, аналитик компании.



«Начало декабря проходит немного спокойнее, чем ноябрь 2024 года, но оно набирает обороты», — добавил генеральный директор Zlatáky.cz Мартин Штих. В декабре рост продаж в годовом исчислении составляет около 15%. По сравнению с 2023 годом декабрь стал более активным. «По моим оценкам, мы закончим год на одну пятую успешнее, чем в декабре прошлого года. Конечно, по сравнению с 2021 и 2022 годами, когда золото переживало буквально золотое время, мы не достигаем таких же продаж. Надо сказать, что оно стоит примерно на 40% дороже», — отметил он.



По словам Романа Пилишека, экономиста и соучредителя Zlaté rezervy, несмотря на то, что цена выросла до исторических максимумов, рост цен не играет большой роли в случае покупки украшений в качестве рождественского подарка. Однако самая высокая в истории цена на драгоценный металл влияет на рождественские покупки, и люди покупают меньше украшений, чем в предыдущие годы, говорит он.



Учитывая годовой рост цены, которая составляет около 20 000 чешских крон за унцию, чехи в этом году подарят на Рождество на треть меньше золота, чем в прошлом, добавил он.



«Хотя спрос на золото не зависит от сезонных или модных тенденций, в этом году мы также наблюдаем повышенный интерес к нему во время адвента», — сказал Антонин Худжер из Чешского монетного двора. В связи с резким ростом цен в последние месяцы покупатели предпочитают изделия меньшего веса.



Слитки драгоценных металлов в качестве подарка чаще всего покупают бабушки и дедушки для своих внуков в качестве инвестиций в будущее, отметил Пилишек. Обычно они дарят таким образом золото стоимостью около 5 000 крон. В аналогичном ценовом диапазоне, по его словам, сейчас можно купить двухграммовые слитки. В прошлом году более популярные золотые монеты можно было купить по цене до 5 000 крон, но в этом году цена самых дешевых монет превышает 8 000 крон, отметил он.