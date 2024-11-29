Хладик выступает за ужесточение правил для электронных магазинов из-за пределов ЕС, особенно китайских

Хладик особо отметил проблемы с упаковкой, утилизационными сборами, налогообложением или несоответствием потребительским стандартам. «Это может привести к тому, что товары с этих торговых площадок не будут соответствовать требуемым параметрам, не будут правильно облагаться налогами или не будут предоставлять гарантий, которых ожидают потребители в странах — членах ЕС», — добавил он.



Кроме того, Хладик раскритиковал недостатки в реализации правил, изложенных в Законе о цифровых услугах. По его словам, онлайн-площадки не обеспечивают достаточной коммуникации между иностранными поставщиками и европейскими властями. «Например, на одном конкретном рынке есть полмиллиона поставщиков, которые не знают, кем они являются, платят ли они налоги или утилизационные сборы», — сказал он.



На предстоящем Совете ЕС Чешская Республика будет добиваться усиления надзора за этими платформами и введения единых правил, чтобы обеспечить справедливые условия для всех участников рынка.



«Наша цель — добиться того, чтобы онлайн-площадки, особенно китайские, соблюдали то же законодательство, что и европейские предприятия. ЕС27 должен установить четкие правила, которые защитят потребителей и обеспечат равные условия для всех участников рынка», — добавил Хладик.



По данным онлайн-опросов, проведенных компанией Eset, доля чехов, которые покупали товары в азиатских интернет-магазинах, в этом году выросла на 7% и достигла 32%. В странах ЕС покупки через интернет совершают 35% пользователей по сравнению с 27% в прошлом году. Чаще всего покупки через интернет совершают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.



В конце октября Европейская комиссия сообщила в пресс-релизе, что начала расследование в отношении китайского онлайн-ритейлера Temu. Комиссия подозревает его в том, что он не делает достаточно для предотвращения продажи нелегальных и потенциально опасных товаров. Это делает компанию виновной в нарушении законодательства ЕС. В сентябре услугами Temu активно пользовались 92 миллиона человек в Евросоюзе.